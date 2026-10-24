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उमर अब्दुल्ला कैबिनेट का अगले हफ्ते विस्तार, CM बोले- 'विधायक बंद करें WhatsApp पर बायोडाटा भेजना'

सीएम उमर अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल से मुलाकात की. ( ETV Bharat )

By Moazum Mohammad 4 Min Read

श्रीनगर: उमर अब्दुल्ला के कैबिनेट का अगले हफ्ते विस्तार हो सकता है. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, शपथ ग्रहण समारोह के लिए उपराज्यपाल (LG) मनोज सिन्हा से समय मांगने शनिवार सुबह लोक भवन पहुंचे. उपराज्यपाल सिन्हा अस्वस्थ थे और गुरुवार दोपहर को ही श्रीनगर लौटे थे. मुख्यमंत्री अब्दुल्ला कैबिनेट में फेरबदल की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कुछ समय से उनके लौटने का इंतजार कर रहे थे.

श्रीनगर में अपने घर के बाहर बैठक के बाद अब्दुल्ला ने कहा, "मैंने उपराज्यपाल से अगले हफ्ते के पहले दो या तीन दिनों में समय तय करने का अनुरोध किया है. मैं अपने मंत्रिपरिषद में कुछ बदलाव और विस्तार करूंगा."