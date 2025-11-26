'संविधान सिर्फ एक घंटे नहीं... बल्कि साल के हर दिन याद किया जाना चाहिए': उमर अब्दुल्ला
जामिया जिया-उल-उलूम पुंछ के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन पर CM उमर अब्दुल्ला ने नफरत फैलाने वाले लोगों से कहा कि वे इंस्टीट्यूशन में रहकर संविधान सीखें.
Published : November 26, 2025 at 5:27 PM IST
आमिर तांत्रे.
जम्मू: पुंछ के जामिया ज़िया-उल-उलूम ने 26 नवंबर को गोल्डन जुबली मनाया. जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अपने कैबिनेट के साथ समारोह में शामिल हुए. संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने में संस्था की भूमिका की तारीफ की. उन्होंने उन सभी लोगों को चेताया जो नफरत फैलाते हैं और धार्मिक संस्थाओं के खिलाफ झूठा प्रोपेगैंडा करते हैं.
यह जश्न मंगलवार को शुरू हुआ था. आज मुख्यमंत्री के संबोधन के साथ खत्म हुआ. उमर अब्दुल्ला ने कहा, "जब हम यहां पहुंचे, तो राष्ट्रगान और दूसरे देशभक्ति के गाने बजाए जा रहे थे और मुझे लगा कि जो लोग सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल और दूसरे मीडिया संगठनों के जरिए धार्मिक संस्थाओं के खिलाफ जहर फैलाते हैं, उन्हें यहां बैठकर यह प्रोग्राम देखने का मौका मिल सकता था. क्योंकि वे यह प्रोपेगैंडा फैलाते नहीं थकते कि इन संस्थाओं में सिर्फ नफरत सिखाई जाती है."
मुख्यमंत्री ने कहा, "हमें फिर से सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि ये धार्मिक संस्थाएं देश के खिलाफ नफरत फैलाती हैं, लेकिन असल में चीजें बिल्कुल उलटी हैं क्योंकि जिस तरह से राष्ट्रगान गाया गया, देशभक्ति के गाने बजाए गए और वह भी संविधान दिवस पर, भले ही यह कोई ऑफिशियल फंक्शन नहीं था, लेकिन संविधान की प्रस्तावना न सिर्फ पढ़ी गई बल्कि हमें उसे दोहराने के लिए भी कहा गया. मैं चाहता हूं कि जो लोग ऐसी संस्थाओं के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, वे मुझसे पैसे लेकर पुंछ आएं और यहां जिया-उल-उलूम में एक दिन रुकें"
मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान दिवस सिर्फ एक घंटे के लिए संविधान को याद करने के लिए नहीं है, बल्कि इसे साल के हर दिन के लिए याद किया जाना चाहिए. प्रस्तावना में लिखा है कि हर धर्म को बराबरी का हक मिलेगा. देश के हर नागरिक को लोकतंत्र का फ़ायदा मिलेगा और उसे कानूनी सुरक्षा मिलेगी. लेकिन हम ऐसे समय से गुज़र रहे हैं जब पढ़ाई को भी धार्मिक रंग दिया जा रहा है.
CM ने सवाल उठाया- "आज मेडिकल कॉलेजों में भी कहा जा रहा है कि मुसलमानों को वहां नहीं पढ़ना चाहिए, गैर-हिंदुओं को वहां नहीं पढ़ना चाहिए. अब हम स्टूडेंट्स की काबिलियत को किनारे करके उनके धर्म के बारे में फ़ैसला करेंगे. देश का संविधान कहां जाएगा?" उन्होंने उन लोगों से कहा जो सबको संविधान के बारे में सिखाने की कोशिश करते हैं कि वे जामिया ज़िया-उल-उलूम में संविधान का मतलब सीखें.
CM ने कहा, "जिन्होंने हमें संविधान सिखाया, मैं उनसे कहता हूं कि अगर वे सच में देश का संविधान जानते हैं, तो उन्हें ज़िया-उल-उलूम के स्टूडेंट्स, उसके चेयरमैन और हेड को आकर देखना चाहिए कि उन्होंने भाईचारे की लौ को जलाए रखने के लिए कितनी कोशिशें की हैं. जब भी सरकार को पुंछ में चीज़ों को कंट्रोल में रखने की जरूरत पड़ी, मौलाना गुलाम कादिर साहब पहले व्यक्ति थे, जिनसे हमने बात की. उन्होंने हमेशा सरकार को हालात को कंट्रोल में लाने और भाईचारा बनाए रखने में मदद की."
