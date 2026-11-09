भाई दूज 2026: Namo Bharat ट्रेन के चलेंगे 32 अतिरिक्त ट्रिप्स, 10 मिनट से कम अंतराल पर मिलेगी सेवा
अतिरिक्त ट्रिप से यात्रियों को कम इंतजार करना पड़ेगा ही, साथ ही सीट उपलब्ध होने की संभावना भी बेहतर होगी. पढ़ें पूरी खबर..
Published : November 9, 2026 at 7:30 PM IST
नई दिल्ली: त्योहार पर यात्रियों को राहत देने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) की ओर से बड़ी तैयारी की गई है. भाई दूज के त्योहार पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए एनसीआरटीसी ने नमो भारत ट्रेन सेवा को लेकर विशेष इंतजाम किए हैं. 11 नवंबर को दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर 32 अतिरिक्त ट्रेन ट्रिप संचालित की जाएंगी. इससे यात्रियों को ट्रेन के लिए 10 मिनट से भी कम समय तक इंतजार करना पड़ेगा. इस व्यवस्था का उद्देश्य त्योहार के दौरान यात्रियों को आरामदायक सफर उपलब्ध कराने के साथ सड़कों पर वाहनों का दबाव कम करना भी है.
भाई दूज पर बढ़ेगी ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी
भाई दूज के अवसर पर बड़ी संख्या में लोग अपने भाई-बहनों व रिश्तेदारों से मिलने के लिए यात्रा करते हैं. इस दौरान दिल्ली-एनसीआर की सड़कों व प्रमुख हाईवे पर वाहनों की संख्या बढ़ने से जाम की स्थिति बनने की आशंका रहती है. इस बार भाई दूज बुधवार को है. ऐसे में त्योहार पर आने-जाने वाले लोगों के साथ सामान्य कामकाजी दिनों के यात्रियों की भी आवाजाही रहेगी. इसी को ध्यान में रखते हुए एनसीआरटीसी ने नमो भारत कॉरिडोर पर ट्रेनों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है. अतिरिक्त ट्रिप से यात्रियों को कम इंतजार करना पड़ेगा. ट्रेनों में सीट उपलब्ध होने की संभावना भी बेहतर होगी.
सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की कोशिश
दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की स्थिति लगातार चिंता का विषय बनी हुई है. दीपावली से पहले ही प्रदूषण का स्तर गंभीर स्थिति में पहुंच गया था. ऐसे में निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है. एनसीआरटीसी पहले से ही नमो भारत की 20 अतिरिक्त ट्रेन ट्रिप संचालित कर रहा है. अब भाई दूज पर इनकी संख्या बढ़ाकर 32 अतिरिक्त ट्रिप की जाएगी. इसके जरिए यात्रियों को निजी वाहनों के विकल्प के रूप में तेज, सुविधाजनक व भरोसेमंद परिवहन सेवा उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है.
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यात्रियों को मिलेगी राहत
एनसीआरटीसी अधिकारियों के मुताबिक, अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन से यात्रियों के इंतजार करने का समय कम होगा. साथ ही त्योहार के दौरान सफर अधिक सुविधाजनक बनेगा. इतना ही नहीं, सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे सड़कों पर निजी वाहनों का दबाव घटाने व प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में भी मदद मिल सकती है. एनसीआरटीसी की तरफ से लोगों से ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करने की अपील की गई है, जिससे की प्रदूषण न हो और वह जाम से भी बच सकें.
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