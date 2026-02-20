ETV Bharat / bharat

देहरादून चुक्खू मोहल्ला दूषित पानी मामले में जागे अधिकारी, फॉल्ट पकड़कर कर डाले दुरुस्त

इतना ही नहीं किसी तरह के जल प्रदूषण को लेकर भी इंकार किया जा रहा था, लेकिन जब ईटीवी भारत ने खबर चलाई तो जल संस्थान ने आनन-फानन में मौके पर जाकर दिन-रात एक कर फॉल्ट को ढूंढ निकाला. वहां पर कुछ पाइप भी बदल डाले.

जल संस्थान ने ढूंढ निकाला फॉल्ट: खबर दिखाए जाने के बाद जल संस्थान और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप देखने को मिला. जहां इस पूरे मोहल्ले में पिछले एक महीने से जल संस्थान पेयजल लाइन में गड़बड़ी का कारण नहीं पकड़ पा रहा था.

इसके तहत देहरादून के बिल्कुल केंद्र में मौजूद घंटाघर से सटे चुक्खू मोहल्ले में दूषित पानी, सीवर मिले पेयजल की समस्या और इससे बिगड़ रही लोगों की तबीयत को लेकर ईटीवी भारत ने ग्राउंड पर जाकर हकीकत दिखाई थी.

मामले को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य विभाग की सर्विलांस टीम ने पूरे इलाके में ड्राइव चलाया. जिसके तहत घरों का सर्वे कर लोगों के हाल जाने. जबकि, जल संस्थान विभाग ने भी पाइप लाइन में फॉल्ट पकड़कर उसे दुरुस्त कर डाला.

देहरादून: ईटीवी भारत की खबर का एक बार फिर से दमदार असर देखने को मिला है. ईटीवी भारत ने देहरादून के चुक्खू मोहल्ले में दूषित पानी से लोगों के बीमार होने की खबर को प्रमुखता से दिखाया था. खबर दिखाए जाने के बाद जल संस्थान और स्वास्थ्य विभाग हरकत में आए हैं.

स्वास्थ्य विभाग भी हरकत में आया: उधर, इलाके में एक साथ कई लोगों की तबीयत बिगड़ी तो स्वास्थ विभाग के भी कान खड़े हो गए. देहरादून सीएओ डॉ. मनोज शर्मा ने स्वास्थ्य विभाग की सर्विलांस टीम को उस इलाके में भेजा. जहां 50 घरों का सर्वे किया गया. जिसमें से 8 से 10 लोगों में कुछ ना कुछ लक्षण पाए गए.

"स्वास्थ्य विभाग के इस सर्वे में 8 से 10 लोगों में दूषित जल से संक्रमण वाली बीमारियों के लक्षण देखे गए हैं. स्वास्थ्य विभाग ने 4 लोगों के ब्लड सैंपल लिए हैं. जबकि, चार अलग-अलग घरों से पीने के पानी का भी सैंपल लिया गया है."- डॉ. मनोज शर्मा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून-

"ब्लड सैंपल लेकर टाइफाइड और हेपिटाइटस ए की जांच की गई, जो कि अभी फिलहाल नेगेटिव हैं. वहीं, पेयजल के सैंपल की अभी जांच चल रही है. जिसकी फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है. जब फाइनल रिपोर्ट आएगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी."- डॉ. मनोज शर्मा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून-

सीएमओ डॉ. मनोज शर्मा ने बताया कि इस पूरे इलाके में तकरीबन 300 घरों को स्वास्थ्य विभाग ने अपने सर्विलांस पर रखा है. एएनएम और आशा वर्कर लोगों के स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए हैं. साथ घर-घर जाकर लोगों को पानी की शुद्धता के प्रति भी जागरूक कर रहे हैं. अगर किसी की तबीयत बिगड़ती है, तो स्वास्थ्य विभाग के इन कर्मचारियों को रिपोर्ट करने का कहा जा रहा है.

इस तरह से नजर आ रही थी पेयजल लाइन (फाइल फोटो- ETV Bharat)

देहरादून में दूषित पानी का यह गंभीर मामला: देहरादून सीएमओ मनोज शर्मा का कहना है कि सीधे तौर पर दूषित पानी से हुई बीमारी का कोई पैरामीटर नहीं बताया जा सकता है, लेकिन एक पूरे बड़े इलाके में जब एक साथ कई लोग संक्रमित होते हैं तो उस समय सभी लोगों के कॉमन सोर्स से हुए संक्रमण को प्रथम दृष्टया संदिग्ध माना जाता है.

एक कॉलोनी या फिर इलाके में कॉमन सोर्स के रूप में पीने का पानी होता है. फूड पॉइजनिंग से जुड़े संक्रमण के मामले में जब एक साथ कई लोग संक्रमित होते हैं तो माना जाता है कि सामान्यत: खाना लोग उस तरह से साझा नहीं करते हैं, लेकिन पीने के पानी का सोर्स कॉमन होता है. ऐसे में इस संक्रमण को पेयजल से फैला संक्रमण के रूप में चिन्हित किया जाता है.

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी (फोटो- ETV Bharat)

"देहरादून के चुक्खू मोहल्ले वाले मामले में दूषित पानी को स्पष्ट तौर पर देखा भी गया है. ऐसे में यह प्रमाणिक तौर पर कहा जा सकता है कि यह दूषित पानी से ही लोग बीमार पड़े हैं."- डॉ. मनोज शर्मा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून

खबरें दिखाए जाने के बाद खुली विभागों की नींद: देहरादून के चुक्खू मोहल्ले में पेयजल में सीवर का पानी आने से लोगों के बीमार होने का यह मामला अपने आप में बेहद गंभीर है. यही वजह है कि जब खबरें दिखाई गई, तक जाकर जल संस्थान ने भी इस पर तत्काल कार्रवाई की, लेकिन स्थानीय लोग जल संस्थान की इस फौरी तौर पर की गई कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं.

"एक महीने से गंदा पानी आ रहा था और हर घर से लोग बीमार होना शुरू हुए तो सभी लोगों ने मिलकर विभाग में शिकायत की, लेकिन किसी ने महीने भर तक उनकी कोई सुध नहीं ली. बार-बार शिकायत करने पर विभाग को पेयजल लाइन में फॉल्ट का भी पता नहीं लग पाया."- चंद्रमोहन, चुक्खू मोहल्ला निवासी

"कभी कहा गया कि सीवेज का चैंबर ब्लॉक है, उसे भी खोला गया तो वहां भी कोई फॉल्ट नहीं मिला. 15-20 दिन तक विभाग के अधिकारी व कर्मचारी अंधेरे में तीर मारते रहे. जब ईटीवी भारत पर खबर चली तो सभी विभागों में हड़कंप मच गया. जल संस्थान और स्वास्थ्य विभाग भी हरकत में आए. जिसके बाद विभागीय कर्मचारियों ने आनन-फानन में काम किया और एक जगह फॉल्ट पकड़ा."- चंद्रमोहन, चुक्खू मोहल्ला निवासी

अस्थायी नहीं, स्थायी समाधान चाहिए: स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने शुरुआत में जल संस्थान की पेयजल लाइनों को मेंटेन करने वाले कर्मचारियों को बताया था कि यह दूषित जल है, लेकिन उस समय किसी ने इस बात को नहीं स्वीकारा. जबकि, स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि पानी में सीवेज का वेस्ट मिक्स था.

चुक्खू मोहल्ले की महिला (फोटो- ETV Bharat)

अब जल संस्थान की ओर से इस फाल्ट को पकड़कर वहां पर पाइप को बदला गया है, जिसके बाद फिलहाल तो पानी साफ आ रहा है, लेकिन लोगों का कहना है कि इस मोहल्ले में पानी की लाइनें काफी पुरानी हो चुकी हैं और उन पर जंग लगने से कई जगहों से पाइप खराब भी होने लगे हैं.

पेयजल लाइन का हाल (फाइल फोटो- ETV Bharat)

उनका कहना है कि आज भले ही विभाग ने अस्थाई तौर पर समाधान किया है, लेकिन आगे आने वाले समय में जैसे गर्मियां आ रही और फिर बरसात भी आएगी तो इस बात की क्या गारंटी है कि आगे ऐसा नहीं होगा? अभी फिलहाल विभाग ने अस्थायी समाधान तो किए हैं, लेकिन यह कितने दिनों तक रहेगा, ये देखना होगा.

"हमें और पूरे मोहल्ले को इस तरह से अस्थायी समाधान नहीं बल्कि स्थायी समाधान चाहिए. हमारी मांग है कि विभाग इस पूरे मोहल्ले में सड़ चुकी पेयजल लाइनों की जगह पूरी नई पाइप लाइन इस क्षेत्र में डाले. ताकि, इस समस्या का स्थायी समाधान हो पाए."- चंद्रमोहन, चुक्खू मोहल्ला निवासी

"देहरादून चुक्खू मोहल्ले में पुरानी पेयजल लाइनों को कई दशक हो चुके हैं. शहर के पुराने मोहल्लों में शामिल इस मोहल्ले में भी सदियों पुरानी पेयजल लाइनें डली हुई हैं, जो आज कई जगहों से खराब हो चुकी हैं. हमारी मांग है कि विभाग यहां पर परियोजना के तहत नई पाइप लाइन डाले."- मधु रावत, स्थानीय महिला

संबंधित खबर पढ़ें-