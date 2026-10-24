उमर अब्दुल्ला कैबिनेट का अगले हफ्ते विस्तार, CM बोले- 'विधायक बंद करें WhatsApp पर बायोडाटा भेजना'
इस फेरबदल में सीनियर नेताओं को मौका मिल सकता है, जबकि कुछ मंत्रियों की छुट्टी होने की संभावना है. अपडेट्स यहां देखें.
Published : October 24, 2026 at 3:55 PM IST
श्रीनगर: उमर अब्दुल्ला के कैबिनेट का अगले हफ्ते विस्तार हो सकता है. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, शपथ ग्रहण समारोह के लिए उपराज्यपाल (LG) मनोज सिन्हा से समय मांगने शनिवार सुबह लोक भवन पहुंचे. उपराज्यपाल सिन्हा अस्वस्थ थे और गुरुवार दोपहर को ही श्रीनगर लौटे थे. मुख्यमंत्री अब्दुल्ला कैबिनेट में फेरबदल की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कुछ समय से उनके लौटने का इंतजार कर रहे थे.
श्रीनगर में अपने घर के बाहर बैठक के बाद अब्दुल्ला ने कहा, "मैंने उपराज्यपाल से अगले हफ्ते के पहले दो या तीन दिनों में समय तय करने का अनुरोध किया है. मैं अपने मंत्रिपरिषद में कुछ बदलाव और विस्तार करूंगा."
कैबिनेट में आने वाले नए चेहरों के नामों को लेकर कयासों का बाजार गर्म है. हालांकि, अब्दुल्ला ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है. मुख्यमंत्री ने कहा कि संभावित मंत्रियों की सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है. उन्होंने बताया कि मंत्रियों का चयन नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के साथ सलाह-मशविरा करके किया गया है.
उन्होंने अपनी पार्टी के विधायकों को सलाह दी कि वे कैबिनेट में जगह पाने के लिए व्हाट्सएप पर अनुरोध भेजकर या पिता-पुत्र (फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला) के दरवाजे खटखटाकर पैरवी न करें. अब्दुल्ला ने अपने सहयोगियों को धैर्य बनाए रखने की सलाह देते हुए कहा, "मैं अपने साथियों से अनुरोध करता हूं कि वे दरवाजे न खटखटाएं, फोन न करें या लंबे बायोडाटा के साथ व्हाट्सएप मैसेज न भेजें. जिन्हें मंत्री बनना है, उनका फैसला हो चुका है."
जम्मू-कश्मीर पर लागू होने वाले पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार, कैबिनेट की संख्या 90 सदस्यीय विधानसभा की कुल ताकत के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती. इसके तहत मुख्यमंत्री को छोड़कर सरकार में अधिकतम आठ मंत्री ही हो सकते हैं.
मौजूदा मंत्रिपरिषद में तीन मंत्री जम्मू से और दो कश्मीर से हैं. फिलहाल, कैबिनेट में तीन पद खाली हैं. एक पद कांग्रेस को ऑफर किया गया है, जिसने अब तक कई कारणों से सरकार से दूरी बना रखी है. हालांकि, वे आधिकारिक तौर पर अपने इस फैसले के लिए राज्य का दर्जा न मिलने का हवाला देते हैं.
इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने ईटीवी भारत को बताया कि इस फेरबदल में जम्मू क्षेत्र के दो मंत्रियों को हटाए जाने की संभावना है. कैबिनेट में इस बड़े बदलाव के लिए पिछले दो वर्षों में मंत्रियों के कामकाज को मुख्य आधार बनाया गया है. अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, इन दोनों मंत्रियों का काम उम्मीद से कम पाया गया है.
कैबिनेट में नए मंत्रियों को शामिल करने के लिए उम्र और अनुभव को ध्यान में रखा गया है. जम्मू-कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली पहली कैबिनेट में अधिकांश वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री 60 वर्ष से अधिक उम्र के थे. वर्तमान में, कैबिनेट के 90 प्रतिशत मंत्री 60 वर्ष से कम उम्र के हैं. केवल जावेद राणा सबसे उम्रदराज मंत्री हैं, जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है. सतीश शर्मा सबसे युवा मंत्री हैं, जो 40-45 वर्ष के आयु वर्ग में आते हैं. इस फेरबदल में इन दोनों को ही कैबिनेट से हटाए जाने की संभावना है.
हालांकि, नए मंत्रियों को शामिल करने में वरिष्ठता और अनुभव को प्राथमिकता दी गई है. विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर और अली मोहम्मद सागर जैसे अनुभवी नेताओं को कैबिनेट में शामिल किए जाने की उम्मीद है. इन दोनों ने फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला दोनों के नेतृत्व वाली पिछली सरकारों में काम किया है.
इस सूची में शामिल अन्य संभावित चेहरों में पहलगाम से अल्ताफ कालू, पुंछ से एजाज जान और रामबन से विधायक अर्जुन सिंह राजू शामिल हैं. राथर की जगह नजीर गुरेजी को नया स्पीकर बनाए जाने की उम्मीद है.
कांग्रेस अध्यक्ष तारिक कर्रा ने कहा कि उन्हें अभी तक इस कैबिनेट विस्तार के बारे में कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है. उन्होंने यह भी साफ किया कि उनके कैबिनेट में शामिल होने का फैसला नई दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व द्वारा लिया जाएगा.
इसे भी पढ़ेंः