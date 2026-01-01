ETV Bharat / bharat

नए साल 2026 पर 15 फुट की रेत कलाकृति से दुनिया को दिया शांति का संदेश

अंतरराष्ट्रीय रेत कलाकार मानस कुमार साहू ने पुरी तट पर अपनी रेत कलाकृति से नए साल का स्वागत किया.

SAND ART WORLD PEACE MESSAGE
रेत कलाकृति के जरिए दुनिया में शांति का संदेश (ETV Bharat)
पुरी: नव वर्ष की पूर्व संध्या पर रेत कलाकार मानस साहू ने ओडिशा के पुरी में 15 फुट की रेत की मूर्ति बनाई. ये विश्व शांति का संदेश देती है. इस कलाकृति ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों को अपनी ओर खींचा और दुनिया में नए साल के स्वागत के लिए सैंड आर्ट को एक मजबूत जरिया बनाकर मेल-जोल और उम्मीद जगाई.

मशहूर रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने नए साल की शाम को ओडिशा के पुरी बीच पर एक खास सैंड आर्ट इंस्टॉलेशन बनाया, जिससे तटीय शहर में 2026 के स्वागत की तैयारी के साथ एक कलात्मक और त्योहार जैसा एहसास हुआ.

रेतकलाकृति से दुनिया में शांति का संदेश (ETV Bharat)

हमने 2025 को अलविदा कह दिया है और 2026 का जोश के साथ स्वागत करने के लिए उत्साहित हैं. अंतरराष्ट्रीय रेत कलाकार मानस कुमार साहू ने पुरी तट पर अपनी रेत कलाकृति से नए साल का स्वागत किया. इस रेत कला ने दुनिया को 2026 में शांति का रास्ता अपनाने का संदेश दिया. साहू ने बताया कि इस रेत कलाकृति को बनाने में उन्हें 7 घंटे लगे.

अंतरराष्ट्रीय रेत कलाकर साहू ने अपने सैंड आर्ट से 2026 का स्वागत किया. सैंड आर्टिस्ट ने 15 फुट चौड़ा सैंड आर्ट बनाया. उन्होंने यह सैंड आर्ट इंग्लिश न्यू ईयर 2026 के स्वागत के लिए बनाया. उन्होंने कामना की कि पूरी दुनिया में शांति स्थापित हो और सभी का जीवन खुशियों और समृद्धि से भर जाए. कहा जाता है कि इस सैंड आर्ट में 7 टन रेत का इस्तेमाल किया गया. मानस कुमार साहू को यह आर्टवर्क बनाने में 7 घंटे लगे.

