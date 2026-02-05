ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर: उमर अब्दुल्ला अमित शाह से बंद पड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन को लेकर करेंगे चर्चा

जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा कारणों से कई टूरिस्ट डेस्टिनेशन बंद कर दिए गए थे, खोलने के लिए गृह मंत्रालय से हरी झंडी मिलने का इंतजार है.

OMAR TOURISM ISSUE AMIT SHAH
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (फाइल फोटो) (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 5, 2026 at 2:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जम्मू: जम्मू- कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज भरोसा दिलाया कि वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू दौरे के दौरान कश्मीर घाटी में बंद टूरिस्ट जगहों का मुद्दा उठाएंगे. वह बांदीपोरा के विधायक निजामुद्दीन भट्ट द्वारा बंद टूरिस्ट जगहों पर पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे. यह सच है कि पहलगाम हमले के बाद कई टूरिस्ट डेस्टिनेशन अभी भी बंद हैं और अब उन्हें फिर से खोलने का समय आ गया है.

मुख्यमंत्री ने कई विधायकों द्वारा उठाए गए टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर सवाल-जवाब के दौरान जवाब देते हुए कहा, 'जम्मू-कश्मीर सरकार इस मुद्दे पर भारत सरकार के साथ रेगुलर संपर्क में है और अब कुछ ही दिनों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू-कश्मीर आ रहे हैं और मैं सदन और विधायकों को भरोसा दिलाता हूं कि मैं उनके साथ कश्मीर घाटी में बंद टूरिस्ट जगहों को खोलने का मुद्दा उठाऊंगा.'

खानयार से नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक अली मुहम्मद सागर ने सवाल उठाया था कि क्या सरकार जम्मू-कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहती है और कई दूसरे सदस्यों ने भी पूरक प्रश्न पूछे. एमएलए बांदीपोरा निजामुद्दीन भट्ट ने सीएम से पूछा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर (एलजी) प्रशासन द्वारा पहलगाम हमले के बाद बंद किए गए टूरिस्ट डेस्टिनेशन कब खोले जाएंगे.

सुरक्षा कारणों से कई टूरिस्ट डेस्टिनेशन बंद कर दिए गए थे, जबकि कुछ जगहों को खोल दिया गया है, लेकिन कुछ जगहें अभी भी बंद हैं और उन्हें टूरिस्ट और आम जनता के लिए खोलने के लिए गृह मंत्रालय से हरी झंडी मिलने का इंतजार है.

ये भी पढ़ें- जम्मू कश्मीर : राज्य का बजट सत्र कल से, 6 फरवरी को बजट पेश करेंगे उमर अब्दुल्ला

TAGGED:

OMAR ABDULLAH
AMIT SHAH JAMMU KASHMIR VISIT
जम्मू कश्मीर मुख्यमंत्री उमर
गृह मंत्री अमित शाह जम्मू दौरा
OMAR TOURISM ISSUE AMIT SHAH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.