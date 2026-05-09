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75 हजार के लिए 90 साल की बुजुर्ग महिला की हत्या, शव को शौचालय के टैंक में फेंका

कर्नाटक के मैसूरु जिले में एक 90 वर्षीय बुजुर्ग महिला की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

Mysuru Old Woman Murder Case
बुजुर्ग महिला की हत्या. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 9, 2026 at 5:34 PM IST

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मैसूरु (कर्नाटक): मैसूरु जिले के के.आर. नगर तालुका के तिप्पूर गांव में पैसे के लिए एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर उसका शव शौचालय के टैंक में फेंकने की जघन्य घटना सामने आई है. मृतक महिला की पहचान तिप्पूर गांव के स्वर्गीय मूडलशेट्टी की पत्नी गौराम्मा (90) के रूप में हुई है. आरोपी इसी गांव का रहने वाला वीरभद्र है. मृतक महिला के तीन बेटे और एक बेटी है, जो अलग-अलग रहते थे.

पुलिस के अनुसार, वीरभद्र की बुजुर्ग महिला गौराम्मा से अच्छी जान-पहचान थी. उसने उनका काफी भरोसा जीत लिया था. इसी वजह से वह गौराम्मा के बैंक खाते से पैसे निकालने और उनके अन्य काम किया करता था.

15 दिन पहले, गौराम्मा वीरभद्र के साथ बैंक गई थीं. वहां से उन्होंने 75,000 रुपये निकाले थे. बाद में, आरोपी ने यह कहते हुए कि उसे पैसों की सख्त जरूरत है, गौराम्मा के पास रखे वे 75,000 रुपये ले लिए. एक हफ्ते बाद, जब गौराम्मा ने पैसे वापस मांगे, तो उसने देने का बहाना बनाया. फिर रात में बुजुर्ग महिला के घर जाकर उन्हें थप्पड़ मारा और गला घोंटकर हत्या कर दी. इसके बाद उसने शव को घर के पीछे बने शौचालय के नाले में फेंक दिया और फरार हो गया.

जब गौराम्मा गायब हुईं, तो उनके बच्चों ने उनकी काफी तलाश की. इसी दौरान, आरोपी वीरभद्र भी गांव से गायब था. शक होने पर गौराम्मा के बच्चों ने नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने जांच शुरू की और जैसे ही वीरभद्र गांव वापस पहुंचा, उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पूछताछ के दौरान उसने स्वीकार किया कि उसने पैसों के लिए गौराम्मा की हत्या की है और शव को नाले में फेंकने की बात भी कबूल कर ली.

पुलिस आरोपी को लेकर तिप्पूर गांव पहुंची, जहां उन्होंने घटनास्थल से गौराम्मा का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. हत्या के आरोपी वीरभद्र को आगे की पूछताछ के लिए नगर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. जिला पुलिस अधीक्षक (SP) मल्लिकार्जुन बालदंडी, एएसपी (ASP) मल्लिक और डीएसपी (DySP) टी.बी. राजन्ना ने तिप्पूर गांव में घटनास्थल का निरीक्षण किया. घटना की अधिक जानकारी प्राप्त की.

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