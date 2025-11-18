ETV Bharat / bharat

'निर्दोष कश्मीरियों को न करें परेशान': CM उमर अब्दुल्ला की राज्यों से अपील

फरीदाबाद में 32वीं उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक के दौरान, 17 नवंबर को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान. ( PTI )

By Mir Farhat Maqbool 3 Min Read