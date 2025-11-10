ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु से केरल, कर्नाटक और पांडिचेरी के लिए Omni बसें नहीं चलेंगी, ये है वजह

चेन्नई: ओमनी बस ओनर्स एसोसिएशन ने घोषणा की है कि आज (सोमवार) शाम 5 बजे से तमिलनाडु से केरल, कर्नाटक और पांडिचेरी के लिए ओमनी बसें नहीं चलेंगी. कुछ दिन पहले, केरल परिवहन विभाग ने अचानक तमिलनाडु से आई 30 से ज्यादा बसों को जब्त कर लिया और यात्रियों को बीच रास्ते में ही उतार दिया था. इतना ही नहीं बसों पर 70 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया गया.

इसकी निंदा करते हुए ऑल ओमनी बस ओनर्स एसोसिएशन ने घोषणा की थी कि 7 नवंबर को रात 8 बजे से तमिलनाडु से केरल जाने वाली ओमनी बसों को रोक दिया जाएगा. इस स्थिति में, अब तमिलनाडु के सभी ओमनी बस एसोसिएशन ने एक संयुक्त बयान जारी कर कहा है कि न केवल तमिलनाडु से केरल बल्कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पांडिचेरी राज्यों के बीच भी ओमनी बसों को रोका जाएगा.

उन्होंने एक बयान जारी कर कहा कि, तमिलनाडु से केरल जा रही 100 से ज्यादा ओमनी बसों को अचानक जब्त कर लिया गया. इसी तरह, कर्नाटक परिवहन विभाग ने भी पिछले सात दिनों में तमिलनाडु के पंजीकरण नंबर वाली 60 से ज्यादा ओमनी बसों को ज़ब्त किया है. इसके अलावा, प्रत्येक बस पर 2.2 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा रहा है. एसोसिएशन का कहना है कि, कुल 1.15 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया है.

केंद्र सरकार द्वारा 2021 में बनाए गए 'ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट' के मुताबिक, तमिलनाडु में पड़ोसी राज्यों की बसों से आज तक रोड टैक्स वसूला जा रहा है. इसलिए पड़ोसी राज्य तर्क दे रहे हैं कि हम भी वसूल रहे हैं. इस अचानक कार्रवाई के कारण, ऑपरेटर ऐसी स्थिति में हैं कि वे टैक्स और जुर्माना दोनों चुकाने में असमर्थ हैं.