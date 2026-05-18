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'एनडीए शासित राज्यों के सीएम के बीच बचत को लेकर मची होड़', जानिए क्या बोले आरपी सिंह

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक कर ईंधन बचत और खाद्य तेलों के उपयोग में कटौती के निर्देश दिए हैं. महाराष्ट्र सरकार ने मंत्रियों के लिए हवाई यात्रा पर मुख्यमंत्री की अनुमति अनिवार्य कर दी है. राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीएम काफिले में वाहनों की संख्या न्यूनतम रखने के निर्देश जारी किए हैं. मध्य प्रदेश, दिल्ली और अन्य भाजपा शासित राज्यों में भी सरकारी काफिलों को छोटा करने, वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करने जैसे कदम उठाए जा रहे हैं. केंद्र सरकार ने भी इस अभियान को समर्थन देते हुए जनता से अपील की है कि अनावश्यक विदेश यात्राएं कम करें, सोने की खरीदारी घटाएं और ईंधन का संयमित उपयोग करें. प्रधानमंत्री मोदी ने खुद अपने सुरक्षा काफिले को छोटा किया और इस संकट को वैश्विक परिस्थितियों से जोड़ा है.

नई दिल्ली : पश्चिम एशिया में जारी तनाव और वैश्विक कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मितव्ययिता आह्वान पर भाजपा शासित राज्य सरकारें सक्रिय हो गई हैं. एक के बाद एक राज्य सरकारें ईंधन बचत, सरकारी खर्च में कटौती और जनता से संयम बरतने की अपील कर रही हैं, जबकि केंद्र सरकार भी इस मुद्दे पर पीछे नहीं रहना चाहती. लेकिन विपक्ष ने इसे महंगाई और मूल्य वृद्धि का मुद्दा बनाते हुए सरकार पर हमला बोल दिया है. एक के बाद एक भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्रियों के सार्वजनिक वाहनों की सुविधाओं को बढ़ाने और ऊर्जा और पेट्रोलियम के खर्च पर पैसा बचाने की जैसे होड़ सी लग गई है और इस मद में कौन कितने रिसोर्स की अपने राज्यों में बचत कर रहा इस बात को लेकर भी प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है, और पीएम के सबसे 'गुड बॉय, सीएम बनने की लाइन में होड़ सी लग गई है.

विपक्षी दलों ने इस पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोल रहे है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, “मोदी सरकार की गलती की कीमत जनता चुकाएगी.” उन्होंने ईंधन की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी (पेट्रोल-डीजल में करीब 3 रुपये प्रति लीटर) को लेकर सरकार को “इन्फ्लेशन मैन” करार दिया. साथ ही डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती कीमत को लेकर भी कांग्रेस ने हमला बोला है, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और वामपंथी दलों ने आरोप लगाया है कि चुनाव खत्म होते ही सरकार ने महंगाई का बोझ जनता पर डाल दिया है. विपक्ष का कहना है कि जब वैश्विक तेल कीमतें कम थीं तब सरकार ने फायदा नहीं पहुंचाया, अब संकट का बहाना बनाकर आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ा रही है. उन्होंने मांग की है कि वैट कम किया जाए और सब्सिडी बढ़ाई जाए.

महंगाई और मूल्य वृद्धि का मुद्दा एक बार फिर राजनीति के केंद्र में आ गया है. भाजपा इसे वैश्विक संकट और जिम्मेदार शासन का मामला बता रही है, जबकि विपक्ष इसे “जनता से वसूली” करार दे रहा है. विपक्ष का आरोप है कि ईंधन की कीमतें बढ़ने से ट्रांसपोर्ट और दैनिक वस्तुओं की महंगाई बढ़ सकती है, जिसका असर आम जनता पर पड़ेगा. सरकार का दावा है कि भारत ने अन्य देशों की तुलना में सीमित बढ़ोतरी की है और मितव्ययिता से विदेशी मुद्रा बचाई जा सकती है. लेकिन विपक्ष ने इसे “नाकाफी और दिखावा” बताया है.

इस मुद्दे पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा कि जिस तरह से मिडिल ईस्ट में बढ़े तनाव को लेकर हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने समय रहते ही कड़े कदम उठाने के निर्देश दे दिए. उन्होंने कहा कि बाकी देश इस संकट से जूझ रहे हैं लेकिन हमारे देश में समय रहते जो सेफ्टी मेजर्स लिए जा रहे, उसकी वजह से देश की आर्थिक सुदृढ़ता में कोई कमी नहीं आने की संभावना है.

इस सवाल पर कि एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों में होड़ लगी हुई है कि कौन अपने राज्य कितनी बचत करता है, ऐसे में कुछ बातें जनता को भी परेशान कर रहीं हैं. इस पर उन्होंने कि हमारी पार्टी में अनुशासन है और गठबन्धन की राजनीति में भी सभी पार्टियां एक-दूसरे के साथ समन्वय बनाकर चल रहीं हैं ताकि राज्यों में लोगों को कोई परेशानी ना हो. उन्होंने कहा कि पीएम की अपील के बाद यदि लोग ईंधन की बचत कर रहे तो इसमें क्या गलत है. उन्होंने कहा कि पीएम ने पहले भी लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए एकबार खाद्य तेलों के कम उपयोग की बात कही थी और वो लोगों में बढ़ते हुए मोटापे से बचने के लिए पीएम ने ऐसा कहा था. उन्होंने कहा कि यदि योगदान देने के कार्यक्रम को पीएम ने अपील की है तो इसमें गलत क्या है.

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