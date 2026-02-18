ETV Bharat / bharat

केरल में जल्द ही आधिकारिक 'मलयाली' पहचान पत्र, कैबिनेट ने नेटिविटी कार्ड बिल को मंजूरी दी

मूल निवासी माने जाने के लिए, व्यक्ति का जन्म केरल में होना चाहिए और उसने विदेशी नागरिकता प्राप्त नहीं की होनी चाहिए.

Official 'Malayali' Identity Card Soon: Cabinet Approves Nativity Card Bill
केरल सचिवालय (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 18, 2026 at 5:08 PM IST

तिरुवनंतपुरम: केरल मंत्रिमंडल ने केरल नेटिविटी कार्ड विधेयक को मंजूरी दे दी है. यह कार्ड केरल के मूल निवासी होने का प्रमाण देने वाले नेटिविटी सर्टिफिकेट (मूल निवास प्रमाण पत्र) के मौजूदा मॉडल पर आधारित होगा. नेटिविटी कार्ड को केरल सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं और सामाजिक आवश्यकताओं के लिए एक आधिकारिक दस्तावेज के रूप में मान्यता दी जाएगी.

कौन आवेदन कर सकता है?
'मूल निवासी' माने जाने के लिए, व्यक्ति का जन्म केरल में होना चाहिए और उसने विदेशी नागरिकता प्राप्त नहीं की होनी चाहिए. वैकल्पिक रूप से, उनके पूर्वजों में से किसी एक का जन्म केरल में हुआ होना चाहिए और आवेदक के पास विदेशी नागरिकता नहीं होनी चाहिए.

जिन लोगों ने पहले ही विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है, वे इस कार्ड के लिए पात्र नहीं हैं. इसके अलावा, कार्ड जारी होने के बाद यदि धारक विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो नेटिविटी कार्ड अमान्य हो जाएगा.

केरल के बाहर जन्मे व्यक्ति (जिन्होंने विदेशी नागरिकता प्राप्त नहीं की है) जिनके माता-पिता या पूर्वजों के रोजगार या आजीविका संबंधी कारण हैं, उन्हें भी 'मूल निवासी' माना जाएगा.

आवेदन एवं जारी करना
हालांकि, तहसीलदार कार्ड जारी करने के लिए अधिकृत अधिकारी हैं, लेकिन कानून के अनुसार ग्राम कार्यालय में जन्म प्रमाण पत्र संबंधी एक रजिस्टर रखना अनिवार्य है. जिन्हें कार्ड की आवश्यकता है, वे तहसीलदार को आवेदन कर सकते हैं. वर्तमान विवरणों के अतिरिक्त, सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित जानकारी भी कार्ड में शामिल की जाएगी.

सरकार अधिसूचनाएं जारी कर उन परिस्थितियों को निर्दिष्ट कर सकती है जिनके तहत विभिन्न विभाग अन्य अभिलेखों के साथ जन्म प्रमाण पत्र को एक आधिकारिक दस्तावेज के रूप में उपयोग कर सकते हैं.

आवेदकों को निर्धारित प्रपत्र, आवश्यक दस्तावेज और शुल्क संबंधित अधिकारी को जमा करने होंगे. जिला कलेक्टर को किसी पक्ष के अनुरोध पर राजस्व मंडल अधिकारी (आरडीओ) द्वारा पारित निर्णयों या आदेशों की समीक्षा, रद्द करने या संशोधित करने का अधिकार है. हालांकि, संबंधित पक्ष को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना ऐसा निर्णय नहीं लिया जा सकता.

वित्त मंत्री केएन बालागोपाल ने अपने बजट भाषण में जन्म प्रमाण पत्र संबंधी 20 करोड़ रुपये के प्रारंभिक आवंटन की घोषणा की. मंत्री ने कहा कि राज्य ने केरल में पीढ़ियों से रह रहे लोगों की चिंताओं को दूर करने के लिए ये कार्ड जारी करने का निर्णय लिया है.

