ETV Bharat / bharat

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, राज्य का दर्जा समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर हुई चर्चा

उमर अबदुल्ला और अमित शाह के बीच राज्य का दर्जा समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई.

Omar meets Amit Shah in New Delhi, discusses statehood, business rules, reservation
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और गृह मंत्री अमित शाह (फाइल फोटो) (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 5, 2026 at 7:44 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जम्मू: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और केंद्र शासित प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों, खासकर राज्य का दर्जा जल्द बहाल करने और शासन व्यवस्था से जुड़े नियमों को अंतिम रूप देने पर चर्चा की.

अब्दुल्ला द्वारा 20 जुलाई को संसद के मानसून सत्र के पहले दिन जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने के बाद यह दोनों नेताओं के बीच पहली मुलाकात थी.

यह मांग पांच अगस्त, 2019 से एक प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनी हुई है, जब केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 अधिकतर प्रावधानों को समाप्त कर तत्कालीन राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों - जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया था.

केंद्र का कहना है कि उचित समय पर राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा, जबकि जम्मू-कश्मीर की निर्वाचित सरकार ने मौजूदा व्यवस्था के तहत प्रशासनिक बाधाओं को बार-बार उठाया है.

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में जनकल्याण, प्रशासनिक दक्षता और दीर्घकालिक विकास से जुड़े मुद्दे उठाए. मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की ओर से सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर जारी बयान के अनुसार, दोनों नेताओं के बीच बातचीत में जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द बहाल करने और प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए शासन व्यवस्था से जुड़े नियमों को अंतिम रूप देने पर विशेष रूप से चर्चा हुई.

सीएमओ ने कहा, "मुख्यमंत्री ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और जम्मू-कश्मीर से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की. बैठक में राज्य का दर्जा बहाल करने, शासन व्यवस्था से जुड़े नियमों को अंतिम रूप देने, आरक्षण व्यवस्था के युक्तिकरण और जनकल्याण एवं विकास से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई."

ये भी पढ़ें: राहुल गांधी सरकार को जवाबदेह ठहराकर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अपना कर्तव्य निभा रहे हैं: उमर अब्दुल्ला

TAGGED:

OMAR MEETS AMIT SHAH
NEW DELHI
JAMMU KASHMIR STATEHOOD
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला
OMAR MEETING AMIT SHAH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.