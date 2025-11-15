ETV Bharat / bharat

श्रीनगर पुलिस स्टेशन में विस्फोटः उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने घटना पर दुख व्यक्त किया

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के नौगाम पुलिस थाने में शुक्रवार को विस्फोट हुआ. विस्फोट में नौ लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) अधिकारी, तीन फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) के सदस्य, दो फोटोग्राफर, दो राजस्व अधिकारी और एक दर्जी शामिल हैं. 27 पुलिसकर्मी, दो राजस्व अधिकारी और आस-पास के इलाकों के तीन नागरिक घायल हुए.

जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए विस्फोट पर गहरा दुख व्यक्त किया है.

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के कार्यालय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला, जिसमें कहा, "मुख्यमंत्री ने नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए दुखद आकस्मिक विस्फोट पर गहरा दुख और शोक व्यक्त किया है, जिसमें कई लोगों की जान चली गई और कई पुलिसकर्मी घायल हो गए. उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की है और सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है."

पीडीपी अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर कहा कि वह इस त्रासदी से बेहद दुखी हैं. पोस्ट में उन्होंने कहा, "यह हृदयविदारक घटना उन जोखिमों और कठिन परिस्थितियों को उजागर करती है जिनमें हमारे पुलिसकर्मी हम सभी की सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं. शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना, और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना."