ETV Bharat / bharat

कोलकाता दुर्गा पूजा पंडाल भगदड़ मामला, पुलिस पर गिरी गाज, ऑफिसर-इन-चार्ज को हटाया गया

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी (फाइल फोटो) ( ETV Bharat )

कोलकाता: चोरबागान में हुई भगदड़ में 19 लोगों की मौत के बाद गिरीश पार्क पुलिस स्टेशन के ऑफिसर-इन-चार्ज (OC) को हटा दिया गया है. यह घटना सप्तमी की शाम को हुई जब नॉर्थ कोलकाता के चोरबागान सर्बोजनिन पूजा पंडाल में मूर्ति देखने के लिए भीड़ जमा हो गई थी.

इसके बाद आखिरकार पुलिस के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया. रविवार को सुमित कुमार घोष को गिरीश पार्क पुलिस स्टेशन के ऑफिसर-इन-चार्ज (OC) पद से हटा दिया गया. कोलकाता पुलिस के डिटेक्टिव डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर हीरक दलपति को स्टेशन का एडिशनल चार्ज दिया गया है और उन्हें रविवार से अपनी नई जिम्मेदारी संभालने का निर्देश दिया गया है.

इस बीच शहर में दुर्गा पूजा के दौरान भारी भीड़ को मैनेज करने के लिए नौ अनुभवी आईपीएस अधिकारियों को तुरंत तैनात किया गया है, और लालबाजार (कोलकाता पुलिस हेडक्वार्टर) ने सभी पुलिस स्टेशनों को 11 सख्त निर्देश जारी किए हैं. चोरबागान सर्बोजनिन पूजा गिरीश पार्क पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आता है, जो कोलकाता पुलिस के सेंट्रल डिवीजन का हिस्सा है. सप्तमी (पिछले शनिवार) की रात बहुत ज़्यादा भीड़ के कारण बहुत ज़्यादा अफरा-तफरी मच गई. इसके बाद हुई भगदड़ में 19 लोगों की जान चली गई, और कम से कम 25 अन्य घायल हो गए. इस दुखद घटना के बाद चश्मदीदों और आने वालों ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ बहुत गुस्सा दिखाया और आरोप लगाया कि पुलिस भीड़ को ठीक से मैनेज करने में नाकाम रही. उन्होंने आगे दावा किया कि घटना के बाद पुलिस और डिजास्टर रिस्पॉन्स टीमों के आने में काफी देरी हुई. चोरबागान हादसे के तुरंत बाद गिरीश पार्क पुलिस स्टेशन के रोल पर सवाल उठने लगे थे. सुमित कुमार घोष ने इस साल मार्च में स्टेशन का चार्ज संभाला था. लोकसभा चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी की एक रैली के आसपास गिरीश पार्क इलाके में हुई अशांति के बाद उन्हें दूसरे पुलिस स्टेशन से वहां ट्रांसफर किया गया था. उनके कुछ साथियों का दावा है कि शनिवार रात घटनास्थल पर जाने के बाद घोष बीमार पड़ गए थे, इसीलिए उन्हें हटा दिया गया था. हालांकि पुलिस ने इस बारे में कोई ऑफिशियल कमेंट नहीं किया है. इस बीच इस पद पर नियुक्त अधिकारी लालबाजार डिटेक्टिव डिपार्टमेंट का एक काबिल अधिकारी है.