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नई कार में लग जाएगा पुरानी गाड़ी का नंबर, जानें ट्रांसफर की प्रक्रिया

हैदराबाद: अगर आप अपनी पुरानी कार या गाड़ी को बेच रहे हैं या उसकी आयु पूरी कर चुकी है और उसे स्क्रैप में डाल रहे हैं, मगर आप पुरानी गाड़ी का नंबर नहीं खोना चाहते हैं, तो इसे आसानी से हासिल कर सकते हैं. आप अपना ये चहेता नंबर अपनी नई कार पर इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आपको पुरानी कार के रजिस्ट्रेशन नंबर को नई कार में ट्रांसफर करने से संबंधित प्रक्रियाओं का पालन करना होगा. साथ ही आपको कुछ जरूरी दस्तावेज भी जमा करने होंगे.

कानून के मुताबिक, भारत में हर कार या वाहन का एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, जो उसकी पहचान का काम करता है. यह नंबर उसकी हिस्ट्री, जैसे उसका मालिक कौन है, कितनी बार दुर्घटना हुई है, और कई दूसरी जानकारी का पता लगाने और उस तक पहुंचने में मदद करता है.

पुरानी कार का रजिस्ट्रेशन नंबर नई कार में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया

इसे आप ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं.