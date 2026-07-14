लद्दाख में ऑफ-रोडिंग पड़ी भारी, 13 पर्यटकों पर लगा 1 लाख रुपये से ज्यादा का जुर्माना
लद्दाख में ऑफ रोडिंग करने वाले 13 पर्यटकों पर 1.7 लाख रुपये का जुर्माना लगा है.
Published : July 14, 2026 at 2:57 PM IST
श्रीनगर: लद्दाख में पैंगोंग और त्सो मोरीरी झीलों के आस-पास पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील और संरक्षित क्षेत्र में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन करने के बाद 13 पर्यटकों पर कुल 1.7 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
4 जुलाई को त्सो मोरीरी झील के पास 12 मोटरसाइकिल सवार ऑफ रोडिंग (पक्की सड़कों को छोड़कर कच्चे रास्तों पर) करते पाए गए. यह लेह में चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के अंदर आने वाला एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव वेटलैंड (पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील आर्द्रभूमि) है. यहां एक और पर्यटक को पैंगोंग झील के पास कार चलाते हुए पकड़ा गया.
एक अधिकारी ने बताया कि गुरुग्राम के टूर ऑपरेटर 'वांडरन एक्सपीरियंसेज प्राइवेट लिमिटेड' के बाइकर्स (मोटर साइकिल सवार) के ग्रुप पर 1.2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया, जिसमें हर एक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया.
पैंगोंग झील के पास एसयूवी कार चला रहे एक अन्य पर्यटक पर भी वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. उत्तर प्रदेश के मेरठ के पर्यटक को वन्यजीव विभाग ने पैंगोंग झील के किनारे मान गांव के पास नियमित गश्त के दौरान पकड़ा था.
अधिकारी ने बताया कि वन्यजीव विभाग के अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश पंजीकरण संख्या वाली एक एसयूवी कार को रोका, जो चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के भीतर पैंगोंग झील के पास अवैध रूप से ऑफ-रोड चलाई जा रही थी.
वाहन को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 50 के तहत जब्त कर लिया गया और चालक पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. अधिकारी ने कहा कि जुर्माना भरने के बाद वाहन को छोड़ दिया गया. ऑफ रोडिंग का मतलब पहाड़ों और जंगलों सहित कच्चे रास्तों से वाहन चलाना होता है.
पिछले महीने, लद्दाख ने पैंगोंग और वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों से ऑफ रोडिंग करने पर पहली बार पर्यटकों पर शिकंजा कसा गया. उनमें से एक पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था जिसे तिब्बती गजेल वन्यजीव संरक्षित अभयारण्य में देखा गया था.
अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने देखा है कि पर्यटक के सुरक्षित वन्यजीव क्षेत्र या वेटलैंड्स, झील के किनारों और प्रकृति से जुड़े संवेदनशील इलाकों में जाने के मामलों में चिंताजनक बढ़ोतरी हुई है, जिससे लद्दाख के खास पारिस्थितिकी तंत्र को ऐसा नुकसान हो रहा है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता और वन्यजीव को परेशानी हो रही है.
लेफ्टिनेंट गवर्नर के नेतृत्व वाले प्रशासन ने 100 एक्स-सर्विसमैन वाली लद्दाख एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन फोर्स (EPF) बनाई है. यह फोर्स इलाके के जंगली जानवरों और पारिस्थितिकी के लिए खतरा बन रही गैर-कानूनी ऑफ-रोडिंग की बढ़ती घटनाओं पर नजर रखेगी. उन्हें नियम तोड़ने वालों पर मौके पर ही जुर्माना लगाने का अधिकार है.
लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने लद्दाख के पर्यावरण के लिए नाजुक जगहों को बचाने के लिए गैर-कानूनी ऑफ-रोडिंग पर रोक लगाने का आदेश दिया है. सक्सेना ने कहा, "प्रशासन पर्यटन को बढ़ावा देना जारी रखेगा, लेकिन साथ ही, हम उन लोगों के खिलाफ कानून को सख्ती से लागू करेंगे जो लद्दाख की कीमती प्राकृतिक विरासत को खतरे में डालते हैं." उन्होंने ऐसी किसी भी हरकतों से बचने की अपील की जो नाजुक पारिस्थितिकी या सुरक्षित जगहों को नुकसान पहुंचाती है.
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