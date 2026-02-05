ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर: उमर अब्दुल्ला अमित शाह से बंद पड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन को लेकर करेंगे चर्चा

जम्मू: जम्मू- कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज भरोसा दिलाया कि वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू दौरे के दौरान कश्मीर घाटी में बंद टूरिस्ट जगहों का मुद्दा उठाएंगे. वह बांदीपोरा के विधायक निजामुद्दीन भट्ट द्वारा बंद टूरिस्ट जगहों पर पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे. यह सच है कि पहलगाम हमले के बाद कई टूरिस्ट डेस्टिनेशन अभी भी बंद हैं और अब उन्हें फिर से खोलने का समय आ गया है.

मुख्यमंत्री ने कई विधायकों द्वारा उठाए गए टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर सवाल-जवाब के दौरान जवाब देते हुए कहा, 'जम्मू-कश्मीर सरकार इस मुद्दे पर भारत सरकार के साथ रेगुलर संपर्क में है और अब कुछ ही दिनों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू-कश्मीर आ रहे हैं और मैं सदन और विधायकों को भरोसा दिलाता हूं कि मैं उनके साथ कश्मीर घाटी में बंद टूरिस्ट जगहों को खोलने का मुद्दा उठाऊंगा.'