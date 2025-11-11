धमाके के बाद पुरानी दिल्ली की सुबह: एहतियात और अफवाहों के बीच पटरी पर लौटती जिंदगी
लाल किले के पास धमाके के बाद चांदनी चौक में कैसी दिखी सुबह, ईटीवी भारत की टीम ने वहां मौजूद लोगों से बातचीत की.
नई दिल्ली: लाल किले के पास सोमवार शाम हुए धमाके के बाद चांदनी चौक और आसपास के इलाकों में अन्य दिनों की तरह मंगलवार की सुबह सामान्य नहीं थीं. सुबह जब दुकानों के शटर खुले तो बाजारों में चर्चा सिर्फ़ विस्फोट पर ही चर्चा हो रही थी. कहीं डर झलक रहा था, तो कहीं सामान्य दिनचर्या लौटाने की कोशिश. पुलिस की घेराबंदी और फोरेंसिक टीमों की मौजूदगी के बीच, ईटीवी भारत की टीम ने वहां मौजूद लोगों से बात की.
पुरानी दिल्ली की रफ्तार आज कुछ थमी-थमी सी दिखी. लाल किले के आसपास के बाजारों में छोटे-छोटे ग्रुप में बंटे लोग खड़े होकर सोमवार शाम को हुए विस्फोटों के बारे में बातें करते नजर आए. ऐतिहासिक स्मारक के पास के इलाकों में फेरीवाले, मजदूर और दुकानों में काम करने वाले कुछ लोगों ने विस्फोट के बाद क्षेत्र की स्थिति के बारे में बताया.
इलाके में स्थित गौरी शंकर मंदिर है, जहां हर रोज बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं. मंगलवार की सुबह वहां श्रद्धालुओं की संख्या नगण्य रही. मंदिर के पास फूलों की दुकानें सूनी रहीं. विस्फोट के बाद इलाके के हालात को याद करते हुए आदित्य राजपूत ने कहा, "मैं पास के इलाके में था, मैंने ज़ोरदार विस्फोट की आवाज सुनी. मैं तुरंत देखने आया. लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे."
आदित्य ने दावा किया कि विस्फोट इतना ज़ोरदार था कि मानव अवशेष हर जगह बिखर गए. "मैंने देखा कि मानव शरीर के अंग हर जगह बिखरे पड़े थे. जिस समय विस्फोट हुआ, उस समय इलाके में भारी भीड़ थी. विस्फोट के तुरंत बाद दुकानें बंद हो गईं." उन्होंने मांग की कि सरकार को इस विस्फोट में शामिल लोगों को कड़ी सजा देनी चाहिए.
पुरानी दिल्ली को हिला देने वाली इस घटना के बारे में बताते हुए, मजदूर राजू ने बताया, "यह भीड़-भार वाला इलाका है. विस्फोट के बाद पूरी तरह से अराजकता फैल गई. मैं अब अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हूं."
मजदूर संजय गुप्ता ने कहा कि ऐसी घटना से सुरक्षा संबंधी चिंता पैदा होती है. ईटीवी भारत से उसने कहा, "मैं एक मजदूर हूं. मैं अपने अन्य दोस्तों के साथ सड़कों पर सोता हूं. हम अब डरे हुए हैं. हमारा क्या होगा? अब हम कैसे सुरक्षित महसूस कर सकते हैं?" गुप्ता ने आगे कहा, "विस्फोट शाम के समय हुआ, जब अधिकांश लोग अपना काम खत्म करके घर के लिए निकल जाते हैं."
प्रत्यक्षदर्शी परवीन ने ईटीवी भारत को बताया, "मैं विस्फोट स्थल के पास थी. विस्फोट इतना जोरदार था कि शवों के टुकड़े सड़क पर बिखर गए." फेरी लगाने वाली परवीन ने कहा, "इससे हमारा काम प्रभावित हुआ है. ऐसी स्थिति में कौन बाजार आएगा? लोग डरे हुए हैं."
एक अन्य मजदूर ने ईटीवी भारत को बताया, कि जिस इलाके में घटना हुई थी, उस इलाके को दिल्ली पुलिस ने घेर लिया है. चांदनी चौक इलाके में पिछले 12 सालों से काम कर रहे मजदूर हरदेव ने ईटीवी भारत को बताया, "कल की घटना ने बाजार को प्रभावित किया है. हम सुबह से बिना काम के हैं."
क्या है घटनाः
सोमवार शाम लाल किले के पास एक कार में हुए विस्फोट में कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विस्फोट स्थल का दौरा किया और अस्पताल में भर्ती घायलों से भी मुलाकात की.
सोमवार देर रात उन्होंने एक्स पर लिखा, "दिल्ली में हुए विस्फोट में लोगों की मौत से मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता. जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदना है. विस्फोट स्थल का दौरा किया और अस्पताल में घायलों से भी मुलाकात की. मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं." गृह मंत्री ने कहा कि शीर्ष एजेंसियां पूरी गहनता से घटना की जांच कर रही हैं.
हाई अलर्टः
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक वाहन में विस्फोट के मद्देनजर, दिल्ली मेट्रो, लाल किला, सरकारी भवनों और आईजीआई हवाई अड्डे सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में सीआईएसएफ द्वारा सुरक्षित प्रतिष्ठानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है."
