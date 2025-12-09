ETV Bharat / bharat

BLO के काम में लगीं गुजरात की आंगनवाड़ी वर्कर ने तोड़ा दम

गुजरात के तापी जिले की BLO से जुड़ी आंगनवाड़ी वर्कर की मौत. ( ETV Bharat )

तापी (गुजरात): गुजरात के तापी जिले के कुकरमुंडा तालुका के पिसावर गांव की आंगनवाड़ी वर्कर और SIR प्रोसेस में BLO के तौर पर काम कर रही राधाबेन भगवानभाई भील की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई है.

बता दें कि 38 साल की राधाबेन की रात में अचानक तबीयत बिगड़ने पर उनके परिवार वाले उन्हें महाराष्ट्र राज्य के शाहदा के एक हॉस्पिटल ले गए. वहां इलाज के दौरान उनकी हालत गंभीर हो गई. गंभीर हालत में उन्हें दूसरे हॉस्पिटल ले जाते समय रास्ते में ही उनकी मौत हो गई.

राधाबेन भील, जो सालों से पिसावर में आंगनवाड़ी नंबर 2 में काम कर रही थीं. लोकल लेवल पर एक नेक और मेहनती कर्मचारी के तौर पर जानी जाती थीं. उनके परिवार में एक बेटा और एक बेटी है. राधाबेन अभी राज्य सरकार के SIR प्रोसेस में BLO के तौर पर अपॉइंटेड थीं और पिछले कुछ दिनों से लगातार इससे जुड़े कामों में बिजी थीं.

बताते हैं कि राधाबेन की तबीयत पहले भी इसी तरह बिगड़ी थी. हालांकि, इस बार जब उनकी तबीयत गंभीर रूप से बिगड़ी, तो उनके परिवार वाले उन्हें तुरंत एक प्राइवेट गाड़ी से महाराष्ट्र के शाहदा गांव के एक हॉस्पिटल ले गए.