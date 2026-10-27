नेशनल कॉन्फ्रेंस में दरार, मंत्री नहीं बनाए जाने से कई विधायक नाराज, लोक भवन के बाहर रो पड़े MLA लार्मी
अनंतनाग पश्चिम से विधायक अब्दुल मजीद लार्मी लोक भवन से बाहर आने के बाद रो पड़े. उन्होंने कहा कि मेरा दिल टूट गया है.
Published : October 27, 2026 at 7:49 PM IST
श्रीनगर: नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के करीब आधा दर्जन विधायक बुधवार को नए मंत्रियों के शपथ समारोह में शामिल नहीं हुए, जबकि कुछ विधायकों और कार्यकर्ताओं ने उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट में शामिल न किए जाने पर खुलकर नाराजगी जताई.
NC के भीतर हुए असंतोष से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा को राजनीतिक लाभ उठाने का मौका मिल गया, क्योंकि उन्होंने असंतुष्ट विधायकों के प्रति एकजुटता दिखाई. उन्होंने कहा, "मैं उनके आंसू पोंछ दूंगा, लेकिन इसकी जिम्मेदारी उमर अब्दुल्ला की है."
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के लोक भवन में वरिष्ठ विधायक अली मोहम्मद सागर, मीर सैफुल्लाह, शमीमा फिरदौस और अल्ताफ अहमद कालू को मंत्री पद की शपथ दिलाई. जम्मू से एक मंत्री सतीश शर्मा को कैबिनेट से हटा दिया गया क्योंकि 'उन्होंने पार्टी में शामिल होने से मना कर दिया था'.
हालांकि, कुछ विधायक, जिन्हें मंत्री पद मिलने की उम्मीद थी, इस समारोह से दूर रहे, जिससे अटकलें लगने लगीं. अनुपस्थित विधायकों में नजीर गुरेजी, एजाज जान, मियां मेहर अली, बशीर अहमद वीरी, मुजफ्फर मलिक और अर्जुन सिंह राजू शामिल हैं.
इनमें से कुछ विधायकों ने जरूरी काम की वजह से अपनी गैर-मौजूदगी की बात कही. हालांकि, जम्मू इलाके के एक विधायक ने चिनाब वैली को शामिल न करने पर निराशा जताई, जहां से NC के दो विधायक हैं.
एनसी विधायक सज्जाद शाहीन ने चिनाब वैली को प्रतिनिधित्व न मिलने पर निराशा जताई, लेकिन उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश में एनसी के नेतृत्व की सीमित शक्तियों को स्वीकार किया.
दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से विधायक अब्दुल मजीद लार्मी लोक भवन से बाहर आने के बाद रो पड़े. उन्होंने कहा, "मेरा दिल टूट गया है."
हालांकि, लार्मी ने कहा कि उन्हें पार्टी का फैसला स्वीकार है. उन्होंने कहा, "हम इंसान हैं. हमारे पास भी दिल हैं, और मैं दुखी हूं. मैं आपसे बात कर रहा हूं लेकिन अंदर ही अंदर मेरा दिल जल रहा है."
तीन बार के विधायक लार्मी ने कहा कि वह देर शाम तक मंत्री पद के दावेदारों में थे. उन्होंने बताया कि वह अल्ताफ कालू से वरिष्ठ हैं, जिन्हें दक्षिण कश्मीर से मंत्री बनाया गया है. उन्होंने कहा, "मैं ईमानदार और मेहनती हूं. मैं उस व्यक्ति (अल्ताफ कालू) से अधिक हकदार था जिसे कैबिनेट में शामिल किया गया है."
जम्मू-कश्मीर में 90 सदस्यों वाली विधानसभा है और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के अनुसार, विधानसभा की कुल संख्या का सिर्फ 10 प्रतिशत ही कैबिनेट बना सकता है. मुख्यमंत्री को छोड़कर, ज्यादा से ज्यादा आठ मंत्रियों को सरकार में शामिल किया जा सकता है.
उत्तर कश्मीर में, विधायक गुरेजी, जिन्हें कैबिनेट में जगह पाने के लिए सबसे आगे माना जा रहा था, पार्टी के फैसले से नाखुश हैं. सूत्रों ने बताया कि कुछ वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें बाहर रखे जाने पर मनाने के लिए श्रीनगर में उनके घर पर उनसे मुलाकात की.
श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस हेडक्वार्टर में शपथ समारोह खत्म होने के बाद नाराजगी फैल गई. चार बार के विधायक मुबारिक गुल के समर्थक पार्टी ऑफिस में घुस गए और फैसले के खिलाफ नारे लगाए.
यह तब हुआ जब NC के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला एक बैठक कर रहे थे, जिसमें नए मंत्री भी मौजूद थे.
उनके ईदगाह चुनाव क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने कहा, "हम इस बार मुबारिक गुल को मंत्री बनाने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि वह पिछले सात बार से चुनाव जीत रहे हैं. लेकिन देर रात फैसला बदल दिया गया. यह हमारे साथ अन्याय है."
लोक भवन में जाने से पहले गुल ने खुद को मंत्री न बनाए जाने पर निराशा जताते हुए कहा कि वह सही समय पर इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे.
गुल, जो जम्मू-कश्मीर विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं, ने कहा, "मैं 20 बार शपथ समारोह में शामिल हो चुका हूं. लेकिन इस बार मुझे फिर से हटा दिया गया है."
नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गुल को महासचिव बनाया है, उन्होंने सागर की जगह ली जो अब मंत्री हैं. हालांकि, यह पुष्टि नहीं हो पाई कि उन्होंने यह पद स्वीकार किया है या नहीं.
हालांकि, मंत्री सकीना इटू ने पार्टी में किसी भी नाराजगी को खारिज करते हुए कहा कि सभी पार्टी के फैसले पर एकमत हैं. उन्होंने कहा, "जिन लोगों को इस बार मौका नहीं दिया गया, उन्हें अगली बार मौका दिया जा सकता है."
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