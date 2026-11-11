मातम में बदली भाई दूज की खुशियां: डूबती बहन को बचाने डिग्गी में उतरे तीन भाई, चारों की मौत
दो भाइयों के बच्चे खेल रहे थे कि हादसा हो गया. एक बच्ची को बचाने के प्रयास में चार सदस्यों की जान चली गई.
Published : November 11, 2026 at 1:34 PM IST
बीकानेर: भाई-बहन के प्रेम और स्नेह के प्रतीक भाईदूज पर बुधवार को जिले के छत्तरगढ़ क्षेत्र के 9AWM गांव में ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ, जिसने पूरे इलाके को झकझोर दिया. पानी से भरी खेत की डिग्गी में डूबने से चार लोगों की मौत हो गई. मृतकों में तीन सगे भाई-बहन और उनके चाचा का पुत्र शामिल है. हादसे के बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई और गांव में शोक छा गया. एक ही परिवार के चार बच्चों की असमय मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा.
छतरगढ थानाधिकारी नवनीत सिंह ने बताया कि परिवार के बच्चे और युवक खेल रहे थे. इसी दौरान एक बच्ची अचानक पानी से भरी डिग्गी में जा गिरी. बच्ची को डूबता देख वहां मौजूद उसके भाई और अन्य परिजन बचाने के लिए डिग्गी में उतर गए. बचाव की यह कोशिश देखते ही देखते बड़े हादसे में बदल गई. एक के बाद एक चारों पानी में डूब गए और मौत हो गई.
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दो भाइयों के बच्चे: पुलिस के अनुसार, दो भाइयों के बच्चे एक साथ खेल रहे थे. इसी दौरान हादसा हो गया. एक बच्ची को बचाने के प्रयास में परिवार के चार सदस्यों की जान चली गई. कुछ देर पहले जहां हंसी-खुशी का माहौल था, वहां चीख-पुकार मच गई. घटना की सूचना मिलते ही थानाधिकारी नवनीत टीम के साथ मौके पर पहुंचे. घटनास्थल का जायजा लिया और हादसे से जुड़ी जानकारी जुटाई. चारों शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए.
मातम में बदली त्यौहार की खुशियां: इस हृदयविदारक घटना ने पूरे गांव को गहरे सदमे में डाल दिया.एक ही परिवार के चार भाई-बहन की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. गांव में हर आंख नम है. भाईदूज पर हुई इस घटना ने त्योहार की खुशियों को मातम में बदल दिया.
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