'निर्दोष कश्मीरियों को न करें परेशान': CM उमर अब्दुल्ला की राज्यों से अपील
देश के उत्तरी राज्यों में पढ़ रहे कश्मीरी छात्रों ने लाल किले विस्फोट के बाद उत्पीड़न का आरोप लगाया है.
Published : November 18, 2025 at 5:39 PM IST
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भारत सरकार और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लाल किला विस्फोट के बाद कश्मीर के छात्रों और कश्मीरियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है. उमर, सोमवार को फरीदाबाद में आयोजित उत्तरी क्षेत्र के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में शामिल हुए थे, जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री ने की थी. बैठक में विभिन्न राज्यों के गृह सचिव, मुख्यमंत्री और राज्यपाल मौजूद थे.
उमर अब्दुल्ला ने बैठक में मौजूद नेताओं से अनुरोध किया कि वे कश्मीरियों, विशेषकर कश्मीर के मुसलमानों पर संदेह न करें. उमर ने कहा, "जो लोग इसमें शामिल हैं उन्हें कानून का सामना करना चाहिए, लेकिन जो निर्दोष हैं उन्हें परेशान नहीं किया जाना चाहिए. जिन लोगों ने आतंकवाद और हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई है उन्हें परेशान नहीं किया जाना चाहिए."
उनका यह बयान हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में उत्पीड़न के आरोपों और शिकायतों के बाद आया है. देश के उत्तरी राज्यों में पढ़ रहे कश्मीरी छात्रों ने लाल किले पर हुए विस्फोट के बाद उत्पीड़न का आरोप लगाया है. लाल किला विस्फोट में 13 लोग मारे गए थे और 20 से ज़्यादा घायल हुए थे.
जम्मू और कश्मीर छात्र संघ (जेकेएसए) के राष्ट्रीय संयोजक नासिर खुहामी ने कहा कि विस्फोट के बाद उत्पीड़न और बदनामी के डर से कश्मीर से 900 से अधिक छात्र अपने घर लौट रहे हैं. उन्होंने कहा, "मामले से असंबंधित संस्थानों में भी, प्रोफाइलिंग, उत्पीड़न, आक्रामक पूछताछ और व्यापक सत्यापन अभियान की रिपोर्टों ने उन्हें बहुत परेशान कर दिया है. कई छात्रों ने कलंक या अनुचित निशाना बनाए जाने के डर से अचानक परिसर छोड़ दिया है."
उन्होंने कहा कि हालांकि आधिकारिक प्रतिक्रिया संतुलित रही है, लेकिन जनता की प्रतिक्रिया, विशेषकर ऑनलाइन, परेशान करने वाली रही है. जेकेएसए ने भारत सरकार से हस्तक्षेप करने और उत्तरी राज्यों के लोगों को कश्मीर के लोगों और छात्रों का उत्पीड़न रोकने का संदेश देने का आग्रह किया है.
पंजाब के चंडीगढ़ शहर में कार्यरत मुदस्सिर हसन ने कहा कि चंडीगढ़ और पंजाब के अन्य शहरों में छात्र सुरक्षित हैं, फिर भी उन्होंने हरियाणा और दिल्ली तथा अन्य राज्यों की सरकारों से, जहां हजारों की संख्या में कश्मीरी छात्र नामांकित हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है.
इस बीच, जम्मू-कश्मीर में अंतरराज्यीय आतंकी मॉड्यूल की जांच कर रही सुरक्षा एजेंसियों ने बांग्लादेश, ईरान और पाकिस्तान में पढ़ाई कर चुके एमबीबीएस छात्रों और डॉक्टरों पर भी नजर रख रही है. आतंकी मॉड्यूल के भंडाफोड़ के बाद जीएमसी अनंतनाग और श्रीनगर के दर्जनों डॉक्टरों से पूछताछ की गई. गिरफ्तार किए गए डॉक्टर डॉ. अदील अहमद ने जीएमसी श्रीनगर और अनंतनाग में पढ़ाई की है. जबकि डॉ. मुज़म्मिल शकील ने जम्मू में एएससीओएमएस से पढ़ाई की है.
10 नवंबर को नई दिल्ली में लाल किले के पास विस्फोट करने वाली आई20 कार चलाने वाले डॉ. उमर उन नबी ने जीएमसी श्रीनगर से पढ़ाई की थी और जीएमसी अनंतनाग में काम किया था.
