शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन केंद्र पर जमकर बरसे सीएम सोरेन, कहा- देश झेल रहा कोविड वैक्सीन का दंश

झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर हमला बोला.

सदन में बोलते सीएम हेमंत सोरेन (ETV Bharat)
रांची: शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन अनुपूरक बजट के पक्ष में बोलते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र पर जमकर हमला बोला. कोविड वैक्सीन, इंडिगो संकट, दिल्ली ब्लास्ट, घुसपैठ और देश की लचर अर्थव्यवस्था का हवाला देकर जमकर निशाना साधा. उन्होंने दो टूक कहा कि झारखंड 25 साल का हो गया है, इसको कोई डरा और डिगा नहीं सकता. गैर बीजेपी शासित राज्यों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, यह नई बात नहीं है.

झारखंड विधानसभा में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि विपक्ष को कोई भी सवाल उठाने से पहले अपने गिरेबां में झांकना चाहिए. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि द्वितीय अनुपूरक बजट की जरुरत क्यों है, इसको सभी जानते हैं. फिर भी विपक्ष के लोग कटौती प्रस्ताव लाते हैं. अभी तो सरकार का एक साल पूरा हुआ है. इस दौरान विकास की राह पर तेजी से चलने का प्रयास हो रहा है.

सदन में बोलते सीएम हेमंत सोरेन (ETV Bharat)



छात्रों के साथ केंद्र कर रहा है नाइंसाफी- हेमंत

सीएम ने कहा कि हमारी सरकार आने वाली पीढ़ी के लिए दिनरात मेहनत कर रही है. केंद्र सरकार ने अनुसूचित जनजाति बच्चों के उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप और छात्रवृत्ति योजना के आवंटन में केंद्र ने 90 प्रतिशत राशि कम कर दी है. राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति योजना में 95 प्रतिशत की कमी कर दी गई. अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रवृत्ति आवंटन में भी 40 से 63 प्रतिशत कटौती कर दी गई. मेधा और आय आधारित छात्रवृत्ति में भी 75 प्रतिशत की कमी हो गई है. तकनीकी शिक्षा संस्थानों के अनुदान में 61 प्रतिशत की कटौती कर दी. फिर ये कैसे मांग करते हैं कि राज्य में छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है.

छात्र हित में काम कर रही है हमारी सरकार

हेनंत सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार गुरुजी क्रेडिट कार्ड के जरिए 15 लाख का ऋण दे रही है. सावित्री बाई फूले योजना सरकार चला रही है. सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर खड़ा किया जा रहा है. सरकार अपने प्रयास से प्रतियोगी परीक्षा के लिए मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था करा रही है. बेहतर प्रदर्शन के लिए शिक्षकों की भी ट्रेनिंग कराई जा रही है.

हर बड़ी घटना को किया जाता है डायवर्ट- हेमंत सोरेन

मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि देश के विकास में झारखंड ने सबसे ज्यादा सहयोग किया है. रेलवे को यहां से सबसे ज्यादा राजस्व मिलता है. बदले में प्रदूषण, पलायन मिलता है. लोकसभा में बहस वंदे मातरम पर हो रही है. इस बहस से कितने लोगों की गरीबी खत्म होगी. कितना रोजना सृजन होगा. ये लोग वो हैं जो गरीब लोगों के मुंह से निवाला छीन लें. इंडिगो जैसी घटना में लाखों लोग प्रभावित हुए लेकिन सदन में वंदे भारत की चर्चा होती है. हर बड़ी घटना को डायवर्ट कर दिया जाता है. आज एसआईआर को लेकर अलग अलग राज्यों में जहर उगला जा रहा है. घुसपैठिए की बात की जा रही है. बॉर्डर तो भारत सरकार के जिम्मे है. अगर कोई पहचाना भी जाता है तो क्या होता है. चांदनी चौक पर बम ब्लास्ट हो गया. केमिकल को कई माह से स्टोर किया जा रहा है. लेकिन सूचना तंत्र फेल साबित हुआ.

हवाई जहाज वाले हवाई चप्पल पहनने को विवश- सीएम

सीएम ने कहा कि देश के सुरक्षाबल आज आदिवासी इलाके में हैं. क्योंकि जंगलों को उजाड़ना है और उसे व्यापारी मित्रों को देना है. लोग आक्रोश में हैं. महंगाई को लेकर कोई चर्चा नहीं है. आर्थिक रूप से देश की स्थिति बदहाल है. हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में चढ़ाने की बात हुई थी. क्या हुआ उसका, जो हवाई जहाज में चढ़ रहे हैं उनको हवाई चप्पल पहनने को विवश किया जा रहा है.

पता नहीं किस नक्षत्र में केंद्र में बनी सरकार- हेमंत सोरेन

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहा कि 2014 से आजतक के कार्यकाल में कभी मंदिर तो कभी मस्जिद, कभी रेल तो कभी हवाई जहाज दुर्घटना. लाखों लोग मर रहे हैं. ना जाने किस नक्षत्र में राजपाट संभाला है. हाल में पता चला कि कोविड वैक्सीन की वजह से बीमारियां तेजी से फैली हैं. ये अनुसंधान का विषय है. ये वैक्सीन सही था या नहीं. कोई अपंग पैदा हो रहा है. कोई हार्ट अटैक से मर रहा है. किसी को कैंसर हो रहा है. इससे साफ है कि हड़बड़ी में जिस तरह से देश की दिशा बदलना चाह रहे है वो अच्छा नहीं है. रिसर्च के नाम पर सन्नाटा है. देश ने क्या रिसर्च हुआ, जिसपर दुनिया गर्व करे.

हालिया घटनाओं के लिए दोषी कौन- हेमंत सोरेन

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत द्वारा निर्मित फाइटर प्लेन का प्रदर्शन चल रहा था. विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. पायलट की मौत हो गई. पूरा ठीकरा पायलट पर फोड़ा जाएगा. देश की सेना के नाम पर वोट मांगा जाता है. सेना को भी दोषी ठहराया जाता है. गोवा में इतनी बड़ी घटना हो गई. वहां काम करने वाले मजदूर मारे गये हैं. वहां भाजपा की सरकार है. रेस्टूरेंट के मालिक विदेश भाग गये. इस मामले में कुछ नहीं होगा. विपक्ष का आचरण इस बात पर आधारित होता है कि कैसे अखबारों में छपें. सार्थक डिमांड होती, सवाल होते तो सरकार तैयार रहती.

केंद्र के मंत्री झारखंड को नहीं देते तरजीह, बाबूलाल मरांडी के सुझाव पर मंत्री दीपिका ने दिया ये जवाब!

छात्रवृत्ति अटकने के लिए राज्य सरकार है जिम्मेवार, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने 2022 के गाइडलाइन का दिया हवाला

शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन
सदन में हेमंत सोरेन
कोविड पर हेमंत सोरेन
सदन में हेमंत ने केंद्र को घेरा
संपादक की पसंद

