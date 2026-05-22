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चंद्रशेखर जन्मशती पर चंबल के लोहिया गांव में गूंजे समाजवाद के स्वर; कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया को गार्ड ऑफ ऑनर

चम्बल घाटी में जननायक चंद्रशेखर जन्मशती समारोह का आयोजन हुआ. उत्तरप्रदेश पुलिस की गारद टुकड़ी द्वारा अमर सेनानी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया.

CHANDRASHEKHAR BIRTH CENTENARY
कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया को गार्ड ऑफ ऑनर. (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 22, 2026 at 8:20 PM IST

12 Min Read
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इटावा: सामाजिक आंदोलनों की ऐतिहासिक धरती और आज़ादी के दीवानों की कर्मभूमि रहे लोहिया ग्राम में शुक्रवार को "भारत यात्रा अभियान" के अंतर्गत "चम्बल घाटी में जननायक चंद्रशेखर जन्मशती समारोह" का भव्य आयोजन किया गया.

कार्यक्रम के दौरान महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया की पुण्यतिथि पर उनके समाधि स्थल "समता स्थल" पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई. उत्तर प्रदेश पुलिस की गारद टुकड़ी द्वारा अमर सेनानी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया.

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स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया, साथ में दिवंगत पूर्व पीएम चंद्रशेखर. (ETV Bharat (फाइल))

समारोह में देश के महान समाजवादी नेताओं के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विस्तृत चर्चा की गई तथा क्षेत्र के कई वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया.

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चंद्रशेखर जन्मशती पर चंबल के लोहिया गांव में गूंजे समाजवाद के स्वर. (ETV Bharat)

सुधींद्र भदौरिया ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि लोहिया ग्राम की यह पावन भूमि आजादी के आंदोलन तथा उसके बाद आजाद भारत में भी अनेक सामाजिक आंदोलन का प्रमुख केंद्र रही. यहां जयप्रकाशजी, डा. राम मनोहर लोहिया, महान महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अरुणा आसफ अली, मधु लिमये, जॉर्ज फर्नाडीज जैसे देश के महान समाजवादी नेता कई बार आते रहे, और सेनानी अर्जुन सिंह भदौरिया के साथ देश के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करते थे.

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चंद्रशेखर जन्मशती पर चंबल के लोहिया गांव में गूंजे समाजवाद के स्वर. (ETV Bharat)

सुधींद्र भदौरिया ने कहाकि पूर्व प्रधानमंत्री एवं जननायक की छवि रखने वाले चंद्रशेखर जी भी कई बार इस पावन भूमि पर आए. और जब 1983 में उन्होंने भारत यात्रा आरम्भ की, तब मैं भी उस पद यात्रा में उनके साथ रहा. और आज उसी कड़ी में जननायक चंद्रशेखर जी जन्मशती समारोह के अंतर्गत नई पीढ़ी को ऐसे राष्ट्रनायकों के जीवन चरित से अवगत कराने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया.

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चंद्रशेखर जन्मशती समारोह में कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया को गार्ड ऑफ ऑनर. (ETV Bharat)

इसमें बाबूजी अर्जुन सिंह भदौरिया के साथी रहे जनपद इटावा के अनेक वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ताओं, जिनमें खादिम अब्बास, गणेश ज्ञानार्थी, सुधीर मिश्र, शिक्षिका मिथिलेश कुमारी, राजवीर सिंह, सेनानी अंगद सिंह के पुत्र दिनेश सिंह, कनौजी लाल आचार्य, शिववीर सिंह प्रधान, प्रेम चंद पुजारी को अंग वस्त्र और प्रतीक चिह्न देकर सम्मानित किया गया.

कार्यक्रम का संचालन करते हुए वरिष्ठ पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता डा. जय चंद्र भदौरिया ने कहा कि लोहिया ग्राम की यह पावन भूमि बहुत ही दुर्लभ स्थान रहा है, जहां कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया से लेकर चंद्रशेखर जी मुलायम सिंह यादव और हमारे जैसे अनेक राजनैतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आकर इस मिट्टी से तिलक करके अपने को धन्य किया है.

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चंद्रशेखर जन्मशती पर चंबल के लोहिया गांव में गूंजे समाजवाद के स्वर. (ETV Bharat)

इस अवसर पर खादिम अब्बास और गणेश ज्ञानार्थी ने भी कमांडर साहब तथा यहां आने वाले देश के सभी बड़े समाजवादी नेताओं के व्यक्तित्व और कृतित्व का भावपूर्ण स्मरण कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की.

इस अवसर पर ग्रामीण क्षेत्रों से आए अनेक लोगों ने भी समता समाधिस्थल पर पुष्पार्पण कर कविताओं, गीतों, फाग आदि गायन कर भारत यात्रा के " एक प्रयास, जन जन में जागे विश्वास " अभियान को सफल बनाने में सराहनीय योगदान दिया.

चंद्रशेखर जन्मशती पर चंबल के लोहिया गांव में कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया को गार्ड ऑफ ऑनर. (Etv Bharat)

इससे पूर्व समाधि स्थल पर अमर सेनानी कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया को पुलिस गारद की टुकड़ी ने गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया. और चंबल में चंद्रशेखर जन्मशती समारोह में स्वतंत्रता सेनानी कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया की पुण्यतिथि मनाई गई.

कार्यक्रम में दफेदार सिंह, मास्टर राजवीर सिंह, सिद्धार्थ भदौरिया, संजय सिंह चौहान, प्रदीप कुमार, प्रकाश बाबू, सुरेश कुमार, कृष्णा भदौरिया आदि मौजूद रहे.

कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. जय चंद्र भदौरिया ने किया. उन्होंने कहा कि लोहिया ग्राम की मिट्टी का कण-कण ऊर्जा और प्रेरणा से भरा हुआ है. कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जैसे नेताओं ने इस मिट्टी को माथे से लगाकर स्वयं को गौरवान्वित महसूस किया.

इस अवसर पर वरिष्ठ समाजसेवी खादिम अब्बास और गणेश ज्ञानार्थी ने भी कमांडर साहब एवं समाजवादी आंदोलन से जुड़े शीर्ष नेताओं के संस्मरण साझा करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की. ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचे सैकड़ों लोगों ने समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित कर पारंपरिक गीतों, कविताओं और फाग गायन के माध्यम से "एक प्रयास, जन-जन में जागे विश्वास" के संकल्प को दोहराया.

कार्यक्रम में दफेदार सिंह, मास्टर राजवीर सिंह, सिद्धार्थ भदौरिया, प्रदीप कुमार, प्रकाश बाबू, सुरेश कुमार, कृष्णा भदौरिया, रानू राजावत, बृजेश गुप्ता सहित बड़ी संख्या में प्रबुद्धजन, युवा और ग्रामीण उपस्थित रहे.

चंद्रशेखर के लेख में कमांडर साहब के संघर्ष को नमन

पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के लेख का शीर्षक था- "1942 आंदोलन से जनसंघर्ष तक की जीवंत दास्तां, समाजवादी आंदोलन और बलिदान की कहानी". इसमें “कमांडर साहब” अर्जुन सिंह भदौरिया (Arjun Singh Bhadauria) का उल्लेख है.

यह लेख पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर (Chandra Shekhar) द्वारा लिखा गया एक प्रेरणादायक भूमिका-लेख है, जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन, समाजवादी विचारधारा और राम मनोहर लोहिया (Ram Manohar Lohia) से प्रेरित युवाओं के संघर्ष को रेखांकित किया है. इसमें विशेष रूप से “कमांडर साहब” Arjun Singh Bhadauria के जीवन, त्याग और समाजवादी आंदोलन में उनके योगदान का उल्लेख किया गया था.

राष्ट्र की पराधीनता को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय आंदोलन ने अनेक युवक-युवतियों को बलिदान की भावना से प्रेरित किया. स्वतंत्रता और मानव-मर्यादा के लिए उन्होंने जिस लगन और आत्म-विश्वास के साथ आंदोलन में भाग लिया. उससे राष्ट्र को एक नई जीवन-शक्ति मिली. महात्मा गांधी के नेतृत्व ने इसे एक संबल दिया. आंदोलन आगे बढ़ा और इसमें देश के युवकों का एक बड़ा वर्ग शामिल हो गया.

राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने का उद्देश्य लोगों के सामने स्पष्ट था, किंतु इस आजादी का अभीष्ट क्या होगा, इसके बारे में तरह-तरह की धारणएं थीं. आजादी को सीधे मानव जीवन की आवश्यकताओं से जोड़ने की आवश्यकता कुछ युवकों ने पहली बार कांग्रेस के अंदर अभिव्यक्त की. आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, डॉ. राममनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, फरीद अंसारी जैसे लोगों से आजादी को अन्याय और शोषण एवं विषमता से पीड़ित समाज के हित में आर्थिक नीतियों को एक नया रूप देने का प्रयास प्रारंभ हुआ.

कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना इसी आधार पर हुई. इन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हुए आजादी आने के बाद एक नए समाज की रचना की कल्पना को राष्ट्र के सामने रखने का प्रयत्न किया. मानव-मूल्यों, समता और स्वतंत्रता की पूर्ण अभिव्यक्ति तभी संभव है, जब मनुष्य के जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समाज के साधनों का सही रूप में उपयोग किया जाए. इसके लिए इन लोगों ने एक नई विचारधारा कांग्रेस के अंदर प्रारंभ की.

उस समय के युवकों में इस विचारधारा को अंगीकार करने की एक होड़-सी लग गई. अर्जुन सिंह भदौरिया, जिन्हें हम कमांडर साहब के नाम से जानते हैं, समर्पित युवकों में से एक सुप्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं. इन्होंने जीवन के उतार-चढ़ाव को देखा है. संघर्ष की कठिनाइयों का सामना किया है. त्याग और समर्पित जीवन के साथ-साथ इन्हें अनेक लोगों के संपर्क में आने का अवसर मिला. मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि इन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को एक पुस्तक के रूप में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया. उनके जीवन की कहानी उन अनेक युवकों की भावनाओं और आकांक्षाओं की गाथा है, जो आजादी को गाँव, गलियों और गरीब की झोपड़ी तक पहुँचाने के लिए निरंतर संघर्ष करते रहे और जिसके लिए उन्होंने सब कुछ न्योछावर करने का संकल्प लिया. उनकी अभिव्यक्ति में एक क्रांतिकारी के जीवन की टीस है. उसमें मनुष्य के जीवन के सुख-दुख के अनुभव की एक गहरी संवेदना है. उन्होंने जिंदगी को निकट से देखा और स्वयं को उन अभागे लोगों के जीवन से जोड़ा, जो सब कुछ उत्सर्ग करने के बाद भी नए भविष्य की कल्पना की प्रतीक्षा में लगे रहे. उन्होंने जिस सहज भाव से अपनी बातों को रखा, वह हृदयग्राही है.

1942 के 'भारत छोड़ो' आंदोलन के रोमाचंक दृश्य उन्होंने हमारे सामने बड़ी सफलता के साथ प्रस्तुत किए हैं. कमांडर साहब स्वयं इस सब में पूरी तरह जुटे रहे. इसी कारण उनकी अभिव्यक्ति में सरलता एवं स्वाभाविकता है. उनकी पूरी रचना केवल स्मृतियों की गाथा बनकर नहीं रह गई है, बल्कि इसमें उन्होंने उन सारी भावनाओं को समाविष्ट करने का प्रयास किया जिससे प्रेरित होकर उस समय के युवकों ने समता के समाज की कल्पना की थी और उसे रचने के लिए स्वयं को न्योछावर किया था.

आजादी के बाद उन्होंने सत्ता और उससे जुड़े लोगों को निकट से देखा. जनतंत्र में अनेक पदों पर रहकर एक अहम भूमिका निभाई. इस कारण उनकी बातों में पैनी दृष्टि है, साथ ही प्रामाणिकता भी.

कमांडर साहब की धर्मपत्नी सरला जी को भी मैं दशकों से जानता हूँ. गांधी जी के संपर्क में रहकर उन्होंने जो संवेदनशीलता प्राप्त की, वह अत्यंत सराहनीय है, किंतु समाजवादी आंदोलन में सहभागी होने के कारण उनके व्यक्तित्व की अपनी एक प्रखरता है, वह संवेदनशीलता और संघर्षशीलता का अनुपम समन्वय सरला जी के व्यक्तित्व में देखने को मिलता है. मैं ऐसा मानता हूँ कि यह जोड़ी स्वयं में अनुपम है, अभिनंदनीय है. मैं इतने निकट संपर्क में रहते हुए भी कमांडर साहब की आश्चर्यजनक लेखनी के प्रभाव को पहले नहीं जान सका. उनकी वाणी के ओज को मैं जानता था. इस पुस्तक 'अतीत के प्रेरणास्रोत – चंद्रशेखर, पूर्व प्रधानमंत्री' ने हमारे सामने उनके कलात्मक पक्ष को प्रस्तुत किया. मुझे विश्वास है कि इस पुस्तक को अधिक-से-अधिक लोग पढ़कर अतीत के प्रेरणास्रोतों से परिचित हो सकेंगे. भविष्य के सपनों को साकार करने में सक्षम हो सकेंगे. कमांडर साहब की जीवनगाथा से इस भावना की पुष्टि होती है. (चंद्रशेखर, पूर्व प्रधानमंत्री
नई दिल्ली)

ब्रिटिश हुकूमत के ख़िलाफ़ अर्जुन सिंह भदौरिया ने तैयार की थी सशस्त्र लाल सेना

ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध लाल सेना तैयार कर अर्जुन सिंह भदौरिया ने न केवल इटावा जनपद, बल्कि सीमावर्ती जिलों को भी आजादी के संघर्ष की चेतना से ऐसा जोड़ा कि घर-घर में स्वतंत्रता का बिगुल बज उठा.

10 मई 1910 को चंबल बसरेहर के लोहिया गांव में जन्मे अर्जुन सिंह भदौरिया ने 1942 में अंग्रेजी शासन के खिलाफ बिगुल फूंक दिया था. 1942 में उन्होंने सशस्त्र लालसेना का गठन किया. बिना किसी खून खराबे के अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए.

1940 के दशक में, कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया ने तीन साल (1941-44) तक चंबल की घाटियों के किनारे यमुना के किनारे रहने और पनपने वाले ब्रिटिश अधिकारियों को निशाना बनाते हुए एक सशस्त्र समूह लाल सेना का गठन किया था. उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना की तर्ज पर भारत छोड़ो आंदोलन के समय लाल सेना बनाने के बाद 'कमांडर' की उपाधि अर्जित की.

आजादी के योद्धा कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया ने चंबल घाटी में हजारों क्रांतिकारियों को ट्रेनिंग देकर फिरंगी सरकार की चूलें हिलाने के लिए सशस्त्र क्रांति का सबसे उम्दा प्रयोग किया था. 'करो या मरो' आंदोलन के दौरान कमांडर को 44 वर्ष की सजा हुई और अपने पूरे जीवनकाल में वह करीब 52 बार जेल गए.

उन्होंने दो स्तरों पर काम किया - एक ओर वे एक गांधीवादी थे, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने लाल सेना की स्थापना की, जिसने लोगों को राजस्व, खाद्यान्न और हथियार जैसी ब्रिटिश संपत्ति लूटने के लिए प्रशिक्षित किया. जबकि पैसे और हथियारों का कुछ हिस्सा समूह चलाने और खाद्यान्न खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया था, शेष पैसे का इस्तेमाल गरीबों को खिलाने के लिए किया गया था ”.

अर्जुन सिंह के साहस से ब्रिटिश शासन तंग आ चुका था, लिहाजा जब उन्हें गिरफ्तार किया गया, तो उन्हें बेडिय़ों से बांधकर रखा गया था. कोर्ट में मुकदमा चला और उन्हें 44 साल की कड़ी सजा सुनाई गई. आचार्य नरेंद्र देव चंबल के इस क्रांतिकारी संगठन से प्रभावित हुए और उन्होंने ही पहली बार अर्जुन सिंह भदौरिया को 'कमांडर' कहकर संबोधित किया. करो या मरो के आंदोलन में उन्हें 44 साल की कैद हुई. अंग्रेज इनसे इतने भयभीत थे कि उन्हें जेल में हाथ-पैरों में बेड़ियां डालकर रखा जाता था.

यही कारण रहा कि आजाद भारत में कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया 1957, 1967 और 1977 में इटावा से लोकसभा सांसद चुने गए. इटावा मे शैक्षिक पिछड़ेपन की समस्या, आवागमन के लिए पुलों का आभाव जैसी तमाम सरोकारी समस्याओं को वे सदन में प्रमुखता से उठाते रहे. कमांडर ने इसी जज्बे से आजाद भारत में आपातकाल का जमकर विरोध किया.

तमाम यातनाओं के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी, जिससे प्रभावित क्षेत्र की जनता ने सांसद चुनकर उन्हे सिर आंखों पर बैठाया. वे आपातकाल में दोबारा जेल भेज दिए गए. उन्होंने किसान पंचायत के संगठन में विशेष रुचि ली और स्वामी भगवान, गेंदा सिंह, मुलखी राज, सूरजदेव, रामधारी शास्त्री और बलवान सिंह के साथ मिलकर सशक्त किसान आंदोलन खड़ा किया.

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