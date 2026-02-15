ETV Bharat / bharat

बांग्लादेश: तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे ओम बिरला

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला. (फाइल) ( X/@ombirlakota )