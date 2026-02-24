ETV Bharat / bharat

खास बातचीत: सुधारों से परंपराएं मजबूत होती हैं और तकनीक से पारदर्शिता- विजेंद्र गुप्ता

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में विजेंद्र गुप्ता ने मंगलवार को अपने कार्यकाल का एक सफल वर्ष पूरा कर लिया है. 24 फरवरी, 2025 को शपथ लेने के बाद से उन्होंने विधानसभा को आधुनिक, डिजिटल और जन-केंद्रित बनाने के लिए कई कड़े कदम उठाए हैं. ईटीवी भारत ने उनसे इन उपलब्धियों और भविष्य के लक्ष्यों पर विशेष चर्चा की.

प्रश्न: एक वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है?

विजेंद्र गुप्ता: आज का दिन मेरे लिए केवल औपचारिक उपलब्धि का उत्सव नहीं है, बल्कि यह आत्म-चिंतन, जिम्मेदारी और एक नए संकल्प का क्षण है. पिछले वर्ष 24 फरवरी को जब मैंने शपथ ली थी, तब मेरा लक्ष्य इस ऐतिहासिक संस्था की गरिमा बढ़ाना और इसे अधिक पारदर्शी बनाना था. आज मैं विनम्रता के साथ कह सकता हूं कि यह एक वर्ष सामूहिक प्रयास और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता का परिणाम रहा है.

दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता से खास बातचीत (ETV Bharat)

प्रश्न: आपके कार्यकाल का एक साल पूरा होने से ठीक एक दिन पहले सदन को बम से उड़ाने की धमकी मिली? इससे कितना डर हुआ?

विजेंद्र गुप्ता: हमलोग डरने वाले नहीं है. इस तरह की धमकी से देश की अस्मिता से खेलने की कोशिश की जा रही है. लेकिन, पर्सनल मेल पर इस तरह की धमकी देना और यह कहना कि दिल्ली बनेगा खालिस्तान, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. विधानसभा सचिव ने पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस को एहतियात बरतनी चाहिए.

प्रश्न: दिल्ली विधानसभा अब पूरी तरह 'पेपरलेस' हो गई है. इस डिजिटल क्रांति (NeVA) को आप कैसे देखते हैं?

विजेंद्र गुप्ता: यह एक बड़ा बदलाव है. हमने 'नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन' के माध्यम से 4 अगस्त, 2025 को पहला डिजिटल सत्र आयोजित किया. अब सभी विधायी कार्य, प्रश्न और विधेयक डिजिटल हैं. इससे न केवल कार्यक्षमता बढ़ी है, बल्कि पर्यावरण की भी रक्षा हो रही है.

प्रश्न: आपने दिल्ली विधानसभा को 'ग्रीन असेंबली' बनाने पर काफी जोर दिया है. सौर ऊर्जा को लेकर क्या उपलब्धि रही?

विजेंद्र गुप्ता: मुझे गर्व है कि दिल्ली विधानसभा 500 किलोवाट के रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट के साथ देश की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित विधायिका बन गई है. इससे हम सालाना करीब 1.75 करोड़ रुपये की बचत कर रहे हैं. भविष्य में हमारी योजना इसकी क्षमता को 300 मेगावाट तक ले जाने की है. अभी विधानसभा के मध्य में गार्डन है, हम मौजूदा 20 फीसद की हरियाली को बढ़ाकर 40 फीसद करना चाहते हैं उसके बाद विधानसभा गार्डन के बीच दिखाई देगा.

प्रश्न: एक चर्चा 'फांसी घर' को लेकर भी रही है, जिसे आपने 'टिफिन कक्ष' में बदला. इसके पीछे क्या कारण था?

विजेंद्र गुप्ता: ऐतिहासिक तथ्यों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए. पुरातत्व विभाग ने स्पष्ट किया कि यहाँ कभी कोई 'फांसी घर' नहीं था. जनभावनाओं के नाम पर फैलाए गए भ्रम को दूर करना जरूरी था, इसलिए हमने उस स्थान को अब विधायकों और कर्मचारियों के लिए 'टिफिन कक्ष' के रूप में तब्दील कर दिया है.