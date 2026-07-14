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अब नहीं होगी रसोई गैस की किल्लत, जल्द मिलेंगे 10 kg वाले हल्के LPG सिलेंडर!

अब नहीं होगी रसोई गैस की किल्लत, जल्द मिलेंगे 10 kg वाले हल्के LPG सिलेंडर! ( File Photo/ IANS )

नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष ने दुनिया भर में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा की है. भारत में सरकार के आश्वासन के बाद भी रसोई गैस की सप्लाई पूरी तरह बहाल नहीं हो सकी है. पिछले चार महीने से लोग नए गैस कनेक्शन के लिए एजेंसियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन नया गैस कनेक्शन जारी नहीं हो रहा है. इसलिए लोग अधिक कीमत चुकाकर बाहर से कुकिंग गैस खरीदने को मजबूर हैं. फिर भी रसोई गैस समय पर नहीं मिलती है. इसको देखते हुए सरकारी तेल विपणन कंपनियां 10 किलोग्राम वाले प्लास्टिक सिलेंडर का इस्तेमाल बढ़ाने पर विचार कर रही हैं. ये सिलेंडर कमर्शियल LPG रेट पर बेचे जा सकते हैं. हालांकि, अभी सरकार की तरफ से मंजूरी नहीं मिली है. अगर मंजूरी मिलती है तो इससे प्रवासी मजदूरों, किराएदारों, स्टूडेंट्स, स्ट्रीट वेंडर, कैफे और खाने-पीने की दुकानों को फायदा हो सकता है, जिन्हें रसोई गैस की जरूरत है, लेकिन उनके पास 19 किलोग्राम के बड़े कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर रखने की जगह नहीं है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, HDPE-बेस्ड प्लास्टिक सिलेंडर गैस एजेंसियों और कुछ रिटेल आउटलेट्स के जरिये बेचे जा सकते हैं.