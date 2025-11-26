ETV Bharat / bharat

'संविधान सिर्फ एक घंटे नहीं... बल्कि साल के हर दिन याद किया जाना चाहिए': उमर अब्दुल्ला

पुंछ जिले के विकास कार्यों की समीक्षा करते मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला. ( /x.com/CM_JnK/ )