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उमर अब्दुल्ला ने करनाल में कश्मीर जा रही यात्री बस पर हमले के बाद हरियाणा सरकार से कार्रवाई की मांग की

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हरियाणा सरकार से कार्रवाई की मांग की है. हरियाणा के करनाल में पार्किंग विवाद को लेकर जम्मू-कश्मीर रजिस्ट्रेशन नंबर वाली एक पैसेंजर बस पर एक अनजान व्यक्ति ने हमला किया था.

उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, 'यह बुरी घटना, कभी नहीं होनी चाहिए थी. मुझे उम्मीद है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार और हरियाणा पुलिस दोषियों को पकड़ेगी और ऐसी चीजें दोबारा न हों, इसके लिए कार्रवाई करेगी.

जम्मू-कश्मीर नंबर की बस पर करनाल इलाके में एक अनजान आदमी ने उस समय हमला किया जब पैसेंजर वहां एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए रुके थे. इस संबंध में कथित वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया. एक बुज़ुर्ग पैसेंजर की नाक में चोट लगने के बाद खून बहता हुआ देखा गया.

दिल्ली से श्रीनगर रूट पर कश्मीर की बस (JK नंबर) पर कुरुक्षेत्र हरियाणा के पास कथित हेट क्राइम में पत्थर और ईंटें फेंकी गई. हमले में एक बुज़ुर्ग कश्मीरी आदमी घायल हो गया, परिवार बेबस और डरे हुए हैं.' सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इमरान नबी डार ने कहा, 'हम बेगुनाह लोगों पर जानलेवा हमले की निंदा करते हैं और अपराधियों के खिलाफ एक्शन की मांग करते हैं. हरियाणा पुलिस से रिक्वेस्ट है कि वे इस घटना का संज्ञान लें, दोषियों की पहचान करें और एक्शन लें.'

बस के ड्राइवर की पहचान बताने वाले एक व्यक्ति ने वीडियो में कहा कि करनाल में होटल डिवाइन के पास एक अनजान व्यक्ति ने बस पर हमला किया और उसकी खिड़कियां तोड़ दी. उसने कहा कि बस पर हमला पार्किंग की समस्या के कारण हुआ, क्योंकि एक व्यक्ति ने कश्मीर जाने वाली बस के बगल में अपनी कार पार्क की थी.

उसने वीडियो बयान में कहा, 'मेरे दोस्त पर हमला करने वाले व्यक्ति से पूछताछ करने के बजाय, पुलिस ने हमारे एक साथी को हिरासत में ले लिया.' हरियाणा सरकार या पुलिस ने अभी तक उमर की मांग पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और घटना में आरोपों के बारे में अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है.