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डायन बिसाही के आरोप में वृद्ध को जबरन पिलाया गया मैला, एसडीएम ने दिए कार्रवाई के आदेश

लातेहार के दौना गांव में ओझा गुणी के आरोप में एक वृद्ध को मैला पिला दिया गया. पुलिस जांच में जुटी है.

witchcraft in Latehar
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 18, 2026 at 8:01 PM IST

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लातेहार: जिले के नेतरहाट थाना क्षेत्र अंतर्गत दौना गांव में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना घटी है. जहां एक वृद्ध को ओझा गुणी के आरोप में कुछ ग्रामीणों ने जबरन मैला पिला दिया. आरोप है कि बचाव करने आई गांव की सहिया के साथ भी मारपीट की गई. हालांकि, इस संबंध में एसडीएम विपिन कुमार दुबे ने कहा कि थाना प्रभारी को मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.

दरअसल, दौना गांव में कुछ दिन पूर्व सड़क दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई थी. गांव के कुछ ग्रामीणों का आरोप था कि गांव के बैगा ने ही डायन बिसाही कर दिया था. इसी कारण सड़क दुर्घटना में महिला की मौत हो गई. मामले को लेकर गांव में एक मीटिंग बुलाई गई और आरोप तय करते हुए वृद्ध को मैला पिलाने का आदेश दिया गया.

इसके बाद जबरदस्ती उसे मैला पिला दिया गया. आरोप है कि वृद्ध की पत्नी को भी अपमानित करते हुए मैला पिलाने का प्रयास किया गया. परंतु उसके पुत्र ने ग्रामीणों को ऐसा करने से रोक दिया और अपनी मां को बचा लिया.

गांव के ही कुछ लोग कर रहे थे विवाद

इधर, इस संबंध में पीड़ित वृद्ध के पुत्र ने बताया कि गांव के ही कुछ लोगों ने उसके पिता पर जबरदस्ती ओझा गुणी होने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों की बैठक बुलाई थी. उसके बाद मल मूत्र मिला पानी जबरदस्ती उसके पिता को पिला दिया गया. उसने बताया कि उसकी मां को भी गंदा पानी पिलाने का प्रयास किया गया, परंतु उसने इसका विरोध किया. वहीं गांव की सहिया जब ग्रामीणों को ऐसा कृत करने से रोकने लगी तो कुछ लोगों ने सहिया के साथ भी मारपीट कर दी.

मामले की जांच के बाद होगी कार्रवाई

इस संबंध में पूछने पर एसडीएम विपिन कुमार दुबे ने बताया कि यह मामला काफी संगीन है. थाना प्रभारी को आदेश दिया गया है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए पीड़ित परिजनों के आवेदन के आधार पर त्वरित कार्रवाई करें.

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