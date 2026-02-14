शूटिंग वीडियो: 16 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ याचिकाओं पर करेगा सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट के अनुसार, CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करेगी.
By Sumit Saxena
Published : February 14, 2026 at 6:06 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट सोमवार 16 फरवरी को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर सकता है. हाल ही में सरमा का एक वीडियो सामने आया, जिसमें कथित तौर पर उन्हें एक विशेष समुदाय के लोगों पर राइफल से निशाना साधते और गोली चलाते हुए दिखाया गया है. इसके बाद सरमा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है.
सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट के अनुसार, चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी.
10 फरवरी को, सीपीआईएम और सीपीआई के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ एक विशेष समुदाय को निशाना बनाने वाली टिप्पणी के मामले में कार्रवाई की मांग की. उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने वाम दलों के नेताओं की याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार करने पर सहमति जताई थी.
वकील निजाम पाशा ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने इस मामले को उल्लेख करते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की. पाशा ने पीठ के सामने कहा कि वह असम के मौजूदा मुख्यमंत्री के परेशान करने वाले भाषणों के मामले में इस कोर्ट से तुरंत दखल चाहते हैं, जिसमें हाल ही में पोस्ट किया गया एक वीडियो भी शामिल है जिसमें उन्हें एक विशेष समुदाय के लोगों पर गोली चलाते हुए दिखाया गया है. उन्होंने कहा कि शिकायतें तो दर्ज की गई हैं, लेकिन कोई FIR दर्ज नहीं की गई है.
सीजेआई ने कहा, "समस्या यह है कि जब भी चुनाव आते हैं, तो चुनाव का कुछ हिस्सा सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ा जाता है. यही समस्या है. हम पता लगाएंगे...तारीख बताएंगे."
सीपीआईएम की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट से तुरंत दखल देने की मांग करता है ताकि प्रतिवादी नंबर 4, हिमंत बिस्वा सरमा, जो अभी असम के मुख्यमंत्री के संवैधानिक पद पर हैं, के लगातार दिए जा रहे नफरती बयान (hate speech) के पैटर्न पर संज्ञान लिया जा सके.
याचिका में जोर देकर कहा गया कि भाषणों में असम के मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया गया है, डराया गया है, और उनके खिलाफ दुश्मनी और खुली हिंसा भड़काई गई है. याचिका में कहा गया है कि सरमा ने कई मौकों पर राज्य की क्षेत्रीय सीमाओं के अंदर और बाहर सार्वजनिक भाषण दिए हैं और बयान दिए हैं, जिन्हें प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यापक रूप से प्रसारित किया गया है.
याचिका में कहा गया है, "कुल मिलाकर देखें तो ये बयान स्पष्ट रूप से नफरती बयान लगते हैं क्योंकि ये एक अल्पसंख्यक समुदाय को नीचा दिखाते हैं, गलत और बदनाम करने वाली सोच फैलाते हैं, सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार के लिए उकसाते हैं, और उस समुदाय के खिलाफ बहिष्कार और हिंसा के हालात को बढ़ावा देते हैं."
याचिका में कहा गया है, "हाल ही में—और शायद इस याचिका में बताए गए पैटर्न का सबसे साफ और परेशान करने वाला उदाहरण—7 फरवरी, 2026 को BJP, असम के ऑफिशियल हैंडल एक्स (पहले ट्विटर) से, जिसका नाम 'बीजेपी असम प्रदेश' (@BJP4Assam) था, एक वीडियो पब्लिक डोमेन में फैलाया गया है, जिसे बाद में बड़े पैमाने पर प्रसारित किया गया. इसमें प्रतिवादी नंबर 4 को हथियार से गोली चलाते हुए दिखाया गया है, जिसमें हथियार के क्रॉसहेयर (Crosshair) के अंदर खड़े दो मुस्लिम व्यक्तियों की एक एनिमेटेड इमेज है, जिसके बाद उनकी तस्वीर में उन्हें एक के बाद एक गोलियों से घायल दिखाया गया है."
स्क्रीनशॉट संलग्न करते हुए याचिका में कहा गया कि वीडियो के साथ कुछ हिस्से में 'पॉइंट ब्लैंक शॉट' और 'नो मर्सी' जैसे वाक्य भी हैं. याचिका में कहा गया है कि जब इसे असल और राजनीतिक संदर्भ में देखा जाता है, तो इस सामग्री में शामिल प्रतीकात्मक और चित्र संबंधी बयानबाजी अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ दुश्मनी, बहिष्कार और डराने-धमकाने के माहौल को मजबूत करने और बढ़ाने का काम करती है.
याचिका में कहा गया, "यह ध्यान देने वाली बात है कि इस वीडियो पर कड़ी आलोचना के बाद, बीजेपी की राज्य इकाई के ऑफिशियल हैंडल से इसे हटा दिया गया था; फिर भी, यह सामग्री कई दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट और प्लेटफॉर्म के जरिये बड़े पैमाने पर सर्कुलेट और फैलाई जा रही है."
याचिका में कहा गया कि जिस व्यवहार पर सवाल उठाया गया है, वह सरमा द्वारा संविधान के तहत ली गई पद की शपथ का खुला उल्लंघन है.
याचिका में असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ लगाए गए विवादित कृत्यों और भाषणों के संबंध में FIR दर्ज करने और भारतीय न्याय संहिता, 2023 और अन्य लागू कानूनों के संबंधित प्रावधानों के तहत जांच शुरू करने का निर्देश देने की मांग की गई है.
याचिका में एक अनुरोध में कहा गया, "एक सही रिट, आदेश या निर्देश जारी करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ऊपर बताई गई हेट स्पीच की घटनाओं, खासकर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने वाली घटनाओं की एक स्वतंत्र, भरोसेमंद और बिना किसी भेदभाव के जांच एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) या ऐसे किसी दूसरे स्वतंत्र प्राधिकरण या सिस्टम से कराई जाए, जिसे यह माननीय कोर्ट न्याय के हित में सही और उचित समझे."
याचिका में यह भी मांग की गई है कि यहां बताए गए संज्ञेय अपराधों के संबंध में दर्ज की गई या भविष्य में दर्ज की जाने वाली किसी भी FIR की जांच एसआईटी या किसी दूसरे स्वतंत्र प्राधिकरण या सिस्टम को ट्रांसफर करने का निर्देश दिया जाए, जिसे यह कोर्ट न्याय के हित में सही और उचित समझे.
हाल ही में, जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने भी मुख्यमंत्री सरमा के भाषण पर सवाल उठाया और सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि वह संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को बांटने वाली टिप्पणी करने से रोकने के लिए निर्देश जारी करे.
