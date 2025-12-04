अग्निवीरों की तैनाती से उमर गदगद; पुतिन के दौरे पर कहा - पीएम मोदी अब यूक्रेन युद्ध को सुलझाने में निभाएंगे भूमिका

ETV Bharat / bharat

जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने JK लाइट इन्फैंट्री रेजिमेंटल सेंटर में शामिल हुए अग्निवीरों की शान में कसीदे पढ़े

अग्निवीरों की तैनाती को जम्मू और कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने सराहा, (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 4, 2025 at 3:22 PM IST

3 Min Read
श्रीनगर: मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फैंट्री रेजिमेंटल सेंटर में शामिल हुए अग्निवीरों के छठे बैच की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि सेना में शामिल होने का उनका फैसला हिम्मत, देशभक्ति और देश के प्रति गहरी जिम्मेदारी की भावना दिखाता है.

श्रीनगर स्थित JAKLI रेजिमेंट में अपनी ट्रेनिंग पूरी करने वाले 711 रंगरूटों के छठे बैच को संबोधित करते हुए अब्दुल्ला ने कहा, "मुझे खुशी है कि मुझे इस पल का गवाह बनने का मौका मिला. मैं उन सभी को बधाई देता हूं."

आज ठंडी सुबह में जब समारोह हुआ, तो परिवारों ने नम आंखों से अपने बेटों को शानदार फॉर्मेशन में मार्च करते देखा. सीनियर आर्मी कमांडर और सिविल अधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल हुए.

अब्दुल्ला ने कहाकि जब भी भारत ने अपनी सबसे मुश्किल लड़ाइयों का सामना किया है, JAKLI रेजिमेंट मजबूती से खड़ी रही है. परमवीर चक्र विजेता बाना सिंह की विरासत को याद करते हुए उन्होंने कहा, "इस रेजिमेंट ने हमेशा हमारे लिए कुर्बानी दी है." “मुझे गर्व है कि हर 26 जनवरी को उन्हें उनके सबसे बड़े बलिदान के लिए याद किया जाता है.”

मुख्यमंत्री ने नए सैनिकों से अपील की कि वे अपनी अटेस्टेशन सेरेमनी के दौरान ली गई शपथ का सम्मान करें. उन्होंने कहा, “उन्होंने देश को एकजुट और सुरक्षित रखने की जो शपथ ली है, मैं प्रार्थना करता हूं कि वे उस पर कायम रहें. मैं अग्निवीरों और उनके परिवारों को बधाई देता हूं.”

उन्होंने इंस्ट्रक्टर द्वारा सिखाए गए अनुशासन की भी तारीफ की और कहा कि नए सैनिकों ने देश के प्रति कमिटमेंट वाली जिंदगी अपनाई है. “मैं एक बार फिर उन्हें अनुशासन, सेवा और देश के प्रति कमिटमेंट वाली जिंदगी चुनने के लिए बधाई देता हूं.”

अग्निवीरों के माता-पिता को अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव, मेजर जनरल अभिजीत मित्रा और मेजर जनरल सौरभ शर्मा समेत सीनियर आर्मी लीडरशिप से गौरव पदक मिले.

परेड के मौके पर, अब्दुल्ला ने स्टेट इन्वेस्टिगेशन रूल्स पर कमेंट करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन को पॉलिटिकल पार्टियों की चिंताओं पर ध्यान देना चाहिए. उन्होंने कहा, “इलेक्शन कमीशन हमें बुलाए और SIR के बारे में हमारे डर दूर करे,” और आगे कहा कि “मशीनों से नहीं, बल्कि वे चुनाव में हेरफेर कर रहे हैं. और जम्मू-कश्मीर का डिलिमिटेशन इसका एक उदाहरण है.”

रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के आने वाले भारत दौरे पर कमेंट करते हुए उन्होंने कहा, “रूस हमेशा से हमारा अच्छा सपोर्टर रहा है, जब भी किसी दुश्मन ने भारत पर हमला किया, रूस के साथ हमारे हमेशा अच्छे रिश्ते रहे हैं.” अब्दुल्ला ने आगे कहा कि उन्हें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी “अब यूक्रेन युद्ध को सुलझाने में अच्छी भूमिका निभाएंगे.”

शेख मोहम्मद अब्दुल्ला से जुड़े त्योहारों सहित सरकारी छुट्टियों को लेकर विवादों के बारे में पूछे जाने पर अब्दुल्ला ने कहा कि यह अधिकार कभी भी राज्य के पास नहीं रहा. “हमें छुट्टियों के बारे में ऐसे फैसले लेने का अधिकार कभी नहीं दिया गया. वे अधिकार केंद्र सरकार के पास हैं. इसीलिए हम राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग कर रहे हैं.” उन्होंने कहा, और कहा कि शेर-ए-कश्मीर की विरासत का सम्मान करने के लिए छुट्टी जरूरी नहीं है.

