Ola-Uber Strike: घर से निकलने से पहले जान लें ये बड़ी खबर, आज क्यों चक्का जाम कर रहे हैं ड्राइवर?

हैदराबाद: देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था की अहम कड़ी माने जाने वाले ऐप-आधारित कैब और डिलीवरी ड्राइवर आज देशव्यापी हड़ताल पर है. ओला, उबर, रैपिडो, पोर्टर सहित कई बड़े प्लेटफॉर्म्स से जुड़े लाखों ड्राइवरों ने आय की अनिश्चितता और लगातार बढ़ते शोषण के खिलाफ यह हड़ताल बुलाई है. दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे प्रमुख शहरों में सुबह से ही यात्रियों को कैब और डिलीवरी सेवाएं मिलने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

गिग वर्कर्स का दूसरा बड़ा आंदोलन

यह हड़ताल तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन (TGPWU) और इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप-आधारित ट्रांसपोर्ट वर्कर्स (IFAT) के नेतृत्व में हो रही है. इससे पहले 31 दिसंबर को डिलीवरी वर्कर्स ने भी इसी तरह का आंदोलन किया था. यूनियनों का कहना है कि बार-बार की जा रही मांगों के बावजूद सरकार और कंपनियों की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया.

गाइडलाइंस लागू न होने से नाराज़गी

हड़ताल की मुख्य वजह केंद्र सरकार की ‘मोटर वाहन एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2025’ का प्रभावी ढंग से लागू न होना है. ड्राइवरों का आरोप है कि इन दिशानिर्देशों के बावजूद कंपनियां अपनी शर्तों पर किराया तय कर रही हैं. इससे ड्राइवरों की आमदनी लगातार घट रही है और काम के घंटे बढ़ते जा रहे हैं.

केंद्रीय मंत्री को लिखा पत्र

यूनियनों ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर अपनी समस्याएं बताई हैं. पत्र में कहा गया है कि सरकार द्वारा नियंत्रित किराया ढांचा न होने से कंपनियां मनमाना व्यवहार कर रही हैं. इसका नतीजा यह है कि गिग वर्कर्स को आय की गंभीर असुरक्षा और कठिन कामकाजी हालात झेलने पड़ रहे हैं, जबकि प्लेटफॉर्म कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं.

ड्राइवरों की प्रमुख मांगें

ड्राइवरों की मांग है कि सरकार ऐप-आधारित सेवाओं के लिए न्यूनतम आधार किराया तुरंत तय करे. यह किराया 2025 की गाइडलाइंस के अनुसार यूनियनों से सलाह-मशविरा करके तय किया जाए. इसके अलावा, किराया प्रणाली की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र नियामक नियुक्त करने और निजी नंबर प्लेट वाले वाहनों के व्यावसायिक इस्तेमाल पर रोक लगाने की भी मांग की गई है.