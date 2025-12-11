ETV Bharat / bharat

नोटबंदी के 8 साल बाद दिल्ली में 500 के पुराने नोटों के काले धंधे का खुलासा, 3.5 करोड़ के नोट जब्त, चार गिरफ्तार

ये नोट नवंबर 2016 के बाद से पूरी तरह अमान्य हैं. इसके बावजूद इनका लेनदेन गुप्त तरीके से किया जा रहा था-दिल्ली पुलिस

ETV BHARAT
दिल्ली में 500 के पुराने नोटों की बड़ी खेप पकड़ी गई, (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 11, 2025 at 10:46 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: उत्तरी दिल्ली के वजीरपुर इलाके में पुलिस ने एक ऐसे अवैध नेटवर्क का पर्दाफाश किया है जो नोटबंदी के नौ साल बाद भी बंद हो चुकी करेंसी का अवैध व्यापार चला रहा था. गुप्त सूचना पर की गई इस कार्रवाई में क्राइम ब्रांच की टीम ने 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों से भरे कई बैग बरामद किए हैं, जिनकी कुल वैल्यू 3.5 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है.

चार गिरफ्तार
छापेमारी और कार्रवाई के दौरान चार लोगों को मौके से गिरफ्तार किया गया है. इनमें तीन आरोपी दिल्ली के रहने वाले हैं जिनमें हर्ष (22) और टेक चंद (39) निवासी रोहिणी सेक्टर-25, लक्ष्य (28) निवासी बृजपुरी, चौथा आरोपी विपिन कुमार (38) हिमाचल प्रदेश के जोगिंदर नगर का रहने वाला है, जो वर्तमान में शालीमार बाग मेट्रो स्टेशन के पास स्थित सर्वेंट क्वार्टर में रहता था. दिल्ली पुलिस का कहना है कि सभी आरोपी इस धंधे में जल्दी पैसा कमाने के लिए शामिल हुए. ये जानते थे कि ऐसी करेंसी रखना पूरी तरह गैर-कानूनी है.

ETV BHARAT
3.5 करोड़ के नोट जब्त, 4 गिरफ्तार (ETV BHARAT)

इस तरह चलता था धंधा
दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पूछताछ में खुलासा किया कि वे इन पुरानी करेंसियों को बहुत कम दामों पर खरीदते थे. खरीदारों को लालच दिया जाता था कि ये नोट अब भी कुछ चैनलों के जरिए या आरबीआई में बदले जा सकते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है. इस फर्जीवाड़े के आधार पर ये मामला धोखाधड़ी, साजिश व स्पेसिफाइड बैंक नोट्स एक्ट के उल्लंघन के तहत दर्ज किया गया है.

नोटों से भरे बैग और दो वाहन जब्त
छापेमारी के दौरान टीम ने कई बैगों को कब्जे में लिया है, जिनमें बड़े पैमाने पर अमान्य नोट भरे हुए थे. इसके अलावा आरोपी इन नोटों को ले जाने के लिए जिन दो वाहनों का इस्तेमाल कर रहे थे, उन्हें भी जब्त किया गया है. पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में सामने आया है कि रकम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जा रही थी. इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क सक्रिय हो सकता है.

नेटवर्क की तलाश में पुलिस की जांच जारी
सभी आरोपियों से गहराई से पूछताछ की जा रही है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि नकली कारोबार की यह खेप किस स्रोत से आई. इसे आगे कहां भेजा जाना था. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों से भी पुरानी करेंसी का कोई कनेक्शन जुड़ा हुआ है.

ये भी पढ़ें- दिल्ली क्राइम ब्रांच ने नकली नोट बनाने वाले गिरोह के तीन आरोपियों को दबोचा, एक दिन में छापते थे 500 के 40 नोट

ये भी पढ़ें- दिल्ली-NCR में खपाए जा रहे 500 के नकली नोट, कहीं आपके पास भी तो नहींं? हुआ बड़ा खुलासा

TAGGED:

RAID IN WAZIRPUR
3 CRORE NOTES SEIZED IN DELHI
RS 3 CRORE IN DEMONETIZED NOTES
OLD CURRENCY NOTES EXPOSED IN DELHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.