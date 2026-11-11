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मातम में बदली भाई दूज की खुशियां: डूबती बहन को बचाने डिग्गी में उतरे तीन भाई, चारों की मौत

छतरगढ़ के 9AWM गांव में डिग्गी किनारे बचाव अभियान ( ETV Bharat Bikaner )

बीकानेर: भाई-बहन के प्रेम और स्नेह के प्रतीक भाईदूज पर बुधवार को जिले के छत्तरगढ़ क्षेत्र के 9AWM गांव में ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ, जिसने पूरे इलाके को झकझोर दिया. पानी से भरी खेत की डिग्गी में डूबने से चार लोगों की मौत हो गई. मृतकों में तीन सगे भाई-बहन और उनके चाचा का पुत्र शामिल है. हादसे के बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई और गांव में शोक छा गया. एक ही परिवार के चार बच्चों की असमय मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा.