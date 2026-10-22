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होर्मुज में 21 भारतीय नाविकों वाले तेल टैंकर पर अज्ञात हमला, सभी सुरक्षित

प्रतीकात्मक फोटो ( IANS )

नई दिल्ली: कुवैत के झंडे वाला तेल टैंकर होर्मुज से गुजरते समय एक अज्ञात प्रोजेक्टाइल से टकरा गया. राहत की बात रही कि इसपर सवार सभी 21 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं. केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसकी जानकारी दी.

यह घटना बुधवार 21 अक्टूबर (लोकल टाइम) को हुई. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अधिकारी हालात पर करीब से नजर रख रहे हैं. एक्स से बात करते हुए सोनोवाल ने कहा, '21 अक्टूबर को कुवैत के झंडे वाला तेल प्रोडक्ट टैंकर एम/टी अल दस्मा जिसमें 21 भारतीय नाविक सवार थे, होर्मुज स्ट्रेट से गुजरते समय एक अनजान प्रोजेक्टाइल से टकरा गया.

हमारे सभी 21 भारतीय क्रू मेंबर, बाकी क्रू के साथ, पूरी तरह से सुरक्षित हैं.' उन्होंने आगे कहा, 'हम लगातार हालात पर नजर रख रहे हैं और अपने नाविकों की लगातार सुरक्षा और भलाई सुनिश्चत करने के लिए शिप मैनेजमेंट कंपनी के साथ करीबी संपर्क में हैं.' यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (UKMTO) ने भी ओमान के बुखा से 11 नॉटिकल मील पश्चिम में हमले को ट्रैक किया. टाइम्स कुवैत के मुताबिक इस घटना से जहाज में आग लग गई जिसे बाद में बुझा दिया गया. रिपोर्ट में कहा गया है कि टैंकर वहीं खड़ा रहा, और क्रू के सभी सदस्य सुरक्षित बताए गए. यह हमला खाड़ी में कई रीजनल कमर्शियल शिपिंग घटनाओं के बीच हुआ. इससे पहले 16 अक्टूबर को तेल एक प्रोजेक्टाइल से टकरा गया था