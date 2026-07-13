ओल्ड राजिंदर नगर हादसा: CBI की क्लोजर रिपोर्ट से MCD के दो वरिष्ठ अधिकारियों को बड़ी राहत
दिल्ली के RAU’S IAS स्टडी सर्कल में 27 जुलाई 2024 को बेसमेंट में पानी भरने के बाद तीन छात्रों की डूबकर मौत हो गई थी.
Published : July 13, 2026 at 2:09 PM IST
नई दिल्ली: ओल्ड राजिंदर नगर स्थित राव आईएएस स्टडी सर्किल के बेसमेंट में जलभराव के कारण हुई तीन यूपीएससी छात्रों की दर्दनाक मौत के मामले में जांच आगे बढ़ रही है. इस मामले में सीबीआई ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में अपनी पूरक क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है. इस रिपोर्ट ने नगर निगम (एमसीडी) के दो वरिष्ठ अधिकारियों को बड़ी राहत दी है, जबकि तीन अन्य अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं.
सीबीआई ने विशेष न्यायाधीश दिनेश भट्ट की अदालत में दाखिल अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि तत्कालीन उपायुक्त (करोल बाग जोन) कुमार अभिषेक और तत्कालीन अधीक्षण अभियंता अजय नागपाल के खिलाफ आपराधिक लापरवाही का कोई साक्ष्य नहीं मिला है. ये अधिकारी इस बात से अनभिज्ञ थे कि कोचिंग सेंटर का बेसमेंट अवैध रूप से लाइब्रेरी के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था, क्योंकि उनके अधीनस्थ अधिकारियों ने उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी या रिपोर्ट नहीं दी थी.
एमसीडी के दो वरिष्ठ अधिकारियों को बड़ी राहत
सीबीआई की जांच में यह खुलासा हुआ कि जिस बेसमेंट में यह हादसा हुआ, उसका नक्शा केवल पार्किंग और स्टोरेज के लिए स्वीकृत था. वहां व्यावसायिक गतिविधियों (कोचिंग/लाइब्रेरी) के लिए न तो 'लैंड यूज' में बदलाव किया गया था और न ही इसके लिए कोई शुल्क जमा किया गया था. एजेंसी ने अपनी जांच में पाया कि कनिष्ठ अभियंता (भवन) अर्नव कुमार दत्ता, सहायक अभियंता राजीव कुमार जैन और अधिशासी अभियंता कुमार महेंद्रु ने अपने कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरती. इन अधिकारियों को इस बात की जानकारी थी कि वहां अवैध रूप से कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा है, इसके बावजूद उन्होंने आंखें मूंदे रखीं.
वर्तमान क्लोजर रिपोर्ट में चार्जशीट नहीं किया
अभियोजन की मंजूरी का अभाव हालांकि सीबीआई ने उक्त तीन अधिकारियों की लापरवाही को प्रमाणित किया है, लेकिन इन पर कानूनी शिकंजा कसने के लिए सरकारी अभियोजन की मंजूरी नहीं मिल सकी है. इस कारण सीबीआई ने अपनी वर्तमान क्लोजर रिपोर्ट में इन्हें सीधे तौर पर चार्जशीट नहीं किया है. जांच एजेंसी ने स्पष्ट किया है इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया पहले ही शुरू की जा चुकी है.
पूरा मामला क्या था?
27 जुलाई, 2024 को दिल्ली में हुई भारी बारिश के बाद ओल्ड राजिंदर नगर स्थित राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में तेजी से पानी भर गया था. इस लाइब्रेरी में पढ़ रहे तीन होनहार छात्र नेविन डेलविन, तान्या सोनी और श्रेया यादव बाहर निकलने का मौका न मिलने के कारण काल के गाल में समा गए थे. इस घटना ने देशभर में कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा मानकों को लेकर एक बड़ी बहस छेड़ दी थी.
कानूनी प्रक्रिया जारी इस मामले में सीबीआई पहले ही अपनी मुख्य चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, जिसमें कोचिंग संस्थान के मालिक अभिषेक गुप्ता सहित अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है. अब नवीनतम रिपोर्ट के साथ ही कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को करेगी. पीड़ित परिवारों की ओर से दायर प्रोटेस्ट पिटीशन के बाद अदालत ने सीबीआई को यह जांच करने का निर्देश दिया था कि क्या एमसीडी के अन्य अधिकारियों ने भी इस अवैध संचालन को बढ़ावा देने में कोई भूमिका निभाई थी. अब सीबीआई की इस क्लोजर रिपोर्ट के बाद मामले के कानूनी पहलुओं पर कोर्ट अपना रुख तय करेगा.
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