आस्था के महापर्व छठ के बहाने दिल्ली में 'मिनी चुनाव कैंपेन', बिहार के वोटरों पर नजर

बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों से ठीक पहले छठ पूजा का आना संयोग नहीं, बल्कि राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ा अवसर बन गया है. दिल्ली में पूर्वांचल समुदाय की अच्छी खासी आबादी है, जिनके वोट सीधे तौर पर बिहार चुनाव के समीकरणों को प्रभावित करते हैं. यही वजह है कि दिल्ली की सियासत, जो अमूमन छठ पर सेवाभाव तक सीमित रहती थी, इस बार खुले तौर पर चुनाव प्रचार का अखाड़ा बन गई है.

नई दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली एक अप्रत्याशित 'मिनी चुनाव कैंपेन' का मैदान बन गई है और इसका केंद्र है आस्था का महापर्व 'छठ पूजा'. लाखों की संख्या में दिल्ली में रह रहे पूर्वांचल (बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश) के लोगों का यह सबसे बड़ा त्योहार इस बार विशुद्ध रूप से राजनीतिक रंग में रंगा नजर आ रहा है. बिहार के वोटरों पर दूर-दिल्ली से छाप छोड़ने की कवायद में भाजपा और अन्य पार्टियां कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं. इसी कड़ी में सोमवार शाम को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, सांसद मनोज तिवारी और मंत्री कपिल मिश्रा नाव पर सवार होकर यमुना में छठी मइया के गीत गाते दिखाई दिए.

भाजपा का 'भावनात्मक जुड़ाव' अभियान: भारतीय जनता पार्टी इस मौके का पूरा फायदा उठाने में जुटी है. भाजपा नेता लगातार छठ घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं, साफ-सफाई अभियानों में हिस्सा ले रहे हैं और सोशल मीडिया पर तस्वीरों की झड़ी लगी है. इस साल भाजपा शासित केंद्र सरकार द्वारा यमुना के घाटों पर छठ पूजा की अनुमति दिए जाने और पिछले वर्षों में कोविड-19 के कारण लगे प्रतिबंधों को हटाए जाने का श्रेय लेने की होड़ मची है.

मुख्यमंत्री भी घाट पर पहुंचीं: दिल्ली भाजपा के नेता पूर्वांचल के लोगों के साथ भावनात्मक जुड़ाव बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं. पार्टी की तरफ से यमुना किनारे बड़े और भव्य घाटों के निर्माण पर विशेष जोर दिया जा रहा है. यहां तक कि कई घाटों पर दिवाली जैसी भव्यता देने के वादे किए गए हैं. पार्टी के सांसद, विधायक और पार्षद व्यक्तिगत रूप से आयोजन समितियों से मिल रहे हैं, यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली से बिहार जाने वाला हर वोटर उनके 'सहयोग' को याद रखे. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सोमवार को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के लिए बाहरी दिल्ली के मंगोलपुरी से लेकर यमुना नदी के वजीराबाद घाट और सोनिया विहार इलाके में घाटों पर पहुंचीं. वहीं सभी मंत्री और सांसद भी अपने क्षेत्रों में बने घाटों पर श्रद्धालुओं को देखने पहुंचे.

पानी और 'आर्टिफिशियल यमुना' पर घमासान: छठ के बहाने सियासी घमासान यमुना नदी के प्रदूषित पानी को लेकर भी तेज रहा. दिल्ली की सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्ष की आम आदमी पार्टी (आप) एक-दूसरे पर यमुना की सफाई और छठ घाटों की तैयारियों को लेकर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं. आप नेता आरोप सौरभ भारद्वाज आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा केवल "आर्टिफिशियल यमुना" बनाकर प्रधानमंत्री की रैली आयोजित करने का नाटक कर रही है, जबकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बता रही है. यमुना के पानी की गुणवत्ता पर तीखी बहस वास्तव में छठ के बहाने पूर्वांचल के वोट बैंक को साधने की लड़ाई है.

पूर्वांचल समुदाय के पास सत्ता की चाबी: राजनीतिक विश्लेषक मनोज मिश्रा कहते हैं, कुल मिलाकर, दिल्ली में छठ पूजा का भव्य आयोजन इस बार सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि बिहार चुनाव को प्रभावित करने वाले एक महत्वपूर्ण राजनीतिक अभियान में बदल गया है. घाटों की सफाई, सुविधाओं के वादे और राजनीतिक बयानबाजी, सब इस बात की ओर इशारा करते हैं कि दिल्ली का पूर्वांचल समुदाय बिहार की सत्ता की चाबी अपने पास रखता है. छठ पूजा के बहाने चल रहा यह 'मिनी चुनाव कैंपेन' बताता है कि भारतीय राजनीति में आस्था और संस्कृति का उपयोग चुनावी गणित को साधने के लिए किस तरह किया जाता है.

