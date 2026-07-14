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लद्दाख में ऑफ-रोडिंग पड़ी भारी, 13 पर्यटकों पर लगा 1 लाख रुपये से ज्यादा का जुर्माना

श्रीनगर: लद्दाख में पैंगोंग और त्सो मोरीरी झीलों के आस-पास पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील और संरक्षित क्षेत्र में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन करने के बाद 13 पर्यटकों पर कुल 1.7 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

4 जुलाई को त्सो मोरीरी झील के पास 12 मोटरसाइकिल सवार ऑफ रोडिंग (पक्की सड़कों को छोड़कर कच्चे रास्तों पर) करते पाए गए. यह लेह में चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के अंदर आने वाला एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव वेटलैंड (पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील आर्द्रभूमि) है. यहां एक और पर्यटक को पैंगोंग झील के पास कार चलाते हुए पकड़ा गया.

एक अधिकारी ने बताया कि गुरुग्राम के टूर ऑपरेटर 'वांडरन एक्सपीरियंसेज प्राइवेट लिमिटेड' के बाइकर्स (मोटर साइकिल सवार) के ग्रुप पर 1.2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया, जिसमें हर एक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया.

पैंगोंग झील के पास एसयूवी कार चला रहे एक अन्य पर्यटक पर भी वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. उत्तर प्रदेश के मेरठ के पर्यटक को वन्यजीव विभाग ने पैंगोंग झील के किनारे मान गांव के पास नियमित गश्त के दौरान पकड़ा था.

अधिकारी ने बताया कि वन्यजीव विभाग के अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश पंजीकरण संख्या वाली एक एसयूवी कार को रोका, जो चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के भीतर पैंगोंग झील के पास अवैध रूप से ऑफ-रोड चलाई जा रही थी.

वाहन को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 50 के तहत जब्त कर लिया गया और चालक पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. अधिकारी ने कहा कि जुर्माना भरने के बाद वाहन को छोड़ दिया गया. ऑफ रोडिंग का मतलब पहाड़ों और जंगलों सहित कच्चे रास्तों से वाहन चलाना होता है.