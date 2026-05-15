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पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ोतरी को राजनीतिक नहीं, राष्ट्रीय हित में देखें : सांसद प्रवीण खंडेलवाल

भाजपा सांसद व कैट के राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने गोल्ड में इंपोर्ट ड्यूटी और पेट्रोलियम पदार्थों में बढ़ोत्तरी को जिम्मेदार निर्णय बताया. ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना की रिपोर्ट...

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भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 15, 2026 at 8:40 PM IST

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नई दिल्ली : देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में प्रति लीटर 3 रुपये की बढ़ोतरी और सोने के रिकॉर्ड ऊंचे भाव को लेकर सियासत काफी गर्म है. जहां केंद्र सरकार ने इसे वैश्विक अनिश्चितता के बीच ‘ऊर्जा सुरक्षा’ और आर्थिक स्थिरता के लिए आवश्यक कदम बताया है, वहीं विपक्ष इसे जनता पर बोझ बताकर सरकार पर हमला बोल रहा है. इस बीच व्यापारियों की प्रमुख संस्था कैट के राष्ट्रीय महासचिव और चांदनी चौक से भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कीमत बढ़ोतरी को राजनीतिक नजरिए से नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हित में देखना चाहिए.

अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ (Cait) के राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि, “हां, कीमतें बढ़ी जरूर हैं, लेकिन यह सरकार की सुरक्षा उपाय (safety measures) हैं.” साथ ही गोल्ड पर बड़ी इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर भी उन्होंने स्पष्ट किया कि यह बढ़ोतरी ‘मापा हुआ और जिम्मेदार निर्णय’ है.

भाजपा सांसद और कैट के राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण खंडेलवाल से विशेष बातचीत. (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि वैश्विक तनाव, युद्ध और कच्चे तेल की आपूर्ति श्रृंखला में आई बाधाओं के कारण जरूरी हो गया था कि पेट्रोलियम पर कीमत कुछ बढ़ायी जाएं. उन्होंने कहा कि भारत अपने अधिकांश कच्चे तेल को आयात करता है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उतार-चढ़ाव घरेलू ईंधन अर्थव्यवस्था को सीधे प्रभावित करता है.

उन्होंने कहा कि “लंबे समय तक कृत्रिम रूप से ईंधन कीमतों को नियंत्रित रखना सार्वजनिक वित्त और तेल विपणन कंपनियों पर अत्यधिक दबाव डाल सकता था, जो अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकता है.” सरकार ने हमेशा उपभोक्ताओं की रक्षा के लिए संतुलित कीमतें बनाए रखने और राहत उपाय करने का प्रयास किया है. उन्होंने कहा कि वर्तमान परिदृश्य में सीमित बढ़ोतरी राष्ट्र की ऊर्जा सुरक्षा की रक्षा के लिए आवश्यक है .

खंडेलवाल ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि महंगाई को लेकर विपक्ष का हमला राजनीतिक है, जबकि सरकार राष्ट्रीय हित में कठिन लेकिन सही फैसले ले रही है. उन्होंने आगाह किया कि परिवहन और लॉजिस्टिक्स लागत (Logistics Cost) में कुछ वृद्धि हो सकती है, लेकिन नागरिकों और कारोबारियों को वैश्विक चुनौतियों के बीच बड़े राष्ट्रीय हित में इन फैसलों का समर्थन करना चाहिए.

भारत की आर्थिक स्थिरता सर्वोपरि है. सरकार की ओर से भी इस बढ़ोतरी को मितव्ययिता अभियान (Austerity Drive) का हिस्सा बताते हुए कहा गया है कि यह सार्वजनिक खर्च पर नियंत्रण और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का हिस्सा है. वहीं, विपक्षी दलों ने इसे ‘जनविरोधी’ करार देते हुए कहा कि आम आदमी पहले से महंगाई की मार झेल रहा है और सोने-चांदी के रिकॉर्ड भाव ने त्योहारों पर खरीदारी को भी प्रभावित किया है. यह बढ़ोतरी देशभर में पेट्रोल-डीजल की कीमतों को प्रभावित करेगी, जबकि सोने के भाव पहले से ही 1.58 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंच चुके हैं. सरकार का कहना है कि ये कदम ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए अपरिहार्य हैं.

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पेट्रोल और डीजल के दाम में वृद्धि
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