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नेशनल कॉन्फ्रेंस में दरार, मंत्री नहीं बनाए जाने से कई विधायक नाराज, लोक भवन के बाहर रो पड़े MLA लार्मी

मंगलवार, 27 अक्टूबर, 2026 को श्रीनगर में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान ग्रुप फोटो में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, CM उमर अब्दुल्ला और अन्य नेता ( PTI )

By Moazum Mohammad 4 Min Read

श्रीनगर: नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के करीब आधा दर्जन विधायक बुधवार को नए मंत्रियों के शपथ समारोह में शामिल नहीं हुए, जबकि कुछ विधायकों और कार्यकर्ताओं ने उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट में शामिल न किए जाने पर खुलकर नाराजगी जताई.

NC के भीतर हुए असंतोष से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा को राजनीतिक लाभ उठाने का मौका मिल गया, क्योंकि उन्होंने असंतुष्ट विधायकों के प्रति एकजुटता दिखाई. उन्होंने कहा, "मैं उनके आंसू पोंछ दूंगा, लेकिन इसकी जिम्मेदारी उमर अब्दुल्ला की है."

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के लोक भवन में वरिष्ठ विधायक अली मोहम्मद सागर, मीर सैफुल्लाह, शमीमा फिरदौस और अल्ताफ अहमद कालू को मंत्री पद की शपथ दिलाई. जम्मू से एक मंत्री सतीश शर्मा को कैबिनेट से हटा दिया गया क्योंकि 'उन्होंने पार्टी में शामिल होने से मना कर दिया था'. हालांकि, कुछ विधायक, जिन्हें मंत्री पद मिलने की उम्मीद थी, इस समारोह से दूर रहे, जिससे अटकलें लगने लगीं. अनुपस्थित विधायकों में नजीर गुरेजी, एजाज जान, मियां मेहर अली, बशीर अहमद वीरी, मुजफ्फर मलिक और अर्जुन सिंह राजू शामिल हैं. इनमें से कुछ विधायकों ने जरूरी काम की वजह से अपनी गैर-मौजूदगी की बात कही. हालांकि, जम्मू इलाके के एक विधायक ने चिनाब वैली को शामिल न करने पर निराशा जताई, जहां से NC के दो विधायक हैं. एनसी विधायक सज्जाद शाहीन ने चिनाब वैली को प्रतिनिधित्व न मिलने पर निराशा जताई, लेकिन उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश में एनसी के नेतृत्व की सीमित शक्तियों को स्वीकार किया. दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से विधायक अब्दुल मजीद लार्मी लोक भवन से बाहर आने के बाद रो पड़े. उन्होंने कहा, "मेरा दिल टूट गया है." हालांकि, लार्मी ने कहा कि उन्हें पार्टी का फैसला स्वीकार है. उन्होंने कहा, "हम इंसान हैं. हमारे पास भी दिल हैं, और मैं दुखी हूं. मैं आपसे बात कर रहा हूं लेकिन अंदर ही अंदर मेरा दिल जल रहा है." विधायक अब्दुल मजीद लार्मी (ETV Bharat) तीन बार के विधायक लार्मी ने कहा कि वह देर शाम तक मंत्री पद के दावेदारों में थे. उन्होंने बताया कि वह अल्ताफ कालू से वरिष्ठ हैं, जिन्हें दक्षिण कश्मीर से मंत्री बनाया गया है. उन्होंने कहा, "मैं ईमानदार और मेहनती हूं. मैं उस व्यक्ति (अल्ताफ कालू) से अधिक हकदार था जिसे कैबिनेट में शामिल किया गया है." जम्मू-कश्मीर में 90 सदस्यों वाली विधानसभा है और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के अनुसार, विधानसभा की कुल संख्या का सिर्फ 10 प्रतिशत ही कैबिनेट बना सकता है. मुख्यमंत्री को छोड़कर, ज्यादा से ज्यादा आठ मंत्रियों को सरकार में शामिल किया जा सकता है.