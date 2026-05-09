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75 हजार के लिए 90 साल की बुजुर्ग महिला की हत्या, शव को शौचालय के टैंक में फेंका

मैसूरु (कर्नाटक): मैसूरु जिले के के.आर. नगर तालुका के तिप्पूर गांव में पैसे के लिए एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर उसका शव शौचालय के टैंक में फेंकने की जघन्य घटना सामने आई है. मृतक महिला की पहचान तिप्पूर गांव के स्वर्गीय मूडलशेट्टी की पत्नी गौराम्मा (90) के रूप में हुई है. आरोपी इसी गांव का रहने वाला वीरभद्र है. मृतक महिला के तीन बेटे और एक बेटी है, जो अलग-अलग रहते थे.

पुलिस के अनुसार, वीरभद्र की बुजुर्ग महिला गौराम्मा से अच्छी जान-पहचान थी. उसने उनका काफी भरोसा जीत लिया था. इसी वजह से वह गौराम्मा के बैंक खाते से पैसे निकालने और उनके अन्य काम किया करता था.

15 दिन पहले, गौराम्मा वीरभद्र के साथ बैंक गई थीं. वहां से उन्होंने 75,000 रुपये निकाले थे. बाद में, आरोपी ने यह कहते हुए कि उसे पैसों की सख्त जरूरत है, गौराम्मा के पास रखे वे 75,000 रुपये ले लिए. एक हफ्ते बाद, जब गौराम्मा ने पैसे वापस मांगे, तो उसने देने का बहाना बनाया. फिर रात में बुजुर्ग महिला के घर जाकर उन्हें थप्पड़ मारा और गला घोंटकर हत्या कर दी. इसके बाद उसने शव को घर के पीछे बने शौचालय के नाले में फेंक दिया और फरार हो गया.