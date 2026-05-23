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जैसलमेर में Oil India Limited की बड़ी सफलता: डांडेवाला फील्ड में मिला प्राकृतिक गैस का नया भंडार

कंपनी ने बताया कि यह खोज भले ही आकार में सीमित हो, लेकिन रणनीतिक रूप से काफी अहम मानी जा रही है.

डांडेवाला फील्ड में गैस की बड़ी खोज
डांडेवाला फील्ड में गैस की बड़ी खोज (फोटो सोर्स-ऑइल इंडिया लिमिटेड)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 23, 2026 at 8:55 PM IST

3 Min Read
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जैसलमेर : राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र में स्थित डांडेवाला फील्ड से देश को ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है. सार्वजनिक क्षेत्र की ऊर्जा कंपनी Oil India Limited ने यहां नए गैस युक्त पे-ज़ोन की सफल खोज की है. कंपनी के अनुसार डांडेवाला फील्ड में सानू फॉर्मेशन से पहली बार प्राकृतिक गैस का प्रवाह शुरू हुआ है, जिससे क्षेत्र की हाइड्रोकार्बन संभावनाओं को नया बल मिला है.

प्रतिदिन 25 हजार स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस उत्पादन : कंपनी द्वारा जारी जानकारी के अनुसार नए खोजे गए गैस क्षेत्र से वर्तमान में लगभग 25 हजार स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन प्राकृतिक गैस का उत्पादन हो रहा है. प्रारंभिक उत्पादन परिणाम उत्साहजनक माने जा रहे हैं और विशेषज्ञों का मानना है कि आगे विस्तृत परीक्षण एवं विकास कार्यों के बाद उत्पादन क्षमता में और वृद्धि हो सकती है. यह खोज राजस्थान के ऊर्जा संसाधनों के बेहतर दोहन की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है.

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ऊर्जा आत्मनिर्भरता को मिलेगा मजबूती का आधार : ऊर्जा विशेषज्ञों के अनुसार यह उपलब्धि देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है. भारत लंबे समय से तेल और गैस की आयात निर्भरता को कम करने के प्रयास कर रहा है. ऐसे में घरेलू स्तर पर नए गैस भंडारों की खोज और उत्पादन शुरू होना ऊर्जा सुरक्षा के लिए सकारात्मक संकेत है. इससे प्राकृतिक गैस की घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और आयात पर होने वाले खर्च को कम करने में सहायता मिल सकती है.

केंद्र सरकार ने जताई खुशी : इस उपलब्धि पर केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ऑयल इंडिया की टीम को बधाई देते हुए इसे देश के ऊर्जा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण सफलता बताया है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है तथा ऐसी खोजें इस लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी.

राजस्थान में निवेश और विकास की बढ़ेंगी संभावनाएं : डांडेवाला फील्ड की इस सफलता से राजस्थान में नए गैस भंडारों की खोज की संभावनाएं भी मजबूत हुई हैं. कंपनी का कहना है कि आधुनिक तकनीक, उन्नत अन्वेषण पद्धतियों और तकनीकी उत्कृष्टता के बल पर यह सफलता हासिल की गई है. ऊर्जा क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि इस खोज से क्षेत्र में निवेश, रोजगार और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा. साथ ही यह उपलब्धि ‘आत्मनिर्भर भारत’ के विजन को मजबूत करते हुए देश की ऊर्जा जरूरतों को घरेलू उत्पादन से पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकती है.

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