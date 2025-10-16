दिवाली-छठ पर ट्रेन टिकट बुकिंग के दौरान 'रिग्रेट' मैसेज से हो रहे परेशान, तो जानिए कैसे और कहां मिलेगी कंफर्म सीट
अधिकारियों के मुताबिक रेलवे का पूरा प्रयास है कि सभी यात्रियों को दिवाली-छठ पर घर जाने के लिए सीट मिले और दिक्कत ना हो.
नई दिल्ली: दीपावली व छठ पर्व से पहले राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में घर जाने वाले यात्रियों की भीड़ लगातार बढ़ रही है. रेलवे की वेबसाइट व मोबाइल ऐप पर अधिकांश ट्रेनों में “रिग्रेट” का संदेश दिख रहा है, यानी इन ट्रेनों में अब टिकट बुकिंग बंद हो गई है. ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि आखिर इतनी ज्यादा ट्रेनें चलने के बावजूद भी टिकट क्यों नहीं मिल पा रही है. यात्रियों को राहत कहां से मिल सकती है?
इन सवालों को ईटीवी भारत ने उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक वर्मा से पूछा तो उन्होंने बताया कि यात्रियों को राहत देने के लिए रेलवे ने इस बार रिकॉर्ड संख्या में अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है.
23 अतिरिक्त ट्रेनें, 4700 ट्रिप से यात्रियों को राहत
महाप्रबंधक अशोक वर्मा ने बताया कि त्योहारी सीजन में उत्तर रेलवे की ओर से 23 अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, जिनके कुल 4700 ट्रिप चलाए जाएंगे. इन ट्रेनों का संचालन डेढ़ महीने पहले से ही शुरू कर दिया गया था, जिससे अधिकतर लोग दीपावली और छठ से पहले ही अपने घर पहुंच सकें.
इसके अतिरिक्त नियमित ट्रेनों में भी अतिरिक्त कोच जोड़े गए हैं, जिससे रोजाना हजारों यात्रियों को सीट मिल रही है. उन्होंने बताया कि उत्तर रेलवे ने नियमित ट्रेनों में अतिरिक्त कोच के जरिए हर दिन लगभग 7700 अतिरिक्त सीटें जनरेट की हैं. इससे काफी हद तक यात्रियों को राहत मिली है और भीड़ को नियंत्रित किया जा सकता है.
जनरल क्लास के बढ़ाए गए कोच
आरक्षण सिस्टम में सीटें नहीं दिखती हैं. रिग्रेट आता है. इस पर अशोक वर्मा ने बताया कि इस बार अधिकतर ट्रेनों में जनरल क्लास के कोचों की संख्या बढ़ाई गई है, जिससे बिना आरक्षण वाले यात्रियों को भी यात्रा में आसानी हो सके. यदि किसी ट्रेन में 20 कोच हैं तो उनमें से 10 कोच जनरल क्लास के हैं, जबकि शेष 10 कोच स्लीपर व एसी के रखे गए हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि जनरल क्लास की सीटें ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम में नहीं दिखतीं हैं क्योंकि ये अनारक्षित श्रेणी की होती हैं. ऐसे में यात्रियों को यह भ्रम होता है कि सीटें खत्म हो गई हैं, जबकि वास्तव में जनरल कोचों में पर्याप्त सीटें उपलब्ध हैं.
वेटिंग टिकट पॉलिसी में बदलाव से बढ़ी राहत
महाप्रबंधक अशोक वर्मा ने बताया कि रेलवे ने अब वेटिंग टिकट जारी करने की सीमा घटा दी है. पहले ट्रेन में कुल सीटों की संख्या के अनुसार 50 से 75 प्रतिशत तक वेटिंग टिकट दी जाती थी, लेकिन अब इसे घटाकर सिर्फ 25 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा यात्रियों की वेटिंग टिकट कंफर्म हो सके. उन्हें आरक्षित सीट पर सफर करने का मौका मिले.
उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक वर्मा ने बताया कि केवल जनरल क्लास कोच से ही रोजाना करीब 50,000 सीटें जनरेट हो रही हैं. इन सीटों पर यात्री यात्रा कर अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं. यानी, ऑनलाइन टिकट न मिलने पर भी यात्रियों के पास सफर करने के विकल्प मौजूद हैं. बशर्ते वे समय से स्टेशन पहुंचे और जनरल टिकट लेकर यात्रा करें.
रेलवे की अपील-पहले से यात्रा की प्लानिंग बनाएं, प्रतिबंधित सामान रेल में लेकर ना जाएं
उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक वर्मा ने यात्रियों से अपील की है कि वे प्रतिबंधित सामान लेकर ट्रेन में सफर न करें, जिससे सुरक्षा व सुविधा बनी रहे. उन्होंने यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपनी यात्रा की अग्रिम योजना बनाएं, ट्रेन के निर्धारित समय से पहले स्टेशन पहुंचें. कम सामान लेकर यात्रा करें.
त्योहारों के मौसम में ट्रेनों में भारी भीड़ व टिकट की कमी आम समस्या बन गई है, लेकिन रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए इस बार विशेष कदम उठाए हैं. अतिरिक्त ट्रेनें, एक्स्ट्रा कोच व जनरल क्लास की बढ़ी संख्या यात्रियों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती हैं. हालांकि, महाप्रबंधक अशोक वर्मा का कहना है कि अगर यात्री समय से योजना बनाएं और अनारक्षित कोचों का उपयोग करें तो हर किसी को घर पहुंचने का मौका जरूर मिलेगा.
