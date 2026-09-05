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मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, राज्य का दर्जा समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर हुई चर्चा

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और गृह मंत्री अमित शाह (फाइल फोटो) ( ANI )