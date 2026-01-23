झारखंड के कालिकापुर गांव से जुड़ी हैं नेताजी की यादें, जयंती पर लोगों ने किया नमन
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कलिकापुर गांव के लोगों ने उन्हें याद किया. जानें, इस गांव से क्या है नेताजी का नाता.
Published : January 23, 2026 at 4:40 PM IST
जमशेदपुरः नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आज पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है, पूरा भारत इस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है. ये दिन सुभाष चंद्र बोस के साहस, त्याग, नेतृत्व और देशभक्ति को समर्पित है.
नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जुड़ाव झारखंड से रहा है. 1928 में जमशेदपुर स्थित टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी (अब टाटा स्टील) में हड़ताल समाप्त कराने की बात हो या फिर 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में भाग लेने के लिए की बात हो. इसके साथ नेताजी को आखिरी बार भारत देश में झारखंड की धरती गोमो रेलवे स्टेशन पर ही देखा गया था. लेकिन इनके अलावा पूर्वी सिंहभूम जिला के कलिकापुर गांव में भी नेताजी की यादें बसी हैं. इस रिपोर्ट से जानते हैं, इस गांव से कैसे था नेताजी का जुड़ाव.
पूर्वी सिंहभूम जिला के पोटका विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पोटका प्रखंड के कालिकापुर गांव में आज भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यादें जुड़ी हुई हैं. गांव का एक परिवार आज भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सदैव याद करता है और उनकी जयंती पर उन्हें नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित करता है.
आज से करीब 87 साल पहले, 5 दिसंबर 1939 को नेताजी कालिकापुर नामक इस छोटे से गांव में पहुंचे थे और यहां से देश की आजादी का बिगुल फूंका था. इस गांव में रहने वाले भगत परिवार के पास आज भी नेताजी से जुड़ी वो तमाम निशानियां मौजूदे हैं, जो उस ऐतिहासिक बैठक की गवाही देता है. नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कालिकापुर गांव में बैठक कर लोगों को आजादी के लिए उठ खड़े होने का मंत्र दिया था.
कालिकापुर गांव में लोगों को संबोधित करते हुए नेताजी ने कहा था आजादी भीख में नहीं मिलेगी, इसे लड़कर लेना होगा. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा देने वाले नेताजी की इस बैठक की अगुवाई कांग्रेस नेता करमचंद भगत ने की थी. इस ऐतिहासिक सभा में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए थे. क्योंकि नेताजी का एक ही मकसद था कि गांव-गांव में आजादी की अलख जगे और भारत का हर नागरिक देश की आजादी के लिए आगे आकर लड़ाई लड़े.
हर साल 23 जनवरी का दिन कालिकापुर गांव के भगत परिवार के लिए गौरव का दिन होता है. भगत परिवार के घर में वो कुर्सी, टेबल और टेबल क्लॉथ सुरक्षित रखी गई है, जिसपर नेताजी विराजमान होकर उस ऐतिहासिक बैठक को संबोधित किया था. साथ ही, गांव की ओर से दिये गये बांग्ला भाषा में लिखे प्रशस्ति पत्र भी संभालकर रखा गया है, जिसका संदेश था कि आजादी की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने का संकल्प लिया गया था.
भगत परिवार के सदस्य अभिजीत भगत का कहना है कि उनके दादा करमचंद्र भगत नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथी थे. नेताजी जब भी यहां आते थे तो हमारे यहां ही ठहरते थे. देश की आजादी के लिए रणनीति बनती उनपर चर्चा और बैठकें होती थीं. कभी-कभी नेताजी यहां पर कई दिनों तक यहां पर ठहरते थे. हम उन्हें कभी भूल नहीं सकते हैं. भगत परिवार के लोगों का कहना है कि नेताजी के भाषण के बाद पूरे गांव में देशभक्ति की लहर दौड़ गई थी. लोग आजादी के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार हो गए थे. यही वजह है कि आज भी यह गांव
नेताजी की यादों को एक विरासत की तरह संभाले हुए हैं. हर साल 23 जनवरी को नेताजी की जयंती पर गांव में विशेष कार्यक्रम होते हैं, जहां बच्चों को उनके संघर्ष और बलिदान की कहानी सुनाई जाती है.
नेताजी का झारखंड से नाता
सुभाष चंद्र बोस ने देश-विदेश का भ्रमण किया और भारत की आजादी के लिए आजाद हिंद फौज के गठन के साथ कई उपाय किए. अपने आखिरी दिनों का महाभिनिष्क्रमण (गुपचुप तरीके से अंग्रेजों के चंगुल से निकलने की प्रक्रिया) झारखंड से जुड़ा रहा. नेताजी आखिरी बार झारखंड की धरती गोमो रेलवे स्टेशन (वर्तमान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन) पर ही देखे गये थे.
भले ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आखिरी सफर झारखंड की धरती से रहा लेकिन नेताजी का नाता झारखंड से काफी रहा. कांग्रेस का 53वां अधिवेशन जो 1940 में झारखंड के रामगढ़ में हुआ था. इसमें नेताजी शामिल हुए थे साथ ही यहीं से उन्होंने देश को एक नई राजनीतिक दशा और दिशा दिखाई. इस अधिवेशन में भाग लेने के लिए ट्रेन से चक्रधरपुर और फिर वहां से खूंटी होते हुए रांची के लालपुर पहुंचे थे. नेताजी लालपुर स्थित फनींद्रनाथ आइटक के घर पर रुके थे. जहां आज भी उनकी यादों को संजोकर रखा गया है.
इसके साथ ही जमशेदपुर से भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाता रहा है. देश की आजादी से पूर्व स्थापित टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी में लंबे समय से चली आ रही मजदूरों की हड़ताल समाप्त हुई थी. इस कंपनी में काम करने वाले मजदूरों के लिए साल 1920 में एसएन हलधर के नेतृत्व में लेबर एसोसिएशन का गठन हुआ. उस दौरान कंपनी में मजदूरों की हड़ताल का सिलसिला जारी था. इस हालात को देखते हुए महात्मा गांधी ने नेताजी को जमशेदपुर भेजा. 18 अगस्त 1928 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जमशेदपुर पहुंचे थे.
नेताजी के नेतृत्व में मजदूरों की सभा
20 अगस्त को सर्वसम्मति से उन्हें लेबर एसोसिएशन का अध्यक्ष घोषित कर दिया गया. नेताजी सुभाष चंद्र बोस लेबर एसोसिएशन के तीसरे अध्यक्ष बने. 1928 से लेकर 1937 तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के लेबर एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर बने रहे. जिसका नाम अब टाटा वर्कर्स यूनियन है. बिष्टुपुर का जी टाउन मैदान आज भी गवाह है जहां नेताजी के नेतृत्व में अंतिम बार हड़ताली मजदूरों के साथ सभा हुई और हड़ताल समाप्त हुआ था. उन्होंने कहा था कि हड़ताल समस्या का समाधान नहीं है. कंपनी में विदेशी प्रशासक होने के कारण आपसी तालमेल में कमी है. उन्होंने कंपनी में भारतीय प्रशासक की नियुक्ति की पहल की. साथ ही मजदूरों और प्रबंधन के हित में कई ऐसे फैसले लिए, जिससे मजदूरों और प्रबंधन दोनों को लाभ मिला, जो आज तक कायम है. टाटा वर्कर्स यूनियन भवन में आज भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कार्यकाल का दस्तावेज उनके लिखे पत्र आज भी संजोकर रखे गए हैं.
नेताजी का जीवन परिचय
नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ था. उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था. जानकीनाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे. पहले वे सरकारी वकील थे मगर बाद में उन्होंने निजी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी. उन्होंने कटक की महापालिका में लंबे समय तक काम किया और वे बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे. अंग्रेजी सरकार ने उन्हें रायबहादुर का खिताब दिया था. नेताजी की माता प्रभावती देवी के पिता का नाम गंगानारायण दत्त था. दत्त परिवार को कोलकाता का एक कुलीन परिवार माना जाता था. प्रभावती और जानकीनाथ बोस की कुल मिलाकर 14 संतानें थी जिसमें 6 पुत्री और 8 पुत्र थे. सुभाष उनकी नौवीं संतान और पांचवें बेटे थे. अपने सभी भाइयों में से सुभाष को सबसे अधिक लगाव शरदचंद्र से था. शरदचंद्र प्रभावती और जानकीनाथ के दूसरे बेटे थे.
इसे भी पढे़ं- नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आखिरी दिनों का रहस्य!
इसे भी पढे़ं- नेताजी सुभाष चंद्र बोस का रामगढ़ से रहा है खास कनेक्शन, इसी धरती पर हुई थी गरम दल की स्थापना
इसे भी पढे़ं- सुभाषचंद्र बोस जयंती स्पेशल: रांची के इन परिवारों ने आज भी संजो रखी है नेताजी से जुड़ी चीजें, कार से लेकर कुर्सी तक सुरक्षित