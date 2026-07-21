जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा: हाई कोर्ट ने 67 परिक्षार्थियों के लिए नए सिरे से परीक्षा कराने का दिया आदेश
ओएमआर शीट की कमी के कारण 67 परीक्षार्थी जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा नहीं दे पाए थे.
Published : July 21, 2026 at 1:31 PM IST
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने उन 67 परिक्षार्थियों के लिए नए सिरे से परीक्षा कराने का आदेश दिया है, जो एक सेंटर पर परीक्षा का सामान कम पड़ने के कारण जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा नहीं दे पाए थे.
रजिस्ट्रार जनरल के जारी एक आदेश के मुताबिक, हाई कोर्ट में जूनियर असिस्टेंट पदों के लिए लिखित परीक्षा 19 जुलाई को जम्मू-कश्मीर के अलग-अलग सेंटर पर एक आउटसोर्स एजेंसी के जरिए कराई गई थी.
परीक्षा के दौरान, हाई कोर्ट को बताया गया कि जम्मू इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड रिसर्च, नारदानी, कोट बलवाल में परीक्षा का सामान कम पड़ गया था. इस वजह से, परीक्षा के लिए रिपोर्ट करने वाले 67 परिक्षार्थियों को ओएमआर शीट और प्रश्न पुस्तिका नहीं दी गईं और वे परीक्षा में शामिल नहीं हो सके.
आदेश में कहा गया है कि रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट ने यह मामला हाई कोर्ट के ध्यान में लाया. इसके बाद हाई कोर्ट ने फैसला किया कि प्रभावित 67 परिक्षार्थियों को परीक्षा में शामिल होने का एक और मौका दिया जाएगा.
आदेश में कहा गया है, "जो बचे हुए 67 परीक्षार्थी बताई गई वजहों से परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए, उन्हें पब्लिकेशन के जरिए बताया जाएगा कि उनका एग्जाम दो हफ्ते के अंदर होगा, जिसकी तारीख, समय और जगह अगले दो दिनों में बता दी जाएगी."आदेश में कहा गया है कि नया एग्जाम दो हफ्ते के अंदर होगा, जबकि शेड्यूल और जगह अगले दो दिनों में घोषित की जाएगी.
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