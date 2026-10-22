होर्मुज में 21 भारतीय नाविकों वाले तेल टैंकर पर अज्ञात हमला, सभी सुरक्षित
केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारी स्थिति पर करीब से नजर रख रहे हैं.
Published : October 22, 2026 at 9:46 AM IST
नई दिल्ली: कुवैत के झंडे वाला तेल टैंकर होर्मुज से गुजरते समय एक अज्ञात प्रोजेक्टाइल से टकरा गया. राहत की बात रही कि इसपर सवार सभी 21 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं. केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसकी जानकारी दी.
यह घटना बुधवार 21 अक्टूबर (लोकल टाइम) को हुई. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अधिकारी हालात पर करीब से नजर रख रहे हैं. एक्स से बात करते हुए सोनोवाल ने कहा, '21 अक्टूबर को कुवैत के झंडे वाला तेल प्रोडक्ट टैंकर एम/टी अल दस्मा जिसमें 21 भारतीय नाविक सवार थे, होर्मुज स्ट्रेट से गुजरते समय एक अनजान प्रोजेक्टाइल से टकरा गया.
⚠️ IMPORTANT UPDATE ⚠️ On Oct 21, Kuwait-flagged oil product tanker M/T AL DASMA, carrying 21 Indian seafarers, was struck by an unknown projectile while transiting the Strait of Hormuz. All 21 of our Indian crew members, along with the rest of the crew are completely safe. We are continuously monitoring the situation and remain in close contact with the ship management company to ensure the ongoing security and wellbeing of our seafarers.— Sarbananda Sonowal (@sarbanandsonwal) October 21, 2026
हमारे सभी 21 भारतीय क्रू मेंबर, बाकी क्रू के साथ, पूरी तरह से सुरक्षित हैं.' उन्होंने आगे कहा, 'हम लगातार हालात पर नजर रख रहे हैं और अपने नाविकों की लगातार सुरक्षा और भलाई सुनिश्चत करने के लिए शिप मैनेजमेंट कंपनी के साथ करीबी संपर्क में हैं.'
यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (UKMTO) ने भी ओमान के बुखा से 11 नॉटिकल मील पश्चिम में हमले को ट्रैक किया. टाइम्स कुवैत के मुताबिक इस घटना से जहाज में आग लग गई जिसे बाद में बुझा दिया गया. रिपोर्ट में कहा गया है कि टैंकर वहीं खड़ा रहा, और क्रू के सभी सदस्य सुरक्षित बताए गए. यह हमला खाड़ी में कई रीजनल कमर्शियल शिपिंग घटनाओं के बीच हुआ.
इससे पहले 16 अक्टूबर को तेल एक प्रोजेक्टाइल से टकरा गया था
इससे पहले 16 अक्टूबर को एक कच्चे तेल का टैंकर एमटी एसटी 3, जिसमें 15 भारतीय नाविक सवार थे, होर्मुज स्ट्रेट में एक प्रोजेक्टाइल से टकरा गया था. सोनोवाल ने कहा था कि सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित थे और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. भारत ने खाड़ी देशों में बढ़ते संघर्ष के बीच समुद्री नेविगेशन और कमर्शियल शिपिंग पर हमलों की बार-बार निंदा की है.
नई दिल्ली ने कई मौकों पर दोहराया है कि कमर्शियल शिपिंग और मर्चेंट नाविकों पर सभी हमले 'कानूनी और नैतिक रूप से बचाव के लायक नहीं हैं', साथ ही नेविगेशन की आजादी और 'इंटरनेशनल जलमार्गों के जरिए समुद्री व्यापार के सुरक्षित और बिना रुकावट के बहाव' की जरूरत पर जोर दिया.
भारत लगातार समुद्री मार्गों की सुरक्षा पर जोर दे रहा है
अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध शुरू होने के बाद भारत व्यापार के लिहाज से खाड़ी देशों की सुरक्षा को लेकर चिंता जता रहा है. भारत वैश्विक मंचों पर लगातार तेल टैंकरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर आवाज उठाता रहा है. खाड़ी देशों में जारी संघर्ष के बीच कई बार टैंकरों पर हमले की घटना सामने आई है. इसमें भारतीय नाविक वाले टैंकर भी शामिल हैं.