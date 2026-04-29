पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में किसकी बनेगी सरकार? एग्जिट पोल पर BJP के प्रेम शुक्ला का बड़ा दावा
प्रेम शुक्ला ने कहा कि, एक्जिट पोल के रुझान को देखते हुए बंगाल, असम और पुडुचेरी में भाजपा की सरकार बनने जा रही है.
Published : April 29, 2026 at 9:02 PM IST
अनामिका रत्ना
नई दिल्ली: केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनाव के लिए एग्जिट पोल के अनुमान जारी हो गए हैं. ज्यादातर एजेंसियों के सर्वे में भाजपा को बंगाल,असम और पुडुचेरी में बढ़त मिलती हुई दिख रही है.
इस पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने ईटीवी भारत से बातचीत में दावा किया कि, अभी तक भारत में 90 प्रतिशत एक्जिट पोल सही हुए हैं और एक्जिट पोल के रुझान को देखते हुए बंगाल, असम और पुडुचेरी में भाजपा की सरकार बनने जा रही है. साथ ही अगले पांच सालों में तमिलनाडु और केरलम में भी भाजपा इस स्थिति में पहुंच जाएगी कि वहां वो सत्ता संभालेगी.
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कहा कि बंगाल में जिस तरह की बंपर वोटिंग हुई है उसे देखते हुए पहले ही भाजपा ने कहा था कि बंगाल की जनता भयमुक्त सरकार चाहती है और भयमुक्त शासन सिर्फ भाजपा की सरकार ही दे सकती है. उन्होंने कहा कि दीदी के 'आतंक' का अब बंगाल में अंत होने जा रहा है. उन्होंने कहा कि, भारतीय जनता पार्टी ने वहां सरकार बनाने की शुरुआत कर दी है.
उन्होंने कहा कि, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने असम और पुडुचेरी में सैकड़ों कल्याणकारी योजनाएं चलाईं है. उसे देखते हुए जनता में ये विश्वास जागा है और इसलिए वहां भी भाजपा की ही सरकार बनने जा रही है. उन्होंने दावा किया कि भले ही एक्जिट पोल तमिलनाडु और केरलम में भाजपा या एनडीए को कम सीटें दे रहें हैं, लेकिन इन राज्यों में भी भाजपा का प्रदर्शन अच्छा रहेगा और अगले पांच साल बाद वहां भी भाजपा की सरकार ही आएगी.
इस सवाल पर की क्या भारतीय जनता पार्टी ने तीन राज्यों में ताजपोशी या सरकार बनाने की रणनीति और तैयारियां शुरू कर दी हैं. बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कहा कि, भाजपा के बारे में ये बात शुरू से प्रसिद्ध है कि, पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह एक चुनाव खत्म होते ही अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर देते हैं.
उन्होंने कहा कि, जिस तरह बंगाल के बाद उन्होंने काशी में जाकर उत्तर प्रदेश के लोगों को परियोजनाओं की सौगात दी, उससे जनता वहां दोबारा भाजपा को ही देखना चाहती है. साथ ही उन्होंने ये दावा भी किया कि भाजपा इन तीन राज्यों में सरकार बनाने को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है और पार्टी में अंदरखाने तैयारी भी शुरू हो गई है.
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