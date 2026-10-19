कोलकाता दुर्गा पूजा पंडाल भगदड़ मामला, पुलिस पर गिरी गाज, ऑफिसर-इन-चार्ज को हटाया गया
भीड़ को मैनेज करने का अनुभव रखने वाले नौ आईपीएस अधिकारियों को पुलिस फोर्स में वापस लाया गया है.
Published : October 19, 2026 at 10:32 AM IST
कोलकाता: चोरबागान में हुई भगदड़ में 19 लोगों की मौत के बाद गिरीश पार्क पुलिस स्टेशन के ऑफिसर-इन-चार्ज (OC) को हटा दिया गया है. यह घटना सप्तमी की शाम को हुई जब नॉर्थ कोलकाता के चोरबागान सर्बोजनिन पूजा पंडाल में मूर्ति देखने के लिए भीड़ जमा हो गई थी.
इसके बाद आखिरकार पुलिस के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया. रविवार को सुमित कुमार घोष को गिरीश पार्क पुलिस स्टेशन के ऑफिसर-इन-चार्ज (OC) पद से हटा दिया गया. कोलकाता पुलिस के डिटेक्टिव डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर हीरक दलपति को स्टेशन का एडिशनल चार्ज दिया गया है और उन्हें रविवार से अपनी नई जिम्मेदारी संभालने का निर्देश दिया गया है.
इस बीच शहर में दुर्गा पूजा के दौरान भारी भीड़ को मैनेज करने के लिए नौ अनुभवी आईपीएस अधिकारियों को तुरंत तैनात किया गया है, और लालबाजार (कोलकाता पुलिस हेडक्वार्टर) ने सभी पुलिस स्टेशनों को 11 सख्त निर्देश जारी किए हैं. चोरबागान सर्बोजनिन पूजा गिरीश पार्क पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आता है, जो कोलकाता पुलिस के सेंट्रल डिवीजन का हिस्सा है.
सप्तमी (पिछले शनिवार) की रात बहुत ज़्यादा भीड़ के कारण बहुत ज़्यादा अफरा-तफरी मच गई. इसके बाद हुई भगदड़ में 19 लोगों की जान चली गई, और कम से कम 25 अन्य घायल हो गए. इस दुखद घटना के बाद चश्मदीदों और आने वालों ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ बहुत गुस्सा दिखाया और आरोप लगाया कि पुलिस भीड़ को ठीक से मैनेज करने में नाकाम रही. उन्होंने आगे दावा किया कि घटना के बाद पुलिस और डिजास्टर रिस्पॉन्स टीमों के आने में काफी देरी हुई.
चोरबागान हादसे के तुरंत बाद गिरीश पार्क पुलिस स्टेशन के रोल पर सवाल उठने लगे थे. सुमित कुमार घोष ने इस साल मार्च में स्टेशन का चार्ज संभाला था. लोकसभा चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी की एक रैली के आसपास गिरीश पार्क इलाके में हुई अशांति के बाद उन्हें दूसरे पुलिस स्टेशन से वहां ट्रांसफर किया गया था.
उनके कुछ साथियों का दावा है कि शनिवार रात घटनास्थल पर जाने के बाद घोष बीमार पड़ गए थे, इसीलिए उन्हें हटा दिया गया था. हालांकि पुलिस ने इस बारे में कोई ऑफिशियल कमेंट नहीं किया है. इस बीच इस पद पर नियुक्त अधिकारी लालबाजार डिटेक्टिव डिपार्टमेंट का एक काबिल अधिकारी है.
वह तारातला में हाल ही में बन रहे एक गोदाम के गिरने की घटना के बाद बनी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) के सदस्य थे, जिसमें कई मजदूरों की मौत हो गई थी. पंडाल में हुई घटना के बाद मुख्यमंत्री और पुलिस के इंचार्ज मंत्री सुवेंदु अधिकारी ने रविवार शाम को साल्ट लेक के 'आरक्षा भवन' में स्टेट पुलिस ट्रैफिक कंट्रोल रूम का दौरा किया.
वहां से वे लालबाजार गए जहां उन्होंने कंट्रोल रूम से हालात का रिव्यू किया. पुलिस के खिलाफ बढ़ते पब्लिक गुस्से पर बात करते हुए, सुवेंदु ने साफ कहा, 'पुलिस ने अपनी ड्यूटी निभाई है.' हालांकि, लापरवाही के आरोपों को खारिज किए बिना उन्होंने कहा, 'लापरवाही के आरोपों की जांच की जाएगी.'
चोरबागान में हुई घटना के बाद लालबाजार त्योहारों के बाकी समय के लिए शहर की सिक्योरिटी को लेकर कोई और रिस्क लेने को तैयार नहीं है. कम से कम नौ आईपीएस अधिकारियों, जिन्हें त्योहारों के दौरान भीड़ को मैनेज करने का बहुत अनुभव है को कोलकाता पुलिस फोर्स में वापस लाया गया है.
इसके साथ ही शहर के हर पुलिस स्टेशन को 11 पॉइंट का एक निर्देश जारी किया गया है. लालबाजार ने साफ तौर पर आदेश दिया है कि बारिश शुरू होते ही पंडालों के एंट्री गेट बंद कर दिए जाएं. ऐसे समय में जो लोग पहले से अंदर हैं, उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए.
पंडाल परिसर के अंदर किसी भी तरह की भीड़ की इजाजत नहीं है और पूरे इलाके में रोशनी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए. निर्देश में आगे कहा गया है कि ड्यूटी पर तैनात कोई भी पुलिसवाला या अधिकारी खराब मौसम में भी अपनी तय पोस्ट नहीं छोड़ सकता. उन्हें अपने साथ रेनकोट रखना जरूरी है.
पुलिस को हालात पर नजर रखने और जरूरत पड़ने पर पंडालों में एंट्री रोकने का काम सौंपा गया है. हाई-प्रोफाइल लोगों की आने-जाने पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है. यह साफ कर दिया गया है कि किसी भी हालत में वीआईपी लोगों की गाड़ियों को पंडालों के पास नहीं आने दिया जाएगा. ऐसी गाड़ियों को एक तय दूरी पर पार्क किया जाना चाहिए.