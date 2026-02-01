ETV Bharat / bharat

गुरू रविदास महाराज की 649वीं जयंती: भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संत शिरोमणी रविदास मंदिर में की पूजा-अर्चना

गुरू रविदास महाराज जयंती के अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने करोलबाग स्थित श्री गुरू रविदास विश्रामधाम मंदिर में की पूजा-अर्चना.

नितिन नवीन ने श्री गुरू रविदास विश्रामधाम मंदिर में की पूजा-अर्चना (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 1, 2026 at 1:44 PM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: संत शिरोमणी गुरू रविदास महाराज की 649वीं जयंती के अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज करोलबाग स्थित श्री गुरू रविदास विश्रामधाम मंदिर पहुंचे. इस मौके पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने भी इस पूजा अर्चना में नितिन नवीन के साथ शामिल हुए. यहां स्थानीय महिलाओं के द्वारा सत्संग में भी दोनों सम्मिलित हुए. नितिन नवीन ने मंदिर की आगंतुक पुस्तिका में संत श्री रविदास समाज के नाम शुभकामनाएं लिखीं.


गुरु रविदास जी भक्ति, समता और मानव मूल्यों के ध्वजवाहक-नितिन नवीन
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज संत शिरोमणि रविदास जी की पावन जयंती पर उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने का मुझे सौभाग्य मिला है. भारतीय संत परंपरा में गुरु रविदास जी भक्ति, समता और मानव मूल्यों के ध्वजवाहक हैं. उन्होंने अपने विचारों और वाणी से जाति-भेद, ऊंच-नीच और अन्याय का विरोध किया तथा प्रेम, करुणा और भाईचारे का संदेश दिया.


नितिन नवीन का स्वागत अभिनंदन कर स्मृति चिन्ह किया गया भेंट
संत शिरोमणि रविदास जी ने सामाजिक समरसता और सद्भावना के जिस दीप को प्रज्वलित किया, वह देशवासियों के पथ को सदैव आलोकित करता रहेगा. गुरू रविदास महाराज की जयंति पर मंदिर प्रबंधन समिति एवं दिल्ली भाजपा नेताओं ने नितिन नवीन का स्वागत अभिनंदन कर स्मृति चिन्ह भेंट किया.

गुरू रविदास महाराज जयंती के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन
गुरू रविदास महाराज जयंती के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन (ETV Bharat)

कार्यक्रम में कई गणमान्य लोगों ने की शिरकत

इस अवसर पर नितिन नवीन के साथ दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा, राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम, सांसद बांसुरी स्वराज, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा अध्यक्ष लालसिंह आर्या, भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया सहप्रमुख संजय मयूख, दिल्ली सरकार में मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह, पूर्व मंत्र राजकुमार आनंद, दिल्ली भाजपा मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर, करोलबाग जिलाध्यक्ष वीरेन्द्र बब्बर, पूर्व सांसद अनीता आर्या और भाजपा नेता विनय रावत, रविन्द्र गुप्ता, विक्रम मित्तल, परिक्षत बागड़ी, मोहन लाल गिहारा आदि ने भी मंदिर में पूजा अर्चना की.

संपादक की पसंद

