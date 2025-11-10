तमिलनाडु से केरल, कर्नाटक और पांडिचेरी के लिए Omni बसें नहीं चलेंगी, ये है वजह
केरल परिवहन विभाग ने तमिलनाडु से आई 30 से ज्यादा बसों को जब्त कर 70 लाख का जुर्माना लगाया था.
Published : November 10, 2025 at 1:06 PM IST
चेन्नई: ओमनी बस ओनर्स एसोसिएशन ने घोषणा की है कि आज (सोमवार) शाम 5 बजे से तमिलनाडु से केरल, कर्नाटक और पांडिचेरी के लिए ओमनी बसें नहीं चलेंगी. कुछ दिन पहले, केरल परिवहन विभाग ने अचानक तमिलनाडु से आई 30 से ज्यादा बसों को जब्त कर लिया और यात्रियों को बीच रास्ते में ही उतार दिया था. इतना ही नहीं बसों पर 70 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया गया.
इसकी निंदा करते हुए ऑल ओमनी बस ओनर्स एसोसिएशन ने घोषणा की थी कि 7 नवंबर को रात 8 बजे से तमिलनाडु से केरल जाने वाली ओमनी बसों को रोक दिया जाएगा. इस स्थिति में, अब तमिलनाडु के सभी ओमनी बस एसोसिएशन ने एक संयुक्त बयान जारी कर कहा है कि न केवल तमिलनाडु से केरल बल्कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पांडिचेरी राज्यों के बीच भी ओमनी बसों को रोका जाएगा.
उन्होंने एक बयान जारी कर कहा कि, तमिलनाडु से केरल जा रही 100 से ज्यादा ओमनी बसों को अचानक जब्त कर लिया गया. इसी तरह, कर्नाटक परिवहन विभाग ने भी पिछले सात दिनों में तमिलनाडु के पंजीकरण नंबर वाली 60 से ज्यादा ओमनी बसों को ज़ब्त किया है. इसके अलावा, प्रत्येक बस पर 2.2 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा रहा है. एसोसिएशन का कहना है कि, कुल 1.15 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया है.
केंद्र सरकार द्वारा 2021 में बनाए गए 'ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट' के मुताबिक, तमिलनाडु में पड़ोसी राज्यों की बसों से आज तक रोड टैक्स वसूला जा रहा है. इसलिए पड़ोसी राज्य तर्क दे रहे हैं कि हम भी वसूल रहे हैं. इस अचानक कार्रवाई के कारण, ऑपरेटर ऐसी स्थिति में हैं कि वे टैक्स और जुर्माना दोनों चुकाने में असमर्थ हैं.
चूंकि तमिलनाडु और केरल के बीच ओमनी परिवहन पहले ही बंद कर दिया गया है, इसलिए तमिलनाडु से अय्यप्पन मंदिर जाने वाले तमिलनाडु के यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. एसोसिएशन के मुताबिक, प्रत्येक राज्य के बीच चलने वाली ओमनी बसों के लिए तमिलनाडु का रोड टैक्स 1 लाख 50 हजार रुपये प्रति तिमाही (90 दिन) है. एआईटीपी रोड टैक्स 90 हजार रुपये और केरल या कर्नाटक रोड टैक्स लगभग 2 लाख रुपये है, जो कुल मिलाकर 4 लाख 50 हजार रुपये प्रति तिमाही है. ऐसी स्थिति में ऑपरेटर बसें नहीं चला सकते.
एसोसिएशन ने केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी और तमिलनाडु के सभी संघ, सर्वसम्मति से घोषणा किया कि, वे इन परिस्थितियों में 10 नवंबर शाम 5 बजे से तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पांडिचेरी राज्यों के बीच ओमनी बसें नहीं चला सकते.
उन्होंने बयान में कहा, "हम तमिलनाडु सरकार और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से अनुरोध करते हैं, जो भारत के सभी मामलों में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं कि वे पड़ोसी राज्यों केरल और कर्नाटक से बात करें और उन राज्यों की बसों को सड़क कर से छूट दें और पड़ोसी राज्यों में बसों के संचालन के लिए एक आसान रास्ता बनाएं."
ये भी पढ़ें: CM स्टालिन ने बताया SIR का क्यों विरोध रही DMK, बोले- हम वोटर लिस्ट में संशोधन के खिलाफ नहीं