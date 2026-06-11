उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी से मुलाकात की, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा जल्द बहाल करने पर दिया जोर
बैठक में जम्मू कश्मीर में आर्थिक विकास, टूरिज्म को बढ़ावा देने और आधारभूत संरचना को बढ़ाने पर भी चर्चा हुई.
Published : June 11, 2026 at 8:55 PM IST
नई दिल्ली: जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और केंद्र शासित प्रदेश से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल करना, आर्थिक विकास, पर्यटन को बढ़ावा देना और आधारभूत संरचना को बढ़ाना शामिल है.
बैठक के दौरान, अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीदों पर जोर दिया और जल्द से जल्द पूरे राज्य का दर्जा बहाल करने की जरूरत पर जोर दिया. उन्होंने प्रधानमंत्री को केंद्र शासित प्रदेश की मौजूदा आर्थिक स्थिति के बारे में भी बताया और विकास को तेज करने, कनेक्टिविटी को मजबूत करने, रोजगार के मौके पैदा करने और लोगों की भलाई बढ़ाने के लिए केंद्र से लगातार मदद मांगी.
Chief Minister called on the Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi in New Delhi today and discussed key issues concerning Jammu & Kashmir, including the early restoration of statehood, state of the economy and the pace of development.— Office of Chief Minister, J&K (@CM_JnK) June 11, 2026
The Chief Minister also highlighted the… pic.twitter.com/QMlu3hMsgE
मुख्यमंत्री ने इलाके में तरक्की की रफ्तार बनाए रखने के लिए आधारभूत संरचना, टूरिज्म और विकास परियोजनाओं में लगातार निवेश के महत्व पर जोर दिया. अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके लगातार 12 साल पूरे करने पर बधाई भी दी, और उनके नेतृत्व और जम्मू और कश्मीर के विकास के कामों के लिए केंद्र के समर्थन को सराहा.
जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक भविष्य और बेहतर आधारभूत संरचना और कनेक्टिविटी के जरिए आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने की कोशिशों पर चल रही चर्चाओं के बीच यह बैठक अहम हो गई है. बुधवार को, अब्दुल्ला ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की और केंद्रशासित प्रदेश में रेलवे संपर्क को बेहतर बनाने के लिए कई बड़े मुद्दों पर चर्चा की.
अधिकारियों ने कहा कि रेल मंत्रालय ने दक्षिण कश्मीर में यात्रियों, टूरिस्ट और व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए अनंतनाग में जम्मू-श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए एक कमर्शियल स्टॉपेज शुरू करने का फैसला किया है. नए स्टॉप से घाटी के खास आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्रों में से एक अनंतनाग तक तेज और ज्यादा भरोसेमंद परिवहन पहुंच मिलने की उम्मीद है.
मुख्यमंत्री ने जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था को समर्थन करने में रेलवे नेटवर्क की बढ़ती भूमिका पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि सेब और चेरी जैसे फलों के साथ-साथ सीमेंट समेत औद्योगिक सामानों के बिना रुकावट परिवहन से रसद में सुधार हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हुई है और लोकल प्रोड्यूसर के लिए बाजार पहुंच बढ़ा है.
जम्मू कश्मीर के विकास के लिए केंद्र के प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, रेल मंत्री वैष्णव ने कहा कि अनंतनाग में स्टॉपेज देने का फैसला सरकार की स्थानीय उम्मीदों पर ध्यान देने और यह पक्का करने की कोशिश को दिखाता है कि मूलढ़ांचा परियोजनाओं का सीधा फायदा जमीनी स्तर पर लोगों को मिले. वैष्णव ने कहा कि रेलवे का विस्तार इस इलाके की लंबे समय की आर्थिक विकास रणनीति का एक अहम हिस्सा बना हुआ है.
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