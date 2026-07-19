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आंध्र प्रदेश में कोविड-19 के मामलों में 'ओमिक्रॉन RF.5' वैरिएंट का पता चला

प्रतीकात्मक फोटो ( IANS )

अमरावती: आंध्र प्रदेश में हाल ही में सामने आए कोविड-19 मामलों को लेकर यह पता चला है कि 'ओमिक्रॉन आरएफ.5' वेरिएंट इसके लिए जिम्मेदार है. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने शनिवार को बताया कि कोविड -2 वायरस समय के साथ जेनेटिक म्यूटेशन से ओमिक्रॉन वेरिएंट में बदल गया और आरएफ.5 इसी वंश का एक सब-वेरिएंट है. वाईएसआर कडप्पा जिले में दर्ज कोविड-19 मामलों के चार सैंपल पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भेजे गए थे. जीनोम सीक्वेंसिंग एनालिसिस के बाद स्वास्थ्य अधिकारियों को 'ओमिक्रॉन आरएफ.5' वेरिएंट की मौजूदगी की पुष्टि करने वाले टेस्ट के नतीजे मिले. हेल्थ मिनिस्टर ने हालात का जायजा लिया हेल्थ मिनिस्टर सत्य कुमार यादव ने पुणे से मिले नतीजों, वैरिएंट के असर और राज्य के मौजूदा हालात पर चर्चा करने के लिए सीनियर अधिकारियों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की. डीएमई डॉ. ए. विष्णुवर्धन ने मिनिस्टर को बताया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) ने आरएफ.5 को एक स्टैंडर्ड वैरिएंट के तौर पर वर्गीकृत किया है.