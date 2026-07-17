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आज से बांग्ला सावन की शुरुआत, स्पर्श पूजा के लिए हजारों श्रद्धालु पहुंचे बाबा बैद्यनाथ धाम

बाबा बैद्यनाथ धाम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ ( ईटीवी भारत )