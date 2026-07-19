आंध्र प्रदेश में कोविड-19 के मामलों में 'ओमिक्रॉन RF.5' वैरिएंट का पता चला
हेल्थ डिपार्टमेंट ने कहा कोविड-2 वायरस समय के साथ जेनेटिक म्यूटेशन से ओमिक्रॉन वेरिएंट में बदल गया और आरएफ.5 इसी का एक सब-वेरिएंट है.
Published : July 19, 2026 at 10:27 AM IST
अमरावती: आंध्र प्रदेश में हाल ही में सामने आए कोविड-19 मामलों को लेकर यह पता चला है कि 'ओमिक्रॉन आरएफ.5' वेरिएंट इसके लिए जिम्मेदार है. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने शनिवार को बताया कि कोविड -2 वायरस समय के साथ जेनेटिक म्यूटेशन से ओमिक्रॉन वेरिएंट में बदल गया और आरएफ.5 इसी वंश का एक सब-वेरिएंट है.
वाईएसआर कडप्पा जिले में दर्ज कोविड-19 मामलों के चार सैंपल पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भेजे गए थे. जीनोम सीक्वेंसिंग एनालिसिस के बाद स्वास्थ्य अधिकारियों को 'ओमिक्रॉन आरएफ.5' वेरिएंट की मौजूदगी की पुष्टि करने वाले टेस्ट के नतीजे मिले.
हेल्थ मिनिस्टर ने हालात का जायजा लिया
हेल्थ मिनिस्टर सत्य कुमार यादव ने पुणे से मिले नतीजों, वैरिएंट के असर और राज्य के मौजूदा हालात पर चर्चा करने के लिए सीनियर अधिकारियों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की. डीएमई डॉ. ए. विष्णुवर्धन ने मिनिस्टर को बताया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) ने आरएफ.5 को एक स्टैंडर्ड वैरिएंट के तौर पर वर्गीकृत किया है.
उन्होंने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि यह वायरस गंभीर दिक्कतें पैदा करता है. उन्होंने कहा कि सिंगापुर और कुछ साउथ-ईस्ट एशियाई देशों में आरएफ.5 के ज्यादा मामले सामने आए हैं, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि यह दूसरे ओमिक्रॉन वैरिएंट से ज्यादा खतरनाक है. उन्होंने बताया कि इस वायरस के इंफेक्शन में गले में खराश, खांसी, बुखार, सिरदर्द, नाक बहना या बंद होना और शरीर में दर्द जैसे लक्षण दिखते हैं. उन्होंने लोगों को सलाह दी कि वे सावधान रहें लेकिन घबराएं नहीं.
राज्य में 16 COVID केस
हेल्थ और मेडिकल सर्विस डिपार्टमेंट ने बताया कि शनिवार तक राज्य में कोविड केस की संख्या 16 हो गई थी. मिनिस्टर सत्य कुमार यादव ने बताया कि टीचिंग हॉस्पिटल में स्पेशल वार्ड तैयार किए गए हैं. उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल को मौजूदा हालात से निपटने के लिए तैयार कर लिया गया है और कोविड केस का पता लगाने के लिए जरूरी किट और दूसरी फैसिलिटी दी जा रही है.