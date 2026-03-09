ETV Bharat / bharat

मुंबई में ओला, उबर और रैपिडो के अस्थायी लाइसेंस रद्द, अवैध बाइक टैक्सी पर कसी नकेल

महाराष्ट्र में केंद्र सरकार के 'मोटर व्हीकल एग्रीगेटर दिशानिर्देश 2020' के आधार पर ई-बाइक टैक्सी परिवहन प्रणाली के लिए अलग नीति तैयार की गई है.

मुंबई: मुंबई और उसके आसपास इलाकों में अवैध बाइक टैक्सी सेवाओं पर राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है. नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने विधान परिषद में यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि संबंधित कंपनियों के अस्थायी लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं. सरनाईक ने यह घोषणा विधान परिषद में ए. सुनील शिंदे द्वारा उठाए गए एक सुझाव का जवाब देते हुए की.

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने जानकारी दी कि 'महाराष्ट्र ई-बाइक-टैक्सी नियम, 2024' के अनुसार, बाइक टैक्सी सेवाओं का 100 प्रतिशत इलेक्ट्रिक होना अनिवार्य है. साथ ही, आवेदक कंपनियों को इन सभी शर्तों और मानदंडों को पूरा करने के लिए एक निश्चित समय सीमा दी गई थी. इस प्रक्रिया के अनुसार उबर, रैपिडो और ओला को मुंबई महानगरीय क्षेत्र में 30 दिनों के लिए अस्थायी लाइसेंस दिए गए थे. इस अवधि के दौरान, उनसे सभी आवश्यक शर्तों को पूरा करके अंतिम लाइसेंस प्राप्त करने को कहा गया था.

परिवहन मंत्री सरनाईक ने स्पष्ट किया कि कुछ स्थानों पर बाइक टैक्सी चालकों की वजह से दुर्घटनाएं हुई हैं और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं. इसी पृष्ठभूमि में, परिवहन विभाग ने संबंधित कंपनियों को नोटिस जारी किए हैं और कुछ मामलों में पुलिस स्टेशन में केस भी दर्ज किए गए हैं. साथ ही, इस दौरान राज्य भर के क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (RTO) को अवैध बाइक टैक्सी वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.

सरनाईक ने यह भी जानकारी दी कि अप्रैल 2024 से अब तक 130 दोपहिया वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और 33 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला गया है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि राज्य में बाइक टैक्सी सेवाएं केवल नियमों के अनुसार और पूर्ण सुरक्षा आश्वासन के साथ ही चलें, और नियमों के उल्लंघन को किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

महाराष्ट्र में केंद्र सरकार के 'मोटर व्हीकल एग्रीगेटर दिशानिर्देश 2020' के आधार पर ई-बाइक (दोपहिया) टैक्सी परिवहन प्रणाली के लिए एक अलग नीति तैयार की गई है. इस नीति को 7 अगस्त, 2024 को राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दी थी. इसके तहत राज्य के उन शहरों में ई-बाइक टैक्सी सेवा शुरू करने का निर्णय लिया गया था, जिनकी जनसंख्या एक लाख से अधिक है.

