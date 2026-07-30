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पैलेट गन पीड़िता की मदद को आगे आई J&K सरकार, LPG एजेंसी के लिए दिए 41 लाख रुपये

इंशा की एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप की घोषणा 2018 में पीडीपी-भाजपा (PDP-BJP) गठबंधन सरकार के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने की थी. शर्मा ने कहा कि मौजूदा सरकार ने अब इस मामले में पहल करते हुए 41.16 लाख रुपये जारी करने की मंजूरी दे दी है.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले मंत्री, सतीश शर्मा ने गुरुवार को कहा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार ने लंबे समय से लंबित इस परियोजना को पूरा करने के लिए शेष राशि जारी करने को मंजूरी दे दी है. इस फैसले की घोषणा करते हुए शर्मा ने कहा, "न्याय में देरी हुई लेकिन इससे इनकार नहीं किया गया."

शोपियां (जम्मू-कश्मीर): देशभर में पैलेट गन पर चल रही बहस के बीच, जम्मू-कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. साल 2016 की कश्मीर अशांति में पैलेट गन के कारण अपनी दोनों आंखों की रोशनी गंवा चुकीं शोपियां की इंशा मुश्ताक को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने 41.16 लाख रुपये का फंड जारी किया है. इस राशि से इंशा को साल 2018 में आवंटित हुई लेकिन सालों से अधूरी पड़ी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप को पूरा किया जा सकेगा.

शोपियां के सेडो गांव की रहने वाली इंशा केवल 13 साल की थीं, जब जुलाई 2016 में हिजबुल मुजाहिद्दीन के आतंकवादी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद हुई झड़पों के दौरान उनके चेहरे पर छर्रे (पैलट्स) लगे थे. छर्रों ने उनकी दोनों आंखों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया, जिससे वह हमेशा के लिए अंधी हो गईं. महीनों चले इलाज के दौरान उनकी कई सर्जरी हुईं, लेकिन उनकी आंखों की रोशनी वापस नहीं लौट सकी.

पैलेट पीड़िता इंशा मुश्ताक. (ETV Bharat)

उस घटना को याद करते हुए इंशा ने कहा, "छर्रे सिर्फ किसी इंसान को घायल नहीं करते; वे पूरी जिंदगी तबाह कर देते हैं." बाद में, उन्होंने अपनी चोटों के बावजूद अपनी पढ़ाई जारी रखी. 2023 में 500 में से 319 अंक हासिल करके अपनी कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा पास की.

एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप का उद्देश्य उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद करना था. हालांकि, इंशा और उनके परिवार को इस परियोजना को पूरा करने के लिए सालों तक संघर्ष करना पड़ा. सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि वित्तीय सहायता उनकी आंखों की रोशनी के स्थायी नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती.

पैलेट पीड़िता इंशा मुश्ताक. (ETV Bharat)

यह घटनाक्रम पैलेट गन पर देशव्यापी प्रतिबंध लगाने की उनकी नई मांग के बीच आया है. इंशा ने भारत सरकार से पैलेट गन पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह भी किया और कहा कि ऐसे हथियार जीवन भर के लिए जख्म दे सकते हैं, विशेष रूप से युवाओं और छात्रों को. कश्मीर की घटनाओं का जिक्र करते हुए इंशा ने कहा कि वह नहीं चाहतीं कि दूसरे परिवारों को पैलेट की चोटों के कारण होने वाले दुख को सहना पड़े.

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