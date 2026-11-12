पक्षी दिवस पर कटते पेड़, घटते बसेरे, मांझे से खत्म होती पक्षियों की दर्द भरी दास्तां पर जानिए पूरा डिटेल
राष्ट्रीय पक्षीदिवस पर पक्षियों के दर्द पर सैय्यद अली हसनैन की पहल पर अनिल कुमार पाण्डेय के संपादन में संवाददाता अखिल पाण्डेय की स्पेशल रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 10:42 AM IST
लखनऊ : पक्षी विज्ञानी सलीम अली की जयंती पर 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है. और इस दिन की चर्चा आमतौर पर प्रवासी पक्षियों तक सिमट जाती है, लेकिन लखनऊ जैसे शहर में एक और कहानी रोज चलती है जिसे कम देखा जाता है. यह शहर के अपने पक्षियों के बसेरे की कहानी है, गोमती का किनारा, कुकरैल का जंगल, पुराने बाग, विश्वविद्यालय परिसर, रेजीडेंसी के पेड़, नवाबी दौर की इमारतों के रोशनदान और मोहल्लों के बरगद-पीपल इस शहर में हजारों पक्षियों के ठिकाने हैं. यहीं वे शाम को लौटते हैं, घोंसला बनाते हैं और सुबह निकलते हैं.
बीते वर्षों में इन ठिकानों पर दबाव बढ़ा है. चौड़ीकरण और निर्माण में पुराने पेड़ कटे, इमारतों में शीशे का उपयोग बढ़ा जिससे पक्षियों के टकराने की घटनाएं होती हैं. पतंग के चीनी मांझे से पंख कटने के मामले हर मौसम में आते हैं, रोशनी और शोर ने रात के ठिकाने बदले हैं और खुली जगह घटने से गौरैया जैसे घरेलू पक्षी के घोंसले की जगह कम हुई है.
सैय्यद अली हसनैन आब्दी जो बर्डमैन के नाम से प्रसिद्ध हैं. अब तक हजारों घायल पक्षियों का इलाज कर उनकी जान बचा चुके हैं. परिन्दों की सेहत दुरुस्त कर उन्हें वापस खुले आसमान में पंख पसार कर उड़ने की आजादी दे चुके हैं.
ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए सैयद अली हसनैन आब्दी उर्फ कहते हैं कि "बचपन से ही यह काम कर रहा हूं. पहले मुझे लगता था कि नक्खास करीब होने की वज़ह से किसी भी चिड़िया को खरीद लो. पिंजरे में रख लो. पाल लो. लेकिन वह आती थीं, मर जाती थीं. जब उनके बारे में पढ़ा तो, पता चला कि ईश्वर ने अल्लाह ने हम लोगों के फायदे के लिए सारी चीज बनाई हैं. यह चल है मरे हुए अवशेष हमारे बीच से हटा देती हैं. इसकी वज़ह से गंभीर बीमारियां नहीं फैलती हैं. महामारियां नहीं फैलती हैं. आगे वाले टाइम में साइंटिस्ट इस पर क्या रिसर्च करेंगे, क्या लाभ मिलेंगे. हम नहीं बता सकते हैं. जानलेवा ज़हर से कैंसर की दवा बन रही है. हम सबको पता नहीं है कि क्या लाभ मिलेगा. हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए हमें इन्हें संरक्षित करना है. अगर हमें इसके बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है तो, आने वाले लोगों के लिए इसे बचाना है हमारा दायित्व है. यही राष्ट्रीयता है. इस पर मैं काम कर रहा हूं बचपन से ही."
सवाल: अब तक कितने पक्षियों की आप जान बचा चुके हैं? कितने परिंदों को खुले आसमान में उड़ने की आजादी दे चुके हैं?
ज़वाब: हम लोग भारतीय हैं. हम तैयारी नहीं करते. हमारे पास लाइफ जैकेट नहीं होती. कोई पक्षी गिरता है तालाब में तो, हम कहते हैं भैया वह देखो डूब रहा है. हम कपड़े पहने पहने कूद जाते हैं. हमारे पास सही आंकड़े तो मौजूद नहीं हैं. हम तीन दशक से कम कर रहे हैं और असंख्य पक्षियों की जान बचा चुके हैं. तमाम विभाग हमारी मदद लेते हैं. हम लोग साधन संपन्न न होने की वज़ह से सब कुछ तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन कोशिश पूरी रहती है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा जान बचाई जा सके. अभी चौक हॉस्पिटल की मांग की है कि चौक में मानक के अनुसार अस्पताल बने. उम्मीद है मुख्यमंत्री योगी मदद करेंगे तो काम और भी बढ़ेगा.
सवाल: पक्षियों के सबसे ज्यादा घायल होने की मुख्य वजह क्या सामने आती है?
ज़वाब: मेरी पीआईएल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दाखिल है. यह पतंग की जानलेवा डोर है जो पक्षियों को घायल कर रही है. उनका रेस्क्यू कर उसका इलाज करके हम वापस छोड़ रहे हैं. आप देख सकते हो चील का बाजू कट गया था अभी यहां पर उसके पंख नहीं आ पाए हैं. सबसे ज्यादा शीशे वाली डोर जो भारत में बनती है बहुत घातक है. उसके ऊपर कानून है. ग्रीन ट्रिब्यूनल का आदेश है रोक होनी चाहिए. पुलिस चाइनीज मांझा ढूंढ़ती रहती है और शीशे वाली डोर पर कोई कार्रवाई नहीं होती है. अब आने वाले दिनों में सरकार कानून ला रही है तो उम्मीद है पक्षियों के घायल होने की घटनाओं में कमी आएगी.
सवाल: आजकल शीशे के ट्रांसपेरेंट ग्लास लग रहे हैं तो, पक्षियों को धोखा हो जाता है और वह उससे भी टकरा कर घायल हो रहे हैं. क्या इस तरह की भी घटनाएं सामने आ रही हैं?
ज़वाब: मामा चौराहे पर हमने इंडियन वल्चर को रेस्क्यू किया था. वह करीब सात आठ किलो का था. शीशे में भ्रमित होकर वह पानी समझकर गर्मी के दिनों में टकरा गया था. वह इतना प्यासा था कि उड़ने की ताकत खो चुका था. उसको वन विभाग की मदद से कुकरेल रेंज में रेस्क्यू करके स्वच्छंद विचरण के लिए मुक्त किया गया था.
सवाल: पेड़ लगातार कट रहे हैं, शहर कंक्रीट में तब्दील हो रहा है. अब पेड़ों की कमी के चलते क्या पक्षियों के बसेरे कम हो गए हैं?
ज़वाब: जो रिंग रोड बन रहा है इसके चारों तरफ आधा किलोमीटर की हरी पट्टी रख रहे हैं, जबकि एक किलोमीटर की रखनी चाहिए. मानक का पालन नहीं हो रहा है. इनको पत्र लिखा गया है उस पर काम नहीं कर रहे हैं. लखनऊ शहर में वजीरबाग, जाखड़ बाग, सिकंदर बाग ऐसे हजारों बाग थे जिनके नाम पर जाना जाता था, लेकिन आज वह सब खत्म हो चुके हैं और जंगल कंक्रीट बन रहा है. एलडीए वीसी का खुद कहना है कि 66% घरों का नक्शा ही पास नहीं है, ये बिना मानक के हैं तो यह समस्याएं हैं. समस्याएं बड़ी हैं आवाज छोटी है. क्या करें, चीत्कार के अलावा कुछ नहीं कर सकते.
सवाल: कोई पक्षी मांझे से कट गया है. कोई वाहन से टकरा गया है तो उसका इलाज आप करते कैसे हैं?
ज़वाब: इसका इलाज सरकारी डॉक्टरों की मदद से किया जाता है. एनुअल वेलफेयर बोर्ड आफ इंडिया से मैं ट्रेंड हूं. पिछले दो-तीन दशक से मैं खुद भी कुछ मदद कर पाता हूं. डॉक्टर की देखरेख में मदद होती है. नगर निगम के डॉक्टर अभिनव वर्मा है वह सरकारी डॉक्टर हैं वह मदद करते हैं तो इस तरह मदद हो जाती है. चिड़ियाघर का अस्पताल मदद नहीं करता है. अगर मोटे तौर पर कहें तो वहां पर जानवर अगर ले जाया जाता तो मदद नहीं होती है. अभी जीवाश्रय का एक वीडियो चल रहा था वह मोर लेकर गए उनको मदद नहीं मिली, जबकि वह सक्षम है. हम लोगों को भी वापस कर दिया जाता है. हम लोग अगर बंदर लेकर जाते हैं तो कहते हैं कि उनसे टीबी फैल सकता है और पालतू जानवर इससे ग्रसित हो सकते हैं. वह अपने ऊपर अतिरिक्त भार नहीं लेना चाहते हैं. बाहर के पशु पक्षियों का इलाज नहीं करते हैं. जंगली जानवरों का वह अस्पताल है. उनके भी नियम कानून है. वे पालतू जानवरों को रखते हैं बाहर के जानवर का इलाज नहीं करते हैं. इसके लिए हम जैसे लोगों की जरूरत है जो बीच में रहकर सरकार और जानवरों की मदद करें. उनकी आवाज को उठाएं. हम लोग चंदा नहीं लेते हैं. मीडिया और सोशल मीडिया के बल पर अपनी आवाज उठाते हैं.
सवाल: 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस है. इस मौके पर आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे?
ज़वाब: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से एक निवेदन है जो पशुपालन विभाग के मानक है चिकित्सालय बनाने के लिए. पशु चिकित्सालयों का उन मानक पर निर्माण कराया जाए. उनको फंड मुहैया कराया जाए. जिन पशु चिकित्सालय को संचालित कराया जा रहा है वह किराए के भवन में चल रहे हैं. लखनऊ का चौक हॉस्पिटल किराए के भवन में चल रहा है. मेरी मांग है कि भूमि उपलब्ध कराकर मानकर के अनुसार पशु चिकित्सालय का निर्माण कराया जाए, जिससे घायल होने वाले पशु पक्षियों का सही से इलाज हो सके.
क्या कहते हैं घोंसला विक्रेता
पक्षियों का घोंसला बेचने वाले दुकानदार मोहम्मद अजीम का कहना है कि पेड़ों के कटने, उनकी संख्या कम होने से अब पक्षी घरों में, दरख्तों में और छज्जे के ऊपर अपना बसेरा बना रहे हैं. लोग पक्षियों को पालने के लिए घोंसला ले जाते हैं. रोजाना 15 से 20 घोंसलों की बिक्री हो जाती है.
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