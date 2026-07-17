आज से बांग्ला सावन की शुरुआत, स्पर्श पूजा के लिए हजारों श्रद्धालु पहुंचे बाबा बैद्यनाथ धाम
बांग्ला सावन शुरूआत होते ही देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में श्रद्धालुओं का भीड़ उमड़ी है.
Published : July 17, 2026 at 10:04 AM IST
देवघर: शुक्रवार से बांग्ला सावन की शुरुआत हो गई है. बांग्ला पंचांग के अनुसार प्रारंभ होने वाले इस पवित्र माह में भगवान शिव की विशेष आराधना की जाती है. बांग्ला पंचांग को मानने वाले श्रद्धालु बड़ी संख्या में देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक और स्पर्श पूजा करते हैं. बांग्ला सावन की शुरुआत के साथ ही मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में श्रद्धालुओं की चहल-पहल बढ़ गई है.
देवघर के बाबा मंदिर में पश्चिम बंगाल, असम, नेपाल, भूटान और बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों से प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल अर्पित कर सुख-समृद्धि और मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना कर रहे हैं. मंदिर के वरिष्ठ पुजारी बाबा झलक ने बताया कि हिंदी पंचांग के अनुसार सावन की शुरुआत 30 जुलाई से होगी, जब अरघा प्रणाली के माध्यम से जलाभिषेक कराया जाएगा. वहीं बांग्ला सावन 17 जुलाई से प्रारंभ हो चुका है, जिसमें श्रद्धालुओं को स्पर्श पूजा का अवसर मिलता है.
पूर्वी राज्यों से पहुंचते हैं श्रद्धालु
इस मौके पर देश के पूर्वी राज्यों और पड़ोसी देशों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस दौरान बाबा धाम पहुंचते हैं. वरिष्ठ पंडा लंबोदर परिहस्त ने बताया कि बांग्ला सावन भी धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है. इस दौरान प्रतिदिन 50 हजार से अधिक श्रद्धालु बाबा मंदिर पहुंचते हैं. उन्होंने कहा कि हिंदी पंचांग के सावन में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण अरघा प्रणाली से जलाभिषेक कराया जाता है, जबकि बांग्ला सावन में श्रद्धालु सीधे शिवलिंग का स्पर्श कर पूजा-अर्चना कर सकते हैं.
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बांग्ला सावन में भगवान शिव को दुर्लभ बेलपत्र अर्पित करने का विशेष महत्व है. इसी अवधि में मां दुर्गा और मां काली की प्रतिमाओं के निर्माण का कार्य भी शुरू हो जाता है, जिससे इस माह का धार्मिक महत्व और बढ़ जाता है. नेपाल सीमा से सटे बिहार के किशनगंज और अररिया सहित अन्य क्षेत्रों से आए श्रद्धालुओं ने बताया कि हिंदी पंचांग के सावन में स्पर्श पूजा संभव नहीं हो पाती, इसलिए वे हर वर्ष बांग्ला सावन में बाबा धाम आकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक और स्पर्श पूजा करते हैं.
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