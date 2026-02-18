ETV Bharat / bharat

पुराने मंदिर में बन रहा स्मारक, जहां बिराजे थे रामलला, 19 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी दर्शन

इस पूरे कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए लगभग 4 घंटे का समय अयोध्या में बिताएंगी. मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि सभी निर्माण कार्य को पूर्ण करने के प्रयासरत है.

राष्ट्रपति करेंगी इनॉगरेशन: अध्यक्ष ने कहा कि 19 मार्च को मंदिर के द्वितीय तल पर श्री राम महा यंत्र को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों स्थापित किया जाएगा. इस दौरान 2020 से मंदिर निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले 400 श्रमिकों को सम्मानित भी करेंगी.

मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक में शामिल होने पहुंचे अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि राम मंदिर के पास हुतात्मा स्मारक और अस्थाई मंदिर में रामलला विराजमान थे, वह स्थल भी स्मारक के रूप दिखाई देगा.

अयोध्या: राम मंदिर को और भी सजाने संवारने आकर्षक बनाने की तैयारियां की जा रही हैं. बता दें, अस्थाई मंदिर स्थल को भी अब स्मारक के रूप में बनाया जा रहा है. जिसे 31 अप्रैल तक पूरा कर लिया जाएगा.

इसके साथ ही बाउंड्रीवाल को लेकर उन्होंने बताया कि कुछ ऐसी चीज हैं जो अरविंदो आश्रम के नजदीक आ रही है अरविंदो आश्रम के लोगों से अनुरोध किया गया है कि वह कुछ जमीन को दे दें तो बाउंड्री वॉल बनाने में आसानी होगी. अगर वह नहीं देते हैं तो ट्रस्ट अपनी ही जमीन में बाउंड्री वॉल बनाएगा.

वहीं कहा कि राम मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं को दर्शन कराने के लिए महामहिम राष्ट्रपति के आने के आने के बाद दर्शन की अनुमति दी जाएगी. जहां शुरुआत में लगभग 1000 से 1500 तक की संख्या में ट्रस्ट पास जारी कर अनुमति देगा.

3D में 12 मिनट तक दिखेगी हनुमान जी की गाथा: सरयू के तट पर निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय श्री राम कथा संग्रहालय में अत्याधुनिक 20 गैलरी बनाई जा रही है. उसमें एक 3डी हनुमान गैलरी होगा.

ये विषय IIT चेन्नई की तरफ से तैयार किया जा रहा है. जहां एक बार में सीमित लोगों को, 12 मिनट तक हनुमान जी की गाथा दिखाई जायेगी. निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि वर्तमान में सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ संग्रहालय की है. जिसकी समीक्षा की जानी है. संग्रहालय में जो गैलरी बन रही है. उसमें क्या कंटेंट जाएगा, उसका एक स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है. वह लगभग 30 सितंबर को पूरा हो जाएगा. उसके बाद सीमित रूप से संग्रहालय में जाने की अनुमति मिलनी चाहिए.

इसमें महत्वपूर्ण है कि संग्रहालय में आम श्रद्धालुओं का प्रवेश निःशुल्क होगा. जहां सीमित संख्या में ही लोगों का प्रवेश दिया जाना है इसके लिए कुछ टिकट या पास के माध्यम से ही अनुमति दी जाएगी. जिस पर ट्रस्ट के तरफ से अभी कोई निर्णय नहीं दिया गया है.

