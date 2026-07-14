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नई कार में लग जाएगा पुरानी गाड़ी का नंबर, जानें ट्रांसफर की प्रक्रिया

बहुत से लोग अपनी पुरानी गाड़ी बेचना चाहते हैं, लेकिन गाड़ी के नंबर से इतना लगाव हो जाता है कि उसे खोना नहीं चाहते हैं.

old car registration number transfer to new vehicle Required Documents Importance
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credit/ Tata Motors)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 14, 2026 at 2:48 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: अगर आप अपनी पुरानी कार या गाड़ी को बेच रहे हैं या उसकी आयु पूरी कर चुकी है और उसे स्क्रैप में डाल रहे हैं, मगर आप पुरानी गाड़ी का नंबर नहीं खोना चाहते हैं, तो इसे आसानी से हासिल कर सकते हैं. आप अपना ये चहेता नंबर अपनी नई कार पर इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आपको पुरानी कार के रजिस्ट्रेशन नंबर को नई कार में ट्रांसफर करने से संबंधित प्रक्रियाओं का पालन करना होगा. साथ ही आपको कुछ जरूरी दस्तावेज भी जमा करने होंगे.

कानून के मुताबिक, भारत में हर कार या वाहन का एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, जो उसकी पहचान का काम करता है. यह नंबर उसकी हिस्ट्री, जैसे उसका मालिक कौन है, कितनी बार दुर्घटना हुई है, और कई दूसरी जानकारी का पता लगाने और उस तक पहुंचने में मदद करता है.

पुरानी कार का रजिस्ट्रेशन नंबर नई कार में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया

इसे आप ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं.

  • सबसे पहले आप VAHAN की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं
  • Vehicle Services की लिस्ट से "Retention of Registration No." चुनें
  • यूजर आईडी, पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगिन करें और OTP सबमिट करें
  • अगर आप पहले से रजिस्टर नहीं हैं, तो पोर्टल पर अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें
  • "Service Details" सेक्शन में जाएं और राज्य RTO में अपना अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए "Appointment" ऑप्शन पर क्लिक करें. अपनी पसंद की तारीख और उपलब्ध टाइम स्लॉट चुनें.
  • पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर के ट्रांसफर के लिए तय फीस का भुगतान करें
  • सिस्टम आपके रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ एक स्लिप जेनरेट करेगा
  • अन्य औपचारिकताएं पूरी करें
  • फिर आपको उस कार डीलर को स्लिप जमा करनी होगी जहां से आपने नई कार खरीदी है
  • डीलर अपने ऑनलाइन सिस्टम में रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, और फिर नई कार उसी नंबर से रजिस्टर हो जाएगी
  • इसके बाद आपको मोटर लाइसेंस ऑफिसर के ऑफिस जाना होगा
  • फिर पुरानी गाड़ी का नंबर आपकी नई कार के लिए दर्ज हो जाएगा
  • रजिस्ट्रेशन नंबर ट्रांसफर करने के लिए जरूरी दस्तावेज
  • नई और पुरानी दोनों गाड़ियों के लिए व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RCs)
  • नई कार की सेल्स रसीद
  • नई कार का इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स
  • पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ
  • फॉर्म-18 गाड़ी का रजिस्ट्रेशन बदलने या दोबारा आवंटित करना करने के लिए

पुरानी कार के नंबर को नई कार में ट्रांसफर की शर्तें

  • बेची या स्क्रैप की जा रही पुरानी कार का डी-रजिस्टर करना
  • नई गाड़ी उसी मालिक के नाम पर रजिस्टर्ड होनी चाहिए
  • पुरानी गाड़ी का नंबर ब्लैकलिस्ट में नहीं होना चाहिए या कोई कानूनी विवाद नहीं होना चाहिए
  • आपको उसी RTO में तय समय के अंदर प्रक्रिया शुरू करनी होगी

पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर लेने के फायदे
कभी पुरानी गाड़ी का नंबर पूरे परिवार के लिए निजी महत्व रखा है, क्योंकि आप वर्षों से उसे जुड़े होते हैं. बहुत लोग इसे आपना लकी नंबर भी मान लेते हैं. अगर यह नंबर यूनिक है तो आसानी से पहचाना जा सकता है. अगर आप कोई व्यवसाय करते हैं तो भी पुरानी कार का रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी से भी मेल खाता है. पुरानी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर रखने से पार्किंग लॉट, टोल बूथ और कार से जुड़ी किसी भी मेंबरशिप की परेशानी से भी बचा जा सकता है.

यह भी पढ़ें- गाड़ी मालिकों की बल्ले-बल्ले! अब दूसरे राज्य में 3 साल तक नहीं बदलना होगा नंबर, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला

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