बर्डमैन की जयंती पर बच्चों ने पक्षियों के बारे में जाना, पर्यावरण संतुलन में पंछियों का महत्व पहचाना

रामनगर में भारत के 'बर्डमैन' डॉ सलीम अली की जयंती पर प्रकृति संग जुड़े नन्हे बच्चे, सीखा पक्षियों से जुड़ाव का सबक

Indias Birdman Dr Salim Ali
दूरबीन से पक्षियों को देखते बच्चे (Photo- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 13, 2025 at 10:27 AM IST

3 Min Read
रामनगर: अगर हम पक्षियों को समझ लें, तो प्रकृति को समझना आसान हो जाता है. यह बात भारत के प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी डॉ. सलीम अली ने कभी कही थी. बुधवार को उन्हीं की जयंती पर वाइल्डलाइफ आर्ट गैलरी रिंगोड़ा में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में बच्चों ने प्रकृति और पक्षियों से जुड़ाव का अनुभव किया.

बर्ड मैन की जयंती पर प्रकृति से जुड़े नौनिहाल: पक्षी विशेषज्ञ संजय छिम्वाल ने बताया कि डॉ. सलीम अली भारत में पक्षियों के अध्ययन और संरक्षण में अपने महान योगदान के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं. उन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है. डॉ अली का जन्म 12 नवंबर, 1896 को हुआ था. वे ऐसे पहले भारतीय थे, जिन्होंने देश में व्यवस्थित पक्षी सर्वेक्षण की शुरुआत की थी.

बर्डमैन की जयंती पर बच्चों ने पक्षियों के बारे में जाना (Video courtesy- Sanjay Chhimwal)

डॉ सलीम अली थे 'बर्डमैन ऑफ इंडिया': संजय छिम्वाल ने बताया कि बचपन में एक छोटी-सी घटना ने डॉ. सलीम अली का जीवन बदल दिया था. जब वे केवल दस साल के थे, उनके चाचा ने उन्हें एक एयरगन उपहार में दी थी. एक दिन उन्होंने एक गौरैया का शिकार किया, जिसकी गर्दन के नीचे पीली धारियां थीं.

Indias Birdman Dr Salim Ali
डॉ सलीम अली की जयंती पर पक्षी दिवस और नेचर अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं (Photo- ETV Bharat)

पक्षी की पहचान जानने के लिए वे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (BNHS) गए. वहां मानद सचिव डब्ल्यूएस मिलार्ड ने बताया कि वह पीले गले वाली गौरैया है. यहीं से सलीम अली की रुचि पक्षियों की दुनिया में बढ़ी और उन्होंने इस क्षेत्र में अपना जीवन समर्पित कर दिया.

Indias Birdman Dr Salim Ali
बच्चों ने पर्यावरण संतुलन में पक्षियों का महत्व जाना (Photo- ETV Bharat)

बर्डमैन की जयंती पर मनाया गया पक्षी दिवस: उनके इसी योगदान के सम्मान में हर वर्ष उनकी जयंती पर देशभर में पक्षी दिवस और नेचर अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं. रामनगर के वाइल्डलाइफ आर्ट गैलरी रिंगोड़ा में स्कूली बच्चों को प्रकृति भ्रमण और पक्षी अवलोकन कराया गया. बच्चों ने दूरबीन से विभिन्न पक्षियां देखीं और उनके बारे में रोचक जानकारियां प्राप्त कीं.

Indias Birdman Dr Salim Ali
बच्चों ने सीखा पक्षियों से जुड़ाव का सबक (Photo- ETV Bharat)

बच्चों ने पर्यावरण संतुलन में पक्षियों का महत्व जाना: इस मौके पर विशेषज्ञों ने बच्चों को बताया कि जंगलों और नदियों के आसपास पाए जाने वाले पक्षी हमारे पर्यावरण संतुलन में कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं. बच्चों ने पक्षियों की आवाज़ें सुनने और उनकी पहचान करने की कला भी सीखी.

Indias Birdman Dr Salim Ali
भारत के 'बर्डमैन' डॉ सलीम अली की जयंती पर प्रकृति संग जुड़े नन्हे बच्चे (Photo- ETV Bharat)

संजय छिम्वाल ने कहा कि डॉ. सलीम अली की तरह हमें भी पक्षियों और प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे अस्तित्व की नींव हैं. कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण चेतना को बढ़ावा देना था. बच्चों ने इस अनुभव को रोमांचक और यादगार बताया.

Indias Birdman Dr Salim Ali
बर्डमैन की जयंती पर बच्चों ने पक्षियों के बारे में जाना (Photo- ETV Bharat)
Indias Birdman Dr Salim Ali
बच्चों ने पर्यावरण संतुलन में पंछियों का महत्व पहचाना (Photo- ETV Bharat)
