अब नहीं होगी रसोई गैस की किल्लत, जल्द मिलेंगे 10 kg वाले हल्के LPG सिलेंडर!
तेल कंपनियां कमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए 10 किलोग्राम वाले प्लास्टिक के एलपीजी सिलेंडर का विस्तार करने पर विचार कर रही हैं.
Published : July 14, 2026 at 4:17 PM IST
नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष ने दुनिया भर में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा की है. भारत में सरकार के आश्वासन के बाद भी रसोई गैस की सप्लाई पूरी तरह बहाल नहीं हो सकी है. पिछले चार महीने से लोग नए गैस कनेक्शन के लिए एजेंसियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन नया गैस कनेक्शन जारी नहीं हो रहा है. इसलिए लोग अधिक कीमत चुकाकर बाहर से कुकिंग गैस खरीदने को मजबूर हैं. फिर भी रसोई गैस समय पर नहीं मिलती है.
इसको देखते हुए सरकारी तेल विपणन कंपनियां 10 किलोग्राम वाले प्लास्टिक सिलेंडर का इस्तेमाल बढ़ाने पर विचार कर रही हैं. ये सिलेंडर कमर्शियल LPG रेट पर बेचे जा सकते हैं. हालांकि, अभी सरकार की तरफ से मंजूरी नहीं मिली है.
अगर मंजूरी मिलती है तो इससे प्रवासी मजदूरों, किराएदारों, स्टूडेंट्स, स्ट्रीट वेंडर, कैफे और खाने-पीने की दुकानों को फायदा हो सकता है, जिन्हें रसोई गैस की जरूरत है, लेकिन उनके पास 19 किलोग्राम के बड़े कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर रखने की जगह नहीं है.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, HDPE-बेस्ड प्लास्टिक सिलेंडर गैस एजेंसियों और कुछ रिटेल आउटलेट्स के जरिये बेचे जा सकते हैं.
प्लास्टिक सिलेंडर पहले से ही घरेलू यूजर्स के लिए अलग-अलग ब्रांड नामों के तहत सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं: हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का HP Gas Ojas, इंडियन ऑयल का Indane Xtralight, और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का भारतगैस लाइट.
प्लास्टिक वाले सिलेंडर क्यों अच्छे हैं?
उन्नत कम्पोजिट टेक्नोलॉजी से बना, 10 किलोग्राम का प्लास्टिक वाला सिलेंडर तीन परत का बना है और स्टील वाले LPG सिलेंडर की तुलना में बहुत हल्का है. इसे ले जाना, परिवहन करना और हैंडल करना बहुत आसान है. हल्का होने की वजह से इसे ऊपरी मंजिल तक ले जाना भी आसान होगा. साथ ही अर्ध-पारदर्शी होने के कारण उपभोक्ता सिलेंडर में कितनी गैस बची है, चेक कर सकते हैं.
सरकारी तेल विपणन कंपनियां अभी कमर्शियल यूजर्स के लिए 19 किलोग्राम, 5 किलोग्राम और 2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर बेचती हैं. कमर्शियल LPG की कीमत घरेलू रसोई गैस से 130% से अधिक है. दिल्ली में, 14.2 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर की कीमत 942 रुपये है, जबकि 19 किलोग्राम के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 2,930 रुपये है. 5 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 808.5 रुपये है.
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