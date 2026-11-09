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भाई दूज 2026: Namo Bharat ट्रेन के चलेंगे 32 अतिरिक्त ट्रिप्स, 10 मिनट से कम अंतराल पर मिलेगी सेवा

भाई दूज पर नमो भारत की चलाए जाएंगे 32 अतिरिक्त ट्रिप्स ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: त्योहार पर यात्रियों को राहत देने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) की ओर से बड़ी तैयारी की गई है. भाई दूज के त्योहार पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए एनसीआरटीसी ने नमो भारत ट्रेन सेवा को लेकर विशेष इंतजाम किए हैं. 11 नवंबर को दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर 32 अतिरिक्त ट्रेन ट्रिप संचालित की जाएंगी. इससे यात्रियों को ट्रेन के लिए 10 मिनट से भी कम समय तक इंतजार करना पड़ेगा. इस व्यवस्था का उद्देश्य त्योहार के दौरान यात्रियों को आरामदायक सफर उपलब्ध कराने के साथ सड़कों पर वाहनों का दबाव कम करना भी है.

भाई दूज पर बढ़ेगी ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी