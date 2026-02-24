खास बातचीत: सुधारों से परंपराएं मजबूत होती हैं और तकनीक से पारदर्शिता- विजेंद्र गुप्ता
उन्होंने विधानसभा को पेपरलेस बनाने से लेकर ग्रीन असेंबली और 'फांसी घर' जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की. जानिए उन्होंने क्या कहा..
नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में विजेंद्र गुप्ता ने मंगलवार को अपने कार्यकाल का एक सफल वर्ष पूरा कर लिया है. 24 फरवरी, 2025 को शपथ लेने के बाद से उन्होंने विधानसभा को आधुनिक, डिजिटल और जन-केंद्रित बनाने के लिए कई कड़े कदम उठाए हैं. ईटीवी भारत ने उनसे इन उपलब्धियों और भविष्य के लक्ष्यों पर विशेष चर्चा की.
प्रश्न: एक वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है?
विजेंद्र गुप्ता: आज का दिन मेरे लिए केवल औपचारिक उपलब्धि का उत्सव नहीं है, बल्कि यह आत्म-चिंतन, जिम्मेदारी और एक नए संकल्प का क्षण है. पिछले वर्ष 24 फरवरी को जब मैंने शपथ ली थी, तब मेरा लक्ष्य इस ऐतिहासिक संस्था की गरिमा बढ़ाना और इसे अधिक पारदर्शी बनाना था. आज मैं विनम्रता के साथ कह सकता हूं कि यह एक वर्ष सामूहिक प्रयास और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता का परिणाम रहा है.
प्रश्न: आपके कार्यकाल का एक साल पूरा होने से ठीक एक दिन पहले सदन को बम से उड़ाने की धमकी मिली? इससे कितना डर हुआ?
विजेंद्र गुप्ता: हमलोग डरने वाले नहीं है. इस तरह की धमकी से देश की अस्मिता से खेलने की कोशिश की जा रही है. लेकिन, पर्सनल मेल पर इस तरह की धमकी देना और यह कहना कि दिल्ली बनेगा खालिस्तान, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. विधानसभा सचिव ने पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस को एहतियात बरतनी चाहिए.
प्रश्न: दिल्ली विधानसभा अब पूरी तरह 'पेपरलेस' हो गई है. इस डिजिटल क्रांति (NeVA) को आप कैसे देखते हैं?
विजेंद्र गुप्ता: यह एक बड़ा बदलाव है. हमने 'नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन' के माध्यम से 4 अगस्त, 2025 को पहला डिजिटल सत्र आयोजित किया. अब सभी विधायी कार्य, प्रश्न और विधेयक डिजिटल हैं. इससे न केवल कार्यक्षमता बढ़ी है, बल्कि पर्यावरण की भी रक्षा हो रही है.
प्रश्न: आपने दिल्ली विधानसभा को 'ग्रीन असेंबली' बनाने पर काफी जोर दिया है. सौर ऊर्जा को लेकर क्या उपलब्धि रही?
विजेंद्र गुप्ता: मुझे गर्व है कि दिल्ली विधानसभा 500 किलोवाट के रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट के साथ देश की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित विधायिका बन गई है. इससे हम सालाना करीब 1.75 करोड़ रुपये की बचत कर रहे हैं. भविष्य में हमारी योजना इसकी क्षमता को 300 मेगावाट तक ले जाने की है. अभी विधानसभा के मध्य में गार्डन है, हम मौजूदा 20 फीसद की हरियाली को बढ़ाकर 40 फीसद करना चाहते हैं उसके बाद विधानसभा गार्डन के बीच दिखाई देगा.
प्रश्न: एक चर्चा 'फांसी घर' को लेकर भी रही है, जिसे आपने 'टिफिन कक्ष' में बदला. इसके पीछे क्या कारण था?
विजेंद्र गुप्ता: ऐतिहासिक तथ्यों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए. पुरातत्व विभाग ने स्पष्ट किया कि यहाँ कभी कोई 'फांसी घर' नहीं था. जनभावनाओं के नाम पर फैलाए गए भ्रम को दूर करना जरूरी था, इसलिए हमने उस स्थान को अब विधायकों और कर्मचारियों के लिए 'टिफिन कक्ष' के रूप में तब्दील कर दिया है.
प्रश्न: विधायकों की जवाबदेही और उनके स्वास्थ्य को लेकर आपकी क्या पहल रही?
विजेंद्र गुप्ता: हमने नेशनल लेजिस्लेटिव इंडेक्स (NLI) का प्रस्ताव दिया है, ताकि विधायकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन हो सके. सदन की मर्यादा बनाए रखने के लिए 'सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार' की भी घोषणा की गई है. इसके अलावा, हाल ही में हमने 2 से 14 फरवरी तक विधायकों के लिए एक व्यापक स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम भी चलाया, क्योंकि जनसेवा के लिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अनिवार्य है.
प्रश्न: "अपने प्रधानमंत्री को जानें" गैलरी और विरासत संरक्षण पर आपका क्या दृष्टिकोण है?
विजेंद्र गुप्ता: राजनीतिक साक्षरता जरूरी है. प्रधानमंत्री गैलरी से युवाओं को देश के नेतृत्व के बारे में जानकारी मिलती है. वहीं, विट्ठलभाई पटेल के अध्यक्ष चुने जाने के 100 वर्ष पूरे होने पर हमने शताब्दी यात्रा आयोजित की. हम विधानसभा के ऐतिहासिक भाषणों का डिजिटलीकरण कर रहे हैं, ताकि शोधकर्ता और आम जनता इसका लाभ उठा सकें. विरासत संरक्षण की दिशा में शताब्दी यात्रा अनुपम खेर द्वारा नरेट की गई डॉक्यूमेंट्री और ऐतिहासिक अभिलेखों का डिजिटलीकरण इस गौरवशाली इतिहास को सुरक्षित करने के प्रमुख प्रयास हैं.
प्रश्न: युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ने के लिए क्या नया कर रहे हैं?
विजेंद्र गुप्ता: हम एक 'राजनीतिक नेतृत्व कार्यक्रम' (डिप्लोमा/प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम) शुरू करने जा रहे हैं. इसका उद्देश्य युवाओं को विधायी प्रक्रिया और सुशासन का व्यावहारिक अनुभव देना है. 'विकसित भारत युवा संसद' के माध्यम से पहले ही हजारों युवा हमसे जुड़ चुके हैं. संवैधानिक और राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष संगोष्ठी और 'संविधान हत्या दिवस' पर आपातकाल की विभीषिका पर चर्चा की गई. साथ ही, सदन में 'वंदे मातरम' के 150 वर्ष पूरे होने पर स्मारक पट्टिका स्थापित कर राष्ट्रीय मूल्यों को सुदृढ़ किया गया.
प्रश्न: अंत में, आपका भविष्य का संकल्प क्या है?
विजेंद्र गुप्ता: हमारा संकल्प अडिग है. दिल्ली विधानसभा को एक ऐसी आदर्श संस्था बनाना है जो तकनीक से लैस, अनुशासित और जनता के प्रति पूरी तरह जवाबदेह हो। अभी तो यह सिर्फ शुरुआत है.
दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने अंत में अपने एक साल का कार्यकाल डिजिटल सुधारों, वित्तीय पारदर्शिता (APMS पोर्टल) और विरासत के सम्मान पर केंद्रित रहा है. उन्होंने आगामी चार साल के रोडमैप को लेकर स्पष्ट कर दिया है कि वह दिल्ली विधानसभा को देश की सबसे आधुनिक और सक्रिय विधायिका बनाने के मार्ग पर अग्रसर हैं. विधायकों के प्रदर्शन और सार्वजनिक उत्तरदायित्व के मूल्यांकन के लिए दिल्ली विधानसभा ने नेशनल लेजिस्लेटिव इंडेक्स का प्रस्ताव दिया है. इस पहल को लोकसभा अध्यक्ष का भी समर्थन प्राप्त हुआ है, जिसका उद्देश्य जवाबदेही के मानक तय करना है.
