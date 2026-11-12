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पक्षी दिवस पर कटते पेड़, घटते बसेरे, मांझे से खत्म होती पक्षियों की दर्द भरी दास्तां पर जानिए पूरा डिटेल

मांझे से खत्म होती पक्षियों की दर्द भरी दास्तां. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ : पक्षी विज्ञानी सलीम अली की जयंती पर 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है. और इस दिन की चर्चा आमतौर पर प्रवासी पक्षियों तक सिमट जाती है, लेकिन लखनऊ जैसे शहर में एक और कहानी रोज चलती है जिसे कम देखा जाता है. यह शहर के अपने पक्षियों के बसेरे की कहानी है, गोमती का किनारा, कुकरैल का जंगल, पुराने बाग, विश्वविद्यालय परिसर, रेजीडेंसी के पेड़, नवाबी दौर की इमारतों के रोशनदान और मोहल्लों के बरगद-पीपल इस शहर में हजारों पक्षियों के ठिकाने हैं. यहीं वे शाम को लौटते हैं, घोंसला बनाते हैं और सुबह निकलते हैं.

बीते वर्षों में इन ठिकानों पर दबाव बढ़ा है. चौड़ीकरण और निर्माण में पुराने पेड़ कटे, इमारतों में शीशे का उपयोग बढ़ा जिससे पक्षियों के टकराने की घटनाएं होती हैं. पतंग के चीनी मांझे से पंख कटने के मामले हर मौसम में आते हैं, रोशनी और शोर ने रात के ठिकाने बदले हैं और खुली जगह घटने से गौरैया जैसे घरेलू पक्षी के घोंसले की जगह कम हुई है.

पक्षी दिवस पर मांझे से खत्म होती पक्षियों की दर्द भरी दास्तां. (ईटीवी भारत) सैय्यद अली हसनैन आब्दी जो बर्डमैन के नाम से प्रसिद्ध हैं. अब तक हजारों घायल पक्षियों का इलाज कर उनकी जान बचा चुके हैं. परिन्दों की सेहत दुरुस्त कर उन्हें वापस खुले आसमान में पंख पसार कर उड़ने की आजादी दे चुके हैं. मांझे से खत्म होती पक्षियों की दर्द भरी दास्तां. (ईटीवी भारत) ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए सैयद अली हसनैन आब्दी उर्फ कहते हैं कि "बचपन से ही यह काम कर रहा हूं. पहले मुझे लगता था कि नक्खास करीब होने की वज़ह से किसी भी चिड़िया को खरीद लो. पिंजरे में रख लो. पाल लो. लेकिन वह आती थीं, मर जाती थीं. जब उनके बारे में पढ़ा तो, पता चला कि ईश्वर ने अल्लाह ने हम लोगों के फायदे के लिए सारी चीज बनाई हैं. यह चल है मरे हुए अवशेष हमारे बीच से हटा देती हैं. इसकी वज़ह से गंभीर बीमारियां नहीं फैलती हैं. महामारियां नहीं फैलती हैं. आगे वाले टाइम में साइंटिस्ट इस पर क्या रिसर्च करेंगे, क्या लाभ मिलेंगे. हम नहीं बता सकते हैं. जानलेवा ज़हर से कैंसर की दवा बन रही है. हम सबको पता नहीं है कि क्या लाभ मिलेगा. हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए हमें इन्हें संरक्षित करना है. अगर हमें इसके बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है तो, आने वाले लोगों के लिए इसे बचाना है हमारा दायित्व है. यही राष्ट्रीयता है. इस पर मैं काम कर रहा हूं बचपन से ही." मांझे से खत्म होती पक्षियों की दर्द भरी दास्तां. (ईटीवी भारत) सवाल: अब तक कितने पक्षियों की आप जान बचा चुके हैं? कितने परिंदों को खुले आसमान में उड़ने की आजादी दे चुके हैं? ज़वाब: हम लोग भारतीय हैं. हम तैयारी नहीं करते. हमारे पास लाइफ जैकेट नहीं होती. कोई पक्षी गिरता है तालाब में तो, हम कहते हैं भैया वह देखो डूब रहा है. हम कपड़े पहने पहने कूद जाते हैं. हमारे पास सही आंकड़े तो मौजूद नहीं हैं. हम तीन दशक से कम कर रहे हैं और असंख्य पक्षियों की जान बचा चुके हैं. तमाम विभाग हमारी मदद लेते हैं. हम लोग साधन संपन्न न होने की वज़ह से सब कुछ तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन कोशिश पूरी रहती है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा जान बचाई जा सके. अभी चौक हॉस्पिटल की मांग की है कि चौक में मानक के अनुसार अस्पताल बने. उम्मीद है मुख्यमंत्री योगी मदद करेंगे तो काम और भी बढ़ेगा. मांझे से खत्म होती पक्षियों की दर्द भरी दास्तां. (ईटीवी भारत) सवाल: पक्षियों के सबसे ज्यादा घायल होने की मुख्य वजह क्या सामने आती है? ज़वाब: मेरी पीआईएल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दाखिल है. यह पतंग की जानलेवा डोर है जो पक्षियों को घायल कर रही है. उनका रेस्क्यू कर उसका इलाज करके हम वापस छोड़ रहे हैं. आप देख सकते हो चील का बाजू कट गया था अभी यहां पर उसके पंख नहीं आ पाए हैं. सबसे ज्यादा शीशे वाली डोर जो भारत में बनती है बहुत घातक है. उसके ऊपर कानून है. ग्रीन ट्रिब्यूनल का आदेश है रोक होनी चाहिए. पुलिस चाइनीज मांझा ढूंढ़ती रहती है और शीशे वाली डोर पर कोई कार्रवाई नहीं होती है. अब आने वाले दिनों में सरकार कानून ला रही है तो उम्मीद है पक्षियों के घायल होने की घटनाओं में कमी आएगी. मांझे से खत्म होती पक्षियों की दर्द भरी दास्तां. (ईटीवी भारत) सवाल: आजकल शीशे के ट्रांसपेरेंट ग्लास लग रहे हैं तो, पक्षियों को धोखा हो जाता है और वह उससे भी टकरा कर घायल हो रहे हैं. क्या इस तरह की भी घटनाएं सामने आ रही हैं? ज़वाब: मामा चौराहे पर हमने इंडियन वल्चर को रेस्क्यू किया था. वह करीब सात आठ किलो का था. शीशे में भ्रमित होकर वह पानी समझकर गर्मी के दिनों में टकरा गया था. वह इतना प्यासा था कि उड़ने की ताकत खो चुका था. उसको वन विभाग की मदद से कुकरेल रेंज में रेस्क्यू करके स्वच्छंद विचरण के लिए मुक्त किया गया था.