पीएम की मितव्ययिता अपील पर बोले शाहनवाज हुसैन, 'विपक्ष को राष्ट्रहित में साथ आना चाहिए'
पीएम मोदी की ईंधन बचत व मितव्ययिता पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना से बात की.
Published : May 13, 2026 at 8:09 PM IST
नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत और मितव्ययिता की अपील पर अब स्वयं सरकार और भाजपा नेता अमल करते दिख रहे हैं. पीएम के काफिले को सामान्य 12-15 वाहनों से घटाकर मात्र 2 वाहनों तक सीमित कर दिया गया है. गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले को आधे से भी कम गाड़ियां आधी कर दी गई हैं. उधर विपक्ष लगातार इसपर हमले कर रहा है. भाजपा का कहना है कि प्रधानमंत्री देश की चिंता करते हैं. वैश्विक संकट के बीच उन्होंने अभिभावक की तरह अपील की है.
इस मुद्दे पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन से ईटीवी भारत ने बात की. पीएम ने अपनी गाड़ियों के काफिले में भारी कटौती की है. उनके काफिले में एसपीजी प्रोटोकॉल के तहत जरूरी सुरक्षा बरकरार रखते हुए वाहनों की संख्या आधी कर दी गई. पीएम ने इलेक्ट्रिक वाहनों को भी शामिल करने का निर्देश दिया है. अमित शाह ने अपने काफिले को पहले के आकार से आधे से भी कम कर दिया है. अब मात्र 4-5 वाहन दिखाई दे रहे हैं. यह कदम पश्चिम एशिया संकट (ईरान-इजराइल-अमेरिका) के कारण वैश्विक ईंधन संकट के बीच उठाया गया है.
वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और अन्य भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के भी काफिलों में कटौती, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कारपूलिंग और साइकिलिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है. मगर विपक्ष इसे सरकार की नाकामी बता रहा है. विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस ने इस अभियान को “नाटक” और “जनता पर बोझ” बताया है. राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार पहले महंगाई और बेरोजगारी पर काबू करे, फिर जनता से बचत की बात करे.
विपक्ष ने भाजपा नेताओं पर “बड़ी गाड़ियों में घूमने” का आरोप भी लगाया, हालांकि अब कई नेताओं ने कटौती कर दी है.इस मुद्दे पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने विपक्ष के हमले पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री देश की चिंता करते हैं. वैश्विक संकट के बीच उन्होंने अभिभावक की तरह अपील की है. सड़कों पर गाड़ियां कम हो गई हैं, लोग कारपूलिंग कर रहे हैं, सोने की दुकानों पर भीड़ घट गई है.
उन्होंने कहा कि विपक्ष की आदत है कि मोदी जी जो कहेंगे विपक्ष उसकी आलोचना करेगा. उन्होंने कहा कि देश इस अपील का पालन कर रहा है. विपक्ष इस मुद्दे को राजनीतिक न बनाए. यह देश का मुद्दा है, पार्टी का नहीं. जब देश की अर्थव्यवस्था दांव पर हो तो सभी जो एकजुट होना चाहिए. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और खड़गे की भाषा दुर्भाग्यपूर्ण है.
शाहनवाज हुसैन ने कहा कि जनता सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रही है और विपक्ष को राष्ट्रहित में साथ आना चाहिए. सरकार की तरफ से चलाया जा रहा यह अभियान पेट्रोल-डीजल बचत, डब्ल्यूएफएच, स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा और अनावश्यक विदेश यात्रा रोकने पर के लिए है. सरकार का मानना है कि इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी और आर्थिक दबाव कम होगा.
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